Professor Lucas (PP) foi alvo de operação nesta terça-feira (24) - Divulgação / Prefeitura de Seropédica

Professor Lucas (PP) foi alvo de operação nesta terça-feira (24)Divulgação / Prefeitura de Seropédica

Publicado 24/11/2026 11:36

O prefeito de Seropédica, cidade da Baixada Fluminense, Lucas Dutra dos Santos, o Professor Lucas (PP) , foi alvo de uma operação, realizada nesta terça-feira (24), que teve o objetivo de ajudar as investigações sobre uma possível infiltração da milícia de Danilo Dias Lima, o Tandera, na administração municipal. Agentes do Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ) também prenderam um policial militar e um policial civil.

As investigações do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPRJ, que deram origem à Operação Simbiose desta terça, identificaram supostos vínculos da milícia com Professor Lucas e seu assessor especial, Ronaldo Vieira Cinquine. Segundo o MPRJ, o grupo paramilitar teria utilizado a proximidade com os dois suspeitos para conseguir vantagens ilícitas e ampliar sua influência econômica em Seropédica, interferindo na nomeação de servidores, na lotação de policiais militares e em negócios imobiliários.

Tais indícios de envolvimento com a milícia surgiram da análise de celulares apreendidos na Operação Epílogue-Karyon, deflagrada pelo Gaeco, em 2023. Entre os materiais encontrados estão mensagens do policial militar Leonardo Silva Pinheiro, conhecido como Catatau ou Leo PH, que é apontado como integrante do núcleo de confiança de Tandera. Nas conversas, o PM menciona negócios supostamente acertados com o prefeito e a possibilidade de utilizar cargos públicos e atividades econômicas em benefício da milícia.

De acordo com o MPRJ, o material também revelou contatos entre Leonardo e Ronaldo, assim como registros de movimentações financeiras, entre elas um pagamento de R$ 20 mil para uma empresa de consultoria e um de R$ 3 mil feito diretamente ao assessor.

Quatro mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça do Rio a pedido do procurador-geral de Justiça Antonio José Campos Moreira. Entre os endereços que os agentes estiveram estão a casa do prefeito, onde encontraram 60 calculadoras, 50 câmeras de segurança, 20 balanças de banheiro e 80 balanças de precisão, e a sede da prefeitura.

Em maio desse ano, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) cassou os mandatos do prefeito e da vice , Vandrea Furquim (MDB), por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2024. A sentença, assinada pela magistrada Maria Luiza Sinotti Campolina, da 225ª Zona Eleitoral de Seropédica, diz que houve possíveis irregularidades em contratações.

"Contratações temporárias em massa, desprovidas de interesse público e realizadas em ano eleitoral, revelam abuso de poder político. E aumento extraordinário de gastos públicos com viés eleitoral caracteriza abuso de poder econômico", diz a decisão.

A chapa continua exercendo o mandato até o julgamento de recursos.

Por meio de nota, o prefeito de Seropédica, Lucas Dutra dos Santos, afirmou que ainda desconhece o teor e as motivações da investigação que levou à operação de busca e apreensão em sua residência e em dependências do Poder Executivo municipal.

Segundo ele, seus advogados já solicitaram ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) acesso integral aos autos. O prefeito negou qualquer ligação com milícias, grupos paramilitares ou organizações criminosas e afirmou que não foram encontrados nem apreendidos armas, munições ou dinheiro em espécie em sua casa. Lucas Dutra também classificou o episódio como parte de uma suposta perseguição política e declarou que segue no exercício do cargo e confia que os fatos serão esclarecidos pela Justiça.

Veja a nota oficial do prefeito na íntegra ao fim da reportagem

Prisões de policiais

O Gaeco também conseguiu três mandados de prisão e oito de busca e apreensão contra policiais, assim como contra outros suspeitos de colaborar com a milícia. Foram presos o PM Leonardo Silva Pinheiro e o policial civil Rafael Bernardino Abud, conhecido como Abud Draco. O terceiro alvo, o policial civil Rodrigo Soares de Assis Mariz, permanece foragido.

As apurações revelaram a existência de uma rede de apoio para a milícia de Tandera, formada por agentes de segurança pública. As buscas realizadas nesta terça tiveram o objetivo de reunir documentos, aparelhos eletrônicos e registros financeiros que possam esclarecer o fornecimento de informações sigilosas e a intermediação de pagamentos ilícitos.

Até o momento, foram apreendidos cerca de R$ 182 mil, duas armas de fogo (uma pistola e um revólver), 11 aparelhos celulares, dois notebooks, três HDs externos, um tablet, seis pen drives, uma agenda e documentos diversos, entre eles planilhas relacionadas à campanha do vereador de Nova Iguaçu, outra cidade da Baixada, Elton Cristo (PSD), com nomes e títulos de eleitores.

A investigação resultou na denúncia contra Leonardo, Rodrigo e Rafael. Segundo o Gaeco, o primeiro atuava como braço armado da milícia e intermediava pagamentos ilícitos para agentes públicos. Os outros dois, que eram lotados à época na Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), são acusados de repassar informações reservadas sobre investigações e operações policiais, bem como prestar apoio direto à comunicação de Tandera.

O grupo identificou ainda indícios de envolvimento de outros agentes de segurança pública, não incluídos na denúncia. Entre os elementos analisados estão conversas sobre pagamentos por serviços de segurança, que supostamente seriam vinculados à Prefeitura de Seropédica, e referências à atuação de policiais militares na proteção do prefeito.

