Operações impactaram o funcionamento de escolas na capital - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Operações impactaram o funcionamento de escolas na capital Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 24/11/2026 11:21





Na comunidade do Andaraí, policiais do 6º BPM (Tijuca) atuam para combater a atividade de criminosos e remover obstáculos instalados nas vias. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, seis unidades escolares foram impactadas pela operação na região.



Já no Morro do Jordão, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) realizam uma