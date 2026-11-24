Carreta que transportava tubos tombou e derrubou uma estrutura em cima de um carro - Reprodução / NitTrans

Carreta que transportava tubos tombou e derrubou uma estrutura em cima de um carroReprodução / NitTrans

Publicado 24/11/2026 10:00

Uma carreta tombou e derrubou uma estrutura em cima de um carro na Avenida do Contorno (BR-101), na altura do bairro Barreto, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, na manhã desta terça-feira (24). Por causa do acidente, a pista no sentido Rio de Janeiro chegou a ser totalmente interditada por aproximadamente três horas. Ao menos nove vítimas foram atendidas no local.





Imagens que circulam nas redes sociais mostram a carreta, que transportava tubos, tombada em uma pista. No sentido contrário, é possível observar um pórtico, estrutura metálica com placas de sinalização fixadas, caído em cima de um carro branco. Leia mais! Ex-padrasto é preso por morte de jovem de 19 anos carbonizado em SG Imagens que circulam nas redes sociais mostram a carreta, que transportava tubos, tombada em uma pista. No sentido contrário, é possível observar um pórtico, estrutura metálica com placas de sinalização fixadas, caído em cima de um carro branco.

Carreta tomba e derruba pórtico na BR-101 em Niterói Imagens: Reprodução / Redes Sociais https://t.co/peuOEp4AUh — Jornal O Dia (@jornalodia) November 24, 2026

Segundo a Arteris Fluminense, concessionária responsável pela administração do trecho, durante a ocorrência, cinco veículos de passeio e um ônibus foram envolvidos. Quatro automóveis e o veículo de transporte de passageiros foram atingidos pelo pórtico e pela carga de tubos de aço após o tombamento da carreta.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Niterói foi acionado por volta das 8h10 para a ocorrência. Ao todo, nove vítimas foram atendidas pelos militares no local. Duas delas apresentavam ferimentos moderados. As demais possuíam machucados leves.

De acordo com a corporação, um casal foi encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), em Niterói. As identidades das vítimas não foram divulgadas. Ainda não há informações sobre os estados de saúdes atuais dos feridos.



Já a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que seis vítimas com foram atendidas. A pista sentido Itaboraí ficou parcialmente interditada. Por volta das 11h30, duas faixas foram liberadas no sentido Rio de Janeiro.

De acordo com a Arteris, atualmente, permanece interditada uma faixa em cada sentido da via para a continuidade dos trabalhos operacionais. O tráfego flui pelas demais faixas disponíveis. Neste momento, não há retenção no sentido Rio de Janeiro. No sentido Campos dos Goytacazes, há engarrafamento de cerca de um quilômetro.

A carreta já foi destombada e retirada do local. Neste momento, os trabalhos estão concentrados no transbordo da carga pela transportadora responsável, além da avaliação das condições da estrutura atingida. Não há previsão para liberação total da via.

Agentes da Empresa de Trânsito de Niterói (NitTrans) atuam em apoio e também trabalham nas ruas internas do Barreto por conta do aumento do fluxo de veículos no local. O órgão orienta os motoristas a evitar a região, sempre que possível, e a buscar rotas alternativas. O acidente pode impactar o trânsito em outras vias da cidade.

Participaram da ocorrência equipes da Arteris Fluminense, PRF, CBMERJ, NitTrans, concessionária Ecovias Ponte e empresa especializada MPMEC. Não há previsão para liberação total da via.

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O caso aconteceu no bairro Itaúna, por volta das 7h10. Segundo a Polícia Militar, os agentes eram lotados no 1º BPM (Venda da Cruz). Eles estavam desacordados no interior de uma viatura. O Corpo de Bombeiros esteve no local e constatou os óbitos.

A PM destacou que o Centro de Criminalística e a 72ª DP (São Gonçalo) foram acionados para as providências cabíveis.

A principal hipótese é que as mortes ocorreram acidentalmente, devido a inalação por monóxido de carbono. O gás teria escapado para dentro da viatura, fazendo com que os agentes desmaiassem e viessem a óbito.

Ainda não há informações sobre a identidade dos policiais.