A operação desta terça contou com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI) do MPRJ e das corregedorias das polícias Civil e Militar.

Em nota, a Polícia Militar informou que prestou apoio por meio da 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar. De acordo com a corporação, Leonardo foi localizado em sua residência, em Seropédica, e teve seu armamento recolhido.

A corporação ressaltou que não compactua com quaisquer desvios de conduta de seus integrantes e que atua, por meio de sua Corregedoria, de forma integrada com demais órgãos de controle e investigação, contribuindo para a elucidação dos fatos e a responsabilização dos envolvidos.

A Polícia Civil também informou que não compactua com qualquer desvio de conduta e que adota, de forma rigorosa, as medidas administrativas e disciplinares cabíveis diante de indícios de irregularidades.

"A instituição mantém atuação integrada com outras forças de segurança e órgãos de controle, respeitando as atribuições de cada instituição, para garantir a apuração dos fatos e a responsabilização dos envolvidos, quando cabível", diz o texto.



A reportagem ainda não localizou a defesa dos citados. O espaço está aberto para manifestação.

Tandera

Danilo Dias Lima é o chefe da milícia que domina as cidades de Seropédica e Itaguaí, e o bairro KM-32, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, sendo considerado um dos criminosos mais procurados do Rio. De acordo com informações, ele tem o olho de Tandera, símbolo do desenho animado Thundercats tatuado no peito. Seus principais aliados teriam feito a mesma ilustração na pele.

Ele é conhecido por seu comportamento extremamente violento, fazendo questão de estar à frente de invasões em áreas dominadas por quadrilhas rivais, andando sempre com um fuzil e na companhia de seguranças.

Tandera integrava a milícia de Wellington da Silva Braga, o Ecko. Em 2021, após a morte de Ecko, seu irmão, Luis Antônio da Silva Braga, o Zinho, herdou a quadrilha e manteve Danilo como inimigo.



Ao longo das investigações contra a milícia de Tandera, foi possível apurar que a organização criminosa impõe terror, por meio da prática de atos violentos, afirmando seu domínio sobre moradores e comerciantes. A Polícia Civil já identificou vídeos com cenas de episódios de tortura e execuções sumárias, praticadas de forma cruel.

As apurações descobriram que a milícia conta com uma estrutura hierárquica bem delineada, com divisão de funções e tarefas entre seus integrantes. Nos últimos anos, a associação criminosa passou a atuar de forma ainda mais complexa, buscando expandir seus negócios espúrios por meio da infiltração no poder público.

Nota da Prefeitura de Seropédica



"Em respeito aos cidadãos de Seropédica, à verdade dos fatos e à transparência que sempre pautou a minha trajetória pública e pessoal, venho a público prestar os seguintes esclarecimentos acerca da medida de busca e apreensão realizada na manhã de hoje em minha residência e em dependências do Poder Executivo Municipal.



Até o presente momento, desconheço integralmente o teor, o objeto e as alegações que motivaram a instauração do procedimento investigatório, uma vez que o acesso aos autos ainda não foi franqueado. Meus advogados devidamente constituídos já protocolaram petição perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), requerendo vista e cópia integral de todo o procedimento, a fim de viabilizar o pleno exercício do direito de defesa e restabelecer a verdade.



Reafirmo, de forma veemente, categórica e inegociável, que não possuo qualquer tipo de ligação, convivência ou envolvimento com milícias, grupos paramilitares ou qualquer outra organização criminosa. Minha vida pública é construída sobre bases sólidas de retidão, trabalho honesto e compromisso exclusivo com o desenvolvimento de Seropédica e o bem-estar do nosso povo.



Não é a primeira vez que enfrento tentativas ardilosas de macular minha honra e de desestabilizar a minha gestão. No início do meu primeiro mandato, fui alvo de falsas acusações e de montagens criminosas divulgadas com o único intuito de manchar minha imagem, ocasião em que a perícia técnica oficial atestou a falsidade das imagens fabricadas, comprovando de forma cabal a minha inocência e o caráter difamatório daquele ataque.



É evidente que este episódio se insere em um contexto de intensa perseguição política, orquestrada por adversários e grupos que, incapazes de vencer nas urnas pela via democrática e legítima do voto popular, tentam a todo custo criar crises institucionais e assumir o comando do Município de Seropédica por meios escusos.



A título de esclarecimento público e para repelir qualquer especulação maldosa ou propagação de fake news, informo com total clareza que não foram encontrados nem apreendidos em minha residência quaisquer armas de fogo, munições ou valores de dinheiro em espécie.



Estou bem, sereno, com a consciência absolutamente limpa e em pleno exercício das minhas funções constitucionais como Prefeito de Seropédica. Sigo trabalhando normalmente e com ainda mais dedicação, ao lado de nossa equipe de governo, para garantir que as obras, os serviços públicos essenciais e os compromissos assumidos com a nossa população continuem avançando sem interrupções.



Reitero minha irrestrita confiança na Justiça e nas instituições. Assim como a verdade prevaleceu no passado, tenho a plena certeza de que todos os fatos serão devidamente esclarecidos, resguardando a dignidade da nossa gestão e o respeito ao mandato conferido pelo povo de Seropédica.



Seropédica/RJ, 24 de novembro de 2026.



**LUCAS DUTRA DOS SANTOS**

Prefeito Municipal de Seropédica"

Colaborou Leonardo Brito