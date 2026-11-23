Torcedor é preso em flagrante após furtar tênis em loja do Maracanã durante jogo deste domingo (22)Divulgação / Maracanã
Segundo a corporação, a gerente do estabelecimento notou uma movimentação suspeita. O homem deixou a loja segurando uma bolsa junto ao corpo e olhou ao redor para checar se havia sido observado. A funcionária acionou a equipe de segurança do estádio, que chamou os agentes de plantão no Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos.
Com acesso às imagens de monitoramento, policiais e funcionários rastrearam o deslocamento do suspeito e conseguiram identificar o setor e a cadeira ocupados por ele. Na abordagem, os agentes encontraram o tênis levado da loja. O produto foi recuperado e o homem acabou autuado em flagrante por furto.
Parceria reforça segurança no estádio
O acordo prevê ações de prevenção e conscientização, além do reforço da presença policial no estádio. A iniciativa também contempla o combate à violência, a localização de foragidos da Justiça e orientações aos torcedores e visitantes.
Sargento da PM pode ir a júri popular
Segundo o advogado de defesa, Rodrigo Pinto, com a decisão, a Justiça reconhece a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade para que o caso seja submetido ao Tribunal do Júri. A marcação da data do julgamento ficará suspensa até que o recurso seja analisado por uma instância superior.
O entregador morreu em 15 de setembro, três dias após ser baleado na cabeça durante a abordagem. O policial apontado como autor do disparo acabou preso em flagrante. Danilo recebeu os primeiros atendimentos do Corpo de Bombeiros e seguiu para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), onde permaneceu internado em estado grave. Posteriormente, a unidade informou que ele teve morte encefálica. A família autorizou a doação dos órgãos.
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