Ricardo Magro é indicado como um dos maiores devedores de impostos do BrasilReprodução / TV Globo
De acordo com a acusação, Magro seria o responsável por comandar a estrutura empresarial investigada, mesmo sem aparecer formalmente nos registros societários de algumas empresas e estando fora do Brasil. Documentos, e-mails e mensagens reunidos durante a investigação são apontados pelo Ministério Público como indícios de que o empresário participava de decisões administrativas e financeiras, inclusive sobre o pagamento de impostos.
A denúncia descreve uma organização que funcionaria desde pelo menos 2013, com divisão de tarefas entre pessoas responsáveis pelo comando das atividades, pela operação comercial das empresas e pela movimentação de recursos. A estrutura envolveria companhias ligadas à Refit, distribuidoras, holdings e empresas do setor financeiro.
Magro vive nos Estados Unidos desde 2015. Ele teve a prisão preventiva decretada em maio deste ano, no âmbito da Operação Sem Refino, da Polícia Federal, e é considerado foragido. A nova ação penal é resultado de uma investigação conduzida pelo Grupo de Atuação Especializada no Combate à Sonegação Fiscal e aos Ilícitos Tributários (GAESF), do MPRJ.
Familiares também estão entre os réus
A investigação aponta que familiares e pessoas ligadas ao grupo teriam participação em diferentes etapas da estrutura empresarial, incluindo a representação formal de companhias e a movimentação de recursos. A acusação sustenta que o controle dos negócios seria exercido também por meio de sócios, representantes e administradores.
Acusação aponta fraudes tributárias e lavagem de dinheiro
A denúncia aponta 65 operações em que empresas ligadas ao grupo teriam deixado de recolher ICMS entre 2023 e 2025. Também são mencionadas pelo menos oito operações de importação de combustíveis, realizadas entre 2015 e 2019, nas quais os investigadores identificaram suspeitas de irregularidades. Os apontamentos constam de relatórios da Secretaria de Estado de Fazenda.
A acusação também descreve uma possível estrutura de lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público, recursos teriam passado por diferentes empresas, holdings, instituições financeiras e fundos de investimento ligados ao grupo. Entre os mecanismos apontados estão transferências sucessivas, contas utilizadas como passagem de valores e empresas que, segundo os investigadores, não teriam atividade própria compatível com as movimentações.
O Ministério Público pede que os acusados sejam condenados ao pagamento de R$ 5,524 bilhões por danos materiais e de R$ 15 bilhões por danos morais coletivos. Também solicitou a perda de bens e valores relacionados aos crimes investigados. Os valores são pedidos da acusação e ainda dependem de análise judicial.
Com o recebimento da denúncia, os 19 réus deverão ser citados para apresentar defesa por escrito no prazo de dez dias. Magro, João Manuel e Gabriela deverão receber a citação por carta, já que os endereços informados estão nos Estados Unidos e em Portugal.
Histórico de investigações contra a Refit
Em agosto de 2025, a Operação Carbono Oculto, da Polícia Federal, investigou suspeitas de infiltração do crime organizado na economia formal e de movimentações financeiras ilícitas no setor de combustíveis. No mês seguinte, a Receita Federal apreendeu 91 milhões de litros de diesel importados do exterior e destinados ao Rio e a São Paulo. A Refit era apontada como destinatária da carga.
A refinaria também foi interditada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), em conjunto com a Receita Federal, após a identificação de irregularidades operacionais e suspeitas relacionadas à importação de combustíveis.
Em maio de 2026, a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Refino, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), para aprofundar as apurações sobre possíveis fraudes fiscais, lavagem de dinheiro e relações com agentes públicos. Magro foi um dos alvos e teve a prisão preventiva decretada.
Em setembro, a Justiça do Rio decretou a falência de quatro empresas do grupo, encerrando os respectivos processos de recuperação judicial. A decisão considerou, entre outros pontos, o elevado passivo tributário e as irregularidades apontadas nas investigações.
Quem é Ricardo Magro
Formado em Direito, Ricardo Magro assumiu o controle da antiga Refinaria de Manguinhos em 2008. Ele também ficou conhecido por ter atuado como advogado do ex-deputado federal Eduardo Cunha e por manter negócios no exterior.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.