Policiais realizam operação contra suspeitos de tráfico de drogas no Sul Fluminense - Divulgação / Polícia Civil

Policiais realizam operação contra suspeitos de tráfico de drogas no Sul FluminenseDivulgação / Polícia Civil

Publicado 24/11/2026 08:23

As polícias Civil e Militar deflagraram, na manhã desta terça-feira (24), uma operação para combater o tráfico de drogas nas cidades de Barra do Piraí e Volta Redonda, no Sul Fluminense. Ao todo, três suspeitos foram presos.

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A Operação Fogo na Babilônia buscava cumprir 16 mandados judiciais, entre ordens de prisões temporárias e de busca e apreensão, contra suspeitos de envolvimento com o Terceiro Comando Puro (TCP), atuante no distrito Califórnia da Barra, em Barra do Piraí. Além disso, o grupo teria conexões com o tráfico de drogas de Volta Redonda.

As investigações apontaram a existência de uma estrutura organizada, com divisão de tarefas entre membros da facção, incluindo gerenciamento de pontos de venda, transporte de entorpecentes entre municípios, distribuição de drogas, arrecadação de valores e apoio logístico.

Durante as apurações, a Polícia Civil conseguiu imagens e vídeos nos quais integrantes do grupo investigado aparecem ostentando armas de fogo, inclusive de grosso calibre. Há gravações de homens armados em um automóvel no bairro Dom Bosco, em Volta Redonda, que faz divisa com o distrito Califórnia da Barra.

De acordo com a corporação, todos os indivíduos armados que aparecem nas imagens já foram devidamente identificados, sendo alvos da operação desta terça-feira (24).

"O material evidencia a atuação armada do grupo investigado e reforça a necessidade de uma resposta firme das forças de segurança diante dos recentes episódios de violência na região", diz a corporação.

A ação foi coordenada pelas 88ª DP (Barra do Piraí) e 93ª DP (Volta Redonda), com apoio do 10º BPM (Barra do Piraí), 28º BPM (Volta Redonda) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC). Durante a ação, foram apreendidos 120 unidades de maconha, 68 unidades de cocaína, 38 unidades de crack e 1 mil unidades de microtubos vazios e 100 sacolés vazios utilizados para endolação de drogas.

A reportagem ainda não localizou a defesa dos suspeitos. O espaço está aberto para manifestação.

Fogo na Babilônia

A operação integra o enfrentamento ao aumento da violência registrada recentemente em Volta Redonda e em municípios adjacentes, cujos reflexos também atingiram Barra do Piraí, especialmente por causa das disputas territoriais e da atuação de grupos criminosos ligados ao tráfico de drogas.

O nome "Fogo na Babilônia" faz referência ao combate a esse cenário, à repressão da desordem e à atuação de grupos criminosos que buscam impor suas próprias regras às comunidades.



"A denominação simboliza a resposta firme e coordenada das forças de segurança, deixando claro que nenhuma localidade pode ser transformada em território dominado pelo tráfico de drogas, pela intimidação de moradores ou pela violência armada. A mensagem da operação é clara: onde a criminalidade tenta impor a desordem, a polícia atuará para restabelecer a ordem, garantir o cumprimento da lei e devolver tranquilidade à população", afirmou a Polícia Civil.

Ainda de acordo com a Civil, não é uma ação isolada, mas sim um trabalho permanente de investigação e repressão às estruturas criminosas que atuam no Sul Fluminense, com foco na identificação de lideranças, interrupção das atividades ilícitas e responsabilização criminal de seus integrantes.

