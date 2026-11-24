Material apreendido durante a ação - Divulgação

Material apreendido durante a açãoDivulgação

Publicado 24/11/2026 09:29





De acordo com a Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento pela região quando abordaram o automóvel. Durante a fiscalização, os policiais encontraram os entorpecentes no banco traseiro do carro.



Ainda segundo a corporação, informações obtidas com o suspeito no local indicaram que a carga seria transportada para o município de Magé, na Baixada Fluminense.



O motorista foi encaminhado à 22ª DP (Penha), onde a ocorrência foi registrada. A quantidade e os tipos de drogas apreendidos não foram detalhados pela Polícia Militar. Policiais militares apreenderam mais de 13 mil embalagens de drogas durante uma abordagem na madrugada desta terça-feira (24), na Avenida Brás de Pina, próximo ao Parque Shanghai, na Penha, Zona Norte do Rio. O material estava embalado em pacotes com inscrições que faziam referência ao Comando Vermelho (CV) e o motorista do veículo foi preso.De acordo com a Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento pela região quando abordaram o automóvel. Durante a fiscalização, os policiais encontraram os entorpecentes no banco traseiro do carro.Ainda segundo a corporação, informações obtidas com o suspeito no local indicaram que a carga seria transportada para o município de Magé, na Baixada Fluminense.O motorista foi encaminhado à 22ª DP (Penha), onde a ocorrência foi registrada. A quantidade e os tipos de drogas apreendidos não foram detalhados pela Polícia Militar.

Munições destinadas a forças de segurança abastecem o Comando Vermelho

Um estudo sobre a origem e as rotas de abastecimento das munições de fuzil usadas pelo Comando Vermelho (CV), uma das maiores facções criminosas do país e a maior do Rio de Janeiro, mostra que a organização passou a ter acesso a cartuchos que haviam sido destinados inicialmente às forças de segurança pública.

A pesquisa, intitulada “De onde vem o tiro? Análise sobre origem e rotas de abastecimento das munições de fuzil do Comando Vermelho”, foi realizada pelo Instituto Sou da Paz e analisou 31.699 munições vinculadas à organização criminosa em 29 casos judiciais, entre 2018 e 2025.

Nesse período, ocorreu a megaoperação mais letal da história do Rio de Janeiro, em 28 de outubro de 2025. Na Operação Contenção, o CV conseguiu sustentar 14 horas de tiroteio contra milhares de policiais. O estudo destaca que essa capacidade bélica não depende apenas dos fuzis: as munições também fazem parte da infraestrutura que sustenta o poder das organizações criminosas.

Entre os cartuchos analisados, 31.205 eram originais de fábrica. Desses, 40,9% foram fabricados no Brasil. Entre as munições nacionais, 51,9% apresentavam código de rastreabilidade institucional, indicando que haviam sido inicialmente adquiridas pelas Forças Armadas ou por instituições públicas de segurança e, posteriormente, desviadas para abastecer a facção.

O levantamento também identificou que, em seis dos 29 casos analisados, os envolvidos tinham acesso legal privilegiado à munição. Eram militares ou policiais, da ativa ou da reserva, Colecionadores, Atiradores e Caçadores (CACs) ou pessoas que se enquadravam nas duas condições.

Segundo Bruno Langeani, autor do estudo e consultor sênior do Instituto Sou da Paz, esses grupos possuem cotas de compra maiores que as de um cidadão comum e podem ter acesso a redes de contatos que facilitariam o desvio e dificultariam a fiscalização.