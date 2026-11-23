Ricardo Magro é indicado como um dos maiores devedores de impostos do Brasil - Reprodução / TV Globo

Ricardo Magro é indicado como um dos maiores devedores de impostos do BrasilReprodução / TV Globo

Publicado 23/11/2026 21:59 | Atualizado 23/11/2026 22:00

Ricardo Andrade Magro, empresário ligado ao Grupo Refit , e outras 18 pessoas viraram réus na Justiça do Rio por suspeitas de participação em um esquema de fraudes tributárias, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) foi recebida pelo juiz Alexandre Abrahão Dias Teixeira, da 3ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ).





De acordo com a acusação, Magro seria o responsável por comandar a estrutura empresarial investigada, mesmo sem aparecer formalmente nos registros societários de algumas empresas e estando fora do Brasil. Documentos, e-mails e mensagens reunidos durante a investigação são apontados pelo Ministério Público como indícios de que o empresário participava de decisões administrativas e financeiras, inclusive sobre o pagamento de impostos.



A denúncia descreve uma organização que funcionaria desde pelo menos 2013, com divisão de tarefas entre pessoas responsáveis pelo comando das atividades, pela operação comercial das empresas e pela movimentação de recursos. A estrutura envolveria companhias ligadas à Refit, distribuidoras, holdings e empresas do setor financeiro.



Magro vive nos Estados Unidos desde 2015. Ele teve a prisão preventiva decretada em maio deste ano, no âmbito da Operação Sem Refino, da Polícia Federal, e é considerado foragido. A nova ação penal é resultado de uma investigação conduzida pelo Grupo de Atuação Especializada no Combate à Sonegação Fiscal e aos Ilícitos Tributários (GAESF), do MPRJ. LEIA MAIS: Grupo de empresários ligados à Refit operava em diferentes núcleos De acordo com a acusação, Magro seria o responsável por comandar a estrutura empresarial investigada, mesmo sem aparecer formalmente nos registros societários de algumas empresas e estando fora do Brasil. Documentos, e-mails e mensagens reunidos durante a investigação são apontados pelo Ministério Público como indícios de que o empresário participava de decisões administrativas e financeiras, inclusive sobre o pagamento de impostos.A denúncia descreve uma organização que funcionaria desde pelo menos 2013, com divisão de tarefas entre pessoas responsáveis pelo comando das atividades, pela operação comercial das empresas e pela movimentação de recursos. A estrutura envolveria companhias ligadas à Refit, distribuidoras, holdings e empresas do setor financeiro.Magro vive nos Estados Unidos desde 2015. Ele teve a prisão preventiva decretada em maio deste ano, no âmbito da Operação Sem Refino, da Polícia Federal, e é considerado foragido. A nova ação penal é resultado de uma investigação conduzida pelo Grupo de Atuação Especializada no Combate à Sonegação Fiscal e aos Ilícitos Tributários (GAESF), do MPRJ.





Familiares também estão entre os réus

Entre os outros 18 denunciados estão quatro parentes do empresário: o pai, João Manuel Magro; a mãe, Gabriela Andrade Magro; o tio, Ernesto dos Santos Andrade; e o avô, Manuel Joaquim Andrade. João Manuel e Gabriela vivem em Portugal e tiveram a prisão decretada. Ernesto e Manuel foram presos em São Paulo. Por causa da idade, o avô de Magro cumpre prisão domiciliar.



A investigação aponta que familiares e pessoas ligadas ao grupo teriam participação em diferentes etapas da estrutura empresarial, incluindo a representação formal de companhias e a movimentação de recursos. A acusação sustenta que o controle dos negócios seria exercido também por meio de sócios, representantes e administradores.





Acusação aponta fraudes tributárias e lavagem de dinheiro

Na área tributária, o MPRJ investiga operações que teriam provocado a redução ou a falta de recolhimento de impostos, principalmente do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e do adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP).



A denúncia aponta 65 operações em que empresas ligadas ao grupo teriam deixado de recolher ICMS entre 2023 e 2025. Também são mencionadas pelo menos oito operações de importação de combustíveis, realizadas entre 2015 e 2019, nas quais os investigadores identificaram suspeitas de irregularidades. Os apontamentos constam de relatórios da Secretaria de Estado de Fazenda.



A acusação também descreve uma possível estrutura de lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público, recursos teriam passado por diferentes empresas, holdings, instituições financeiras e fundos de investimento ligados ao grupo. Entre os mecanismos apontados estão transferências sucessivas, contas utilizadas como passagem de valores e empresas que, segundo os investigadores, não teriam atividade própria compatível com as movimentações.



O Ministério Público pede que os acusados sejam condenados ao pagamento de R$ 5,524 bilhões por danos materiais e de R$ 15 bilhões por danos morais coletivos. Também solicitou a perda de bens e valores relacionados aos crimes investigados. Os valores são pedidos da acusação e ainda dependem de análise judicial.



Com o recebimento da denúncia, os 19 réus deverão ser citados para apresentar defesa por escrito no prazo de dez dias. Magro, João Manuel e Gabriela deverão receber a citação por carta, já que os endereços informados estão nos Estados Unidos e em Portugal.





Histórico de investigações contra a Refit

O caso se soma a uma série de investigações e medidas administrativas e judiciais envolvendo a Refit, antiga Refinaria de Manguinhos, localizada em Benfica, na Zona Norte do Rio. O grupo acumula débitos tributários estimados em R$ 26 bilhões com a União e os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo.



Em agosto de 2025, a Operação Carbono Oculto, da Polícia Federal, investigou suspeitas de infiltração do crime organizado na economia formal e de movimentações financeiras ilícitas no setor de combustíveis. No mês seguinte, a Receita Federal apreendeu 91 milhões de litros de diesel importados do exterior e destinados ao Rio e a São Paulo. A Refit era apontada como destinatária da carga.



A refinaria também foi interditada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), em conjunto com a Receita Federal, após a identificação de irregularidades operacionais e suspeitas relacionadas à importação de combustíveis.



Em maio de 2026, a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Refino, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), para aprofundar as apurações sobre possíveis fraudes fiscais, lavagem de dinheiro e relações com agentes públicos. Magro foi um dos alvos e teve a prisão preventiva decretada.



Em setembro, a Justiça do Rio decretou a falência de quatro empresas do grupo, encerrando os respectivos processos de recuperação judicial. A decisão considerou, entre outros pontos, o elevado passivo tributário e as irregularidades apontadas nas investigações.





Quem é Ricardo Magro



Formado em Direito, Ricardo Magro assumiu o controle da antiga Refinaria de Manguinhos em 2008. Ele também ficou conhecido por ter atuado como advogado do ex-deputado federal Eduardo Cunha e por manter negócios no exterior.

Ele é dono de uma refinaria no estado norte-americano do Texas e uma empresa de consultoria em Portugal, a Pragmatismus Consultoria.

Em 2016, o empresário foi investigado e preso suspeito de fazer parte de um esquema de desvio de recursos dos fundos de pensão Petros, da Petrobras, e Postalis, dos Correios, na aquisição de títulos mobiliários do Grupo Galileo. Na época, Magro era um dos sócios de Galileo. Ele foi absolvido pelo caso.

Em dezembro de 2024, Magro apareceu envolvido em uma ação da Polícia Civil. A suspeita é de que ele teria utilizado 188 empresas para cometer crimes fiscais e lavar dinheiro. Após a Operação Carbono Oculto, em agosto de 2025, o empresário disse ser "perseguido" e "ameaçado".



A reportagem de O DIA tenta contato com a defesa de Ricardo Magro e dos outros citados. O espaço está aberto para manifestações