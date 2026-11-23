Torcedor é preso em flagrante após furtar tênis em loja do Maracanã durante jogo deste domingo (22) - Divulgação / Maracanã

Torcedor é preso em flagrante após furtar tênis em loja do Maracanã durante jogo deste domingo (22)Divulgação / Maracanã

Publicado 23/11/2026 20:59

Policiais civis prenderam em flagrante um torcedor suspeito de furtar um tênis da loja oficial de um clube de futebol durante uma partida do Campeonato Brasileiro entre Fluminense e Mirassol no Maracanã, na Zona Norte do Rio, neste domingo (22). O homem acompanhava o jogo na arquibancada quando acabou identificado com auxílio das câmeras de segurança do estádio.

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Segundo a corporação, a gerente do estabelecimento notou uma movimentação suspeita. O homem deixou a loja segurando uma bolsa junto ao corpo e olhou ao redor para checar se havia sido observado. A funcionária acionou a equipe de segurança do estádio, que chamou os agentes de plantão no Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos.



Com acesso às imagens de monitoramento, policiais e funcionários rastrearam o deslocamento do suspeito e conseguiram identificar o setor e a cadeira ocupados por ele. Na abordagem, os agentes encontraram o tênis levado da loja. O produto foi recuperado e o homem acabou autuado em flagrante por furto.

Segundo a corporação, a gerente do estabelecimento notou uma movimentação suspeita. O homem deixou a loja segurando uma bolsa junto ao corpo e olhou ao redor para checar se havia sido observado. A funcionária acionou a equipe de segurança do estádio, que chamou os agentes de plantão no Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos.Com acesso às imagens de monitoramento, policiais e funcionários rastrearam o deslocamento do suspeito e conseguiram identificar o setor e a cadeira ocupados por ele. Na abordagem, os agentes encontraram o tênis levado da loja. O produto foi recuperado e o homem acabou autuado em flagrante por furto.

Parceria reforça segurança no estádio



A atuação faz parte de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Polícia Civil e o Grupo Maracanã, estabelecida por meio de um Termo de Cooperação Técnica assinado em junho de 2024 e colocado em prática no mês seguinte.



O acordo prevê ações de prevenção e conscientização, além do reforço da presença policial no estádio. A iniciativa também contempla o combate à violência, a localização de foragidos da Justiça e orientações aos torcedores e visitantes.

A reportagem de O Dia não localizou a defesa do acusado. O espaço segue aberto.

Sargento da PM pode ir a júri popular





Segundo o advogado de defesa, Rodrigo Pinto, com a decisão, a Justiça reconhece a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade para que o caso seja submetido ao Tribunal do Júri. A marcação da data do julgamento ficará suspensa até que o recurso seja analisado por uma instância superior. A Justiça entendeu que há indícios suficientes para levar a júri popular o policial militar Cristiano Pessoa Campos. O sargento responde pela morte do entregador Danilo Jander Francisco Alves, de 25 anos, durante uma abordagem do programa Niterói Presente, em Icaraí, na Região Metropolitana do Rio. A decisão foi anunciada em audiência realizada na tarde desta segunda-feira (23). A defesa informou que vai recorrer, alegando haver provas que contestam a acusação.Segundo o advogado de defesa, Rodrigo Pinto, com a decisão, a Justiça reconhece a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade para que o caso seja submetido ao Tribunal do Júri. A marcação da data do julgamento ficará suspensa até que o recurso seja analisado por uma instância superior.

Familiares, amigos e apoiadores de Danilo convocaram, pelas redes sociais, um ato para acompanhar a sessão e cobrar justiça.



O entregador morreu em 15 de setembro, três dias após ser baleado na cabeça durante a abordagem. O policial apontado como autor do disparo acabou preso em flagrante. Danilo recebeu os primeiros atendimentos do Corpo de Bombeiros e seguiu para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), onde permaneceu internado em estado grave. Posteriormente, a unidade informou que ele teve morte encefálica. A família autorizou a doação dos órgãos.