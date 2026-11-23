Mario Rodrigues, o 'Mazuri', é preso em Niterói por suspeita de golpe com motorhome de R$ 145 mil - Divulgação PCRJ

Mario Rodrigues, o 'Mazuri', é preso em Niterói por suspeita de golpe com motorhome de R$ 145 milDivulgação PCRJ

Publicado 23/11/2026 20:20

Um homem investigado por estelionato e associação criminosa foi preso na tarde desta segunda-feira (23) , em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Mario de Santa Rita Rodrigues, conhecido como "Mazuri", é suspeito de participar de um golpe envolvendo a negociação de um motorhome avaliado em R$ 145 mil. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva.

Agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) realizaram a prisão na Rua João Batista Serrão, em Maralegre, por volta das 13h16, após um trabalho de inteligência para localizar o investigado.



De acordo com a polícia, o caso aconteceu em janeiro de 2026. A vítima entregou o motorhome em uma negociação por outro veículo e três cheques, que depois voltaram sem fundos. Mesmo assim, o suspeito não devolveu o motorhome.



Ainda de acordo com a corporação, Mario teria articulado a transação com a participação de outros dois investigados, que seriam responsáveis pelo suporte financeiro e pela formalização do negócio.



A ordem de prisão preventiva foi expedida pela Vara Única da Comarca de Mangaratiba. Segundo a investigação, a medida teve como fundamento a garantia da ordem pública, diante dos indícios de autoria, das provas da existência dos crimes e do risco de reiteração delitiva.



Após os procedimentos legais, o investigado seguiu para a unidade policial para o registro da ocorrência.



A reportagem de O Dia não localizou a defesa de Mario. O espaço segue aberto.

Jovem é encontrado morto com corpo carbonizado

Um jovem, de 19 anos, foi encontrado morto - com o corpo carbonizado - no bairro Gradim, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, neste domingo (22). Marllon Galdino dos Santos desapareceu após avisar à família que iria para uma festa.

A vítima trabalhava como auxiliar de serviços gerais no Hotel Windsor, no Leme, na Zona Sul do Rio. Ao O DIA, Letycia Vale, de 25 anos, irmã de Marllon, contou que o jovem saiu do trabalho, por volta das 21h de sábado (21), para ir em um churrasco no bairro Jardim Catarina, já em São Gonçalo.

Por volta de meia-noite de domingo (22), a mãe de Marllon recebeu mensagens do número dele, dizendo que tinha saído com uma menina e que havia sido a "maior furada", citando logo depois uma possibilidade de assalto. "Acho que cai numa braba. Acho que vou perder tudo", dizem duas mensagens enviadas.



O jovem morava com a mãe no bairro Porto Novo, também em São Gonçalo. A família tinha se mudado há uma semana para o local. Letycia estipula que criminosos do Gradim podem ter pego o irmão por achar que ele seria de uma facção rival.



"Sobre essas mensagens que estavam no print, a família acredita que não tenha sido ele que enviou. Ele não tinha envolvimento nenhum, mas, por morar em outro local, de repente com outra facção, ele pode ter sido pego. Essas últimas mensagens não foram o Marllon que escreveu", contou.