Marcelo David da Costa, de 50 anos, ex-padrasto, foi ao enterro do jovem para prestar solidariedade - Divulgação/PCERJ

Marcelo David da Costa, de 50 anos, ex-padrasto, foi ao enterro do jovem para prestar solidariedadeDivulgação/PCERJ

Publicado 24/11/2026 06:44

A Polícia Civil prendeu, na noite desta segunda-feira (23), o ex-padrasto de Marllon Galdino dos Santos, de 19 anos, que teve o corpo parcialmente carbonizado encontrado dentro de um carro em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Marcelo David da Costa, de 50 anos, foi detido por fraude processual, após tentar limpar o próprio veículo, que estava manchado com o sangue.





Segundo a corporação, equipes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí (DHNSG) estiveram no sepultamento do jovem, realizado na tarde de segunda-feira, no Cemitério Parque da Paz, em São Gonçalo. Durante a cerimônia, os agentes entrevistaram parentes e amigos da vítima e perceberam um comportamento incomum do padrasto, que tentou esconder e limpar o carro ainda durante o enterro.



Já na delegacia, onde os familiares e pessoas próximas foram encaminhados para prestar depoimento, o automóvel foi apreendido e submetido à perícia, que identificou vestígios de sangue.



O delegado Pedro Henrique autuou Marcelo em flagrante por fraude processual e solicitou à Justiça a prisão temporária dele por suspeita de envolvimento no homicídio. Durante as investigações, os agentes reuniram imagens que contradizem a versão apresentada pelo suspeito. Os registros mostram, inclusive, o ex-padrasto comprando gasolina para carbonizar Marllon, momentos antes do cadáver ter sido encontrado às margens da BR-101, na altura do bairro do Gradim. LEIA MAIS: Professor agredido no Centro apresenta melhora e está sem sedação Segundo a corporação, equipes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí (DHNSG) estiveram no sepultamento do jovem, realizado na tarde de segunda-feira, no Cemitério Parque da Paz, em São Gonçalo. Durante a cerimônia, os agentes entrevistaram parentes e amigos da vítima e perceberam um comportamento incomum do padrasto, que tentou esconder e limpar o carro ainda durante o enterro.Já na delegacia, onde os familiares e pessoas próximas foram encaminhados para prestar depoimento, o automóvel foi apreendido e submetido à perícia, que identificou vestígios de sangue.O delegado Pedro Henrique autuou Marcelo em flagrante por fraude processual e solicitou à Justiça a prisão temporária dele por suspeita de envolvimento no homicídio. Durante as investigações, os agentes reuniram imagens que contradizem a versão apresentada pelo suspeito. Os registros mostram, inclusive, o ex-padrasto comprando gasolina para carbonizar Marllon, momentos antes do cadáver ter sido encontrado às margens da BR-101, na altura do bairro do Gradim.

Imagens mostram ex-padrasto comprando gasolina Divulgalção/PCERJ



Além disso, relatórios apontam que o carro utilizado por Marcelo esteve nas proximidades do local de trabalho do jovem, no bairro do Leme, na Zona Sul do Rio, no horário em que ele deixou o serviço. Em seguida, o veículo retornou a São Gonçalo. Para os investigadores, as informações indicam o possível momento em que a vítima teria sido emboscada pelo ex-padrasto. Além disso, relatórios apontam que o carro utilizado por Marcelo esteve nas proximidades do local de trabalho do jovem, no bairro do Leme, na Zona Sul do Rio, no horário em que ele deixou o serviço. Em seguida, o veículo retornou a São Gonçalo. Para os investigadores, as informações indicam o possível momento em que a vítima teria sido emboscada pelo ex-padrasto.

Ao O DIA, o delegado Pedro Henrique informou que Marcelo não aceitava o fim do relacionamento com a mãe do rapaz. Ele foi conduzido à sede da DHNSG e, posteriormente, será encaminhado à audiência de custódia.

Mensagens foram enviadas à mãe antes da morte

Marllon foi dado como desaparecido no último sábado (21) após avisar à família que iria para uma festa. Ao O DIA, Letycia Vale, de 25 anos, irmã da vítima, contou que o jovem teria saído do trabalho, por volta das 21h, para ir a um churrasco no bairro Jardim Catarina, já em São Gonçalo. No entanto, ele nunca chegou ao destino.

Ainda por volta de meia-noite de domingo (22), a mãe de Marllon recebeu mensagens do número dele, dizendo que tinha saído com uma menina que havia sido "desenrolada" por um amigo, mas que teria sido a "maior furada", citando logo depois uma possibilidade de assalto. "Acho que cai numa braba. Acho que vou perder tudo", dizem duas mensagens enviadas.

A família, no entanto, já desconfiava que as mensagens não tinham sido enviadas por Marllon. O amigo citado, inclusive, teria crescido com o jovem, e segundo a mãe e a irmã, não tem nenhum tipo de envolvimento no caso. O nome dele pode ter sido usado para confundir os agentes durante as investigações.

Marllon morava com a mãe no bairro Porto Novo, também em São Gonçalo. A família tinha se mudado há uma semana para o local.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Marcelo. O espaço está aberto para eventuais manifestações.