Dois policiais militares foram encontrados mortos, dentro de uma viatura, na manhã desta terça-feira (24), na margem da Rodovia Niterói-Manilha, a BR-101, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio . A principal hipótese é que os agentes tenham morrido por inalação de gás.

O caso ocorreu no bairro Itaúna, por volta das 7h10. Segundo a Polícia Militar, o cabo Rômulo Medeiros Vinagre, de 39 anos, e o soldado Patrick Trindade Silva, 26, eram lotados no 1º BPM (Venda da Cruz). Eles estavam desacordados no interior de uma viatura. O Corpo de Bombeiros esteve no local e constatou os óbitos.

A PM destacou que o Centro de Criminalística e a 72ª DP (São Gonçalo) foram acionados para as providências cabíveis.

A principal hipótese é que as mortes ocorreram acidentalmente, devido a inalação por monóxido de carbono. O gás teria escapado para dentro da viatura, fazendo com que os agentes desmaiassem e viessem a óbito.

De acordo com a Polícia Civil, a perícia foi realizada no local e outras diligências estão em andamento para apurar os fatos.

Rômulo integrava a corporação há sete anos e deixa um filho. Patrick havia ingressado na PM há apenas um ano. Ele deixou a companheira, grávida de um mês.

Familiares das vítimas estiveram no Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo, para reconhecer os corpos. Ainda não há informações sobre o enterro dos agentes.

O velório do cabo Rômulo Vinagre será realizado nesta quarta-feira (25), das 9h às 14h30, com sepultamento às 15h, no Cemitério Municipal de Araruama. Já o sepultamento do soldado Trindade está marcado para o mesmo dia, às 16h, no Cemitério Parque da Paz, em São Gonçalo.

PM assassinado em tentativa de assalto

De acordo com a corporação, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) de Manguinhos foram acionados para prestar apoio ao policial na comunidade do Amorim. Os autores do assassinato fugiram com a chegada da equipe.

Leandro chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Bonsucesso, também na Zona Norte, mas não resistiu aos ferimentos.

O agente já havia sofrido um atentado anteriormente, mas os criminosos não haviam conseguido matá-lo. Além da carreira militar, o PM também foi candidato a vereador do Rio em 2020, pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), e em 2024, pelo União Brasil. Ele também disputou o cargo de deputado estadual em 2022, pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

Nas eleições deste ano, de acordo com publicações das redes sociais, apoiou as candidaturas de Marco Antônio Cabral (Solidariedade), filho do ex-governador Sérgio Cabral, para deputado estadual e de Luciano Guerreiro (MDB) para federal.

Ao receber a confirmação da morte do irmão e ter contato com seu corpo, Nair passou mal e sofreu um infarto. A mulher recebeu atendimento médico, também no Hospital Geral de Bonsucesso, mas não resistiu. Conforme apurado pelo O DIA, familiares têm histórico de problemas cardíacos.

Ambos foram velados e sepultados , no Cemitério Jardim da Saudade de Sulacap, na Zona Oeste do Rio.

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