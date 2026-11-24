Acidente aconteceu na altura do Terminal Magarça, sentido Recreio - Reprodução / Google Street View

Acidente aconteceu na altura do Terminal Magarça, sentido RecreioReprodução / Google Street View

Publicado 24/11/2026 09:12

Um homem morreu atropelado por um BRT na altura do Terminal Magarça, em Guaratiba, Zona Oeste do Rio , na tarde desta segunda-feira (23). Ele dirigia uma moto e avançou o sinal vermelho quando colidiu com o ônibus na faixa exclusiva do transporte, no sentido Recreio, conforme nota da MOBI-Rio. Uma segunda vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, e não teve o estado de saúde divulgado.

A Polícia Militar informou, em comunicado, que agentes estavam em patrulhamento pela Avenida Dom João VI, quando se depararam com o acidente e prestaram socorro aos dois homens. Então, a corporação acionou o Corpo de Bombeiros, por volta das 16h20. Apesar dos esforços, os militares constataram a morte do motociclista no local.

A ocorrência foi encaminhada à 43ª DP (Guaratiba). As autoridades solicitaram imagens do circuito de monitoramento para auxiliar na apuração das circunstâncias do acidente. A reportagem tenta contato com a Polícia Civil para mais detalhes.

Mulher é atropelada e agredida por quatro homens em Marechal Hermes

Uma mulher foi atropelada e agredida a pauladas por quatro homens na madrugada desta segunda-feira (23), em Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio. O crime aconteceu após uma discussão em um bar do bairro, envolvendo o marido da prima da vítima. A Polícia Civil investiga o caso e tenta localizar os autores da agressão.

Segundo familiares, a vítima, identificada como Thuane Leandra do Nascimento Pereira, 29 anos, estava no estabelecimento quando começou uma discussão envolvendo o companheiro da prima. O grupo decidiu deixar o bar, mas foi seguido pelos homens, que estavam em um carro cinza.

Ao chegar ao portão de casa, Thuane se juntou a outros parentes que conversavam na calçada. Câmeras de segurança de uma residência vizinha registraram o momento em que os agressores chegaram ao local, por volta das 1h40, e avançaram com o carro, modelo Prisma, contra as pessoas que estavam na calçada.



Thuane foi atingida pelo veículo e, em seguida, agredida na cabeça com um pedaço de madeira. Com a violência, crianças que estavam no local saíram correndo assustadas.

A mulher acabou sendo socorrida para a UPA de Marechal Hermes e, posteriormente, transferida para o Hospital Municipal Pedro II. Após receber atendimento médico, ela teve alta na segunda-feira e se recupera em casa. De acordo com a família, a mulher ainda está bastante debilitada e apresenta ferimentos no braço e na cabeça.

A vítima passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico-Legal (IML) do Centro e aguarda para prestar depoimento. As demais testemunhas também devem ser ouvidas. Ainda segundo os familiares, os agressores são conhecidos no bairro e usavam tornozeleiras eletrônicas. A 30ª DP (Marechal Hermes) investiga o caso.