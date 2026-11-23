Douglas Ruas e deputados apresentaram o modelo de divisão dos recursos para as 92 prefeituras - Divulgação Alerj/Octacílio Barbosa

Douglas Ruas e deputados apresentaram o modelo de divisão dos recursos para as 92 prefeiturasDivulgação Alerj/Octacílio Barbosa

Publicado 23/11/2026 21:54

A rede pública de saúde dos 92 municípios do Rio receberá R$ 250 milhões em investimentos até dezembro. O recurso, anunciado pela Alerj nesta segunda-feira (23) , será distribuído entre as prefeituras, com valores que variam de R$ 1 milhão a R$ 20 milhões, conforme indicadores de cada cidade.

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Os recursos são provenientes da economia feita pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) no orçamento de 2026. A proposta foi apresentada durante um encontro da Associação Estadual de Municípios do Rio de Janeiro (Aemerj), realizado na Escola do Legislativo (Elerj), com a participação de prefeitos e gestores municipais.



Segundo o presidente da Alerj e governador eleito, deputado Douglas Ruas (PL), a distribuição seguirá critérios como arrecadação municipal, Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e percentual da população atendida pela saúde suplementar. O modelo foi definido após acordo no Colégio de Líderes, estabelecendo um piso de R$ 1 milhão e um teto de R$ 20 milhões por cidade.



"Buscamos uma divisão que fosse, de fato, contemplar a realidade de cada município do nosso estado, levando em consideração a arrecadação de cada um, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e também o percentual de saúde suplementar que cada um tem", explicou Ruas.



O presidente da Comissão de Orçamento da Casa, deputado Gustavo Tutuca (PP), informou que o projeto de lei que autoriza a transferência deverá entrar na pauta de votação ainda nesta semana. A intenção é acelerar a tramitação para que os recursos cheguem às administrações municipais antes do encerramento do ano.



"A nossa expectativa é que, antes do final desse ano, esse dinheiro seja creditado na conta das prefeituras para ajudar e trazer alívio no caixa dos municípios, que estão com tanta dificuldade neste ano, principalmente na área da saúde", afirmou.



O deputado Anderson Moraes (PL) também defendeu os critérios adotados para evitar disparidades na distribuição. Segundo ele, a proposta busca equilibrar os valores de acordo com a realidade financeira de cada cidade.

Os recursos são provenientes da economia feita pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) no orçamento de 2026. A proposta foi apresentada durante um encontro da Associação Estadual de Municípios do Rio de Janeiro (Aemerj), realizado na Escola do Legislativo (Elerj), com a participação de prefeitos e gestores municipais.Segundo o presidente da Alerj e governador eleito, deputado Douglas Ruas (PL), a distribuição seguirá critérios como arrecadação municipal, Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e percentual da população atendida pela saúde suplementar. O modelo foi definido após acordo no Colégio de Líderes, estabelecendo um piso de R$ 1 milhão e um teto de R$ 20 milhões por cidade."Buscamos uma divisão que fosse, de fato, contemplar a realidade de cada município do nosso estado, levando em consideração a arrecadação de cada um, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e também o percentual de saúde suplementar que cada um tem", explicou Ruas.O presidente da Comissão de Orçamento da Casa, deputado Gustavo Tutuca (PP), informou que o projeto de lei que autoriza a transferência deverá entrar na pauta de votação ainda nesta semana. A intenção é acelerar a tramitação para que os recursos cheguem às administrações municipais antes do encerramento do ano."A nossa expectativa é que, antes do final desse ano, esse dinheiro seja creditado na conta das prefeituras para ajudar e trazer alívio no caixa dos municípios, que estão com tanta dificuldade neste ano, principalmente na área da saúde", afirmou.O deputado Anderson Moraes (PL) também defendeu os critérios adotados para evitar disparidades na distribuição. Segundo ele, a proposta busca equilibrar os valores de acordo com a realidade financeira de cada cidade.

Governo promete calendário fixo de repasses em 2027



Além da transferência extraordinária, Douglas Ruas anunciou que o Governo do Estado pretende estabelecer, a partir de 2027, um calendário permanente de repasses para a saúde dos municípios. A proposta é garantir pagamentos mensais com valores definidos, permitindo que as prefeituras organizem seus orçamentos e planejem os serviços oferecidos à população.



O tema já havia sido discutido em uma audiência pública na Alerj neste ano. De acordo com o presidente da Casa, a iniciativa busca dar mais previsibilidade às administrações municipais.



Durante o encontro, Tutuca também destacou a importância de incluir mecanismos de planejamento financeiro na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA), para facilitar a organização dos gastos das prefeituras.



Prefeitos apontam dificuldades financeiras



Os gestores municipais também apresentaram preocupações com medidas do Governo Federal que, segundo eles, criam novas despesas para as cidades sem a correspondente previsão de recursos. Presidente da Aemerj e prefeito de Resende, Tande Vieira defendeu uma mobilização junto ao Congresso Nacional para discutir o impacto dessas obrigações nas contas municipais.



Entre os pontos levantados estão a criação de pisos salariais para categorias profissionais e a transferência de novas responsabilidades para as prefeituras sem financiamento adequado.



Já o prefeito de Piraí, Luiz Fernando Pezão, demonstrou preocupação com os possíveis efeitos da Reforma Tributária, principalmente para cidades com menos de 50 mil habitantes. Ele também chamou atenção para as condições das rodovias estaduais, que, segundo o gestor, apresentam problemas de conservação.



Em resposta, Douglas Ruas afirmou que a recuperação das estradas está entre as prioridades da equipe de transição e que as primeiras intervenções devem começar em janeiro de 2027.



Encontro cria comissão para acompanhar concessões



A reunião também resultou na criação de uma comissão permanente para acompanhar as concessões dos serviços de água e esgoto. Os participantes ainda decidiram elaborar um manifesto com as principais reivindicações dos municípios.



Outra medida será organizar uma comitiva de prefeitos para apresentar as demandas à bancada federal e às presidências da Câmara dos Deputados e do Senado, em Brasília.



Também participaram do encontro os deputados estaduais André Corrêa (PSD) e Jair Bittencourt (PL).



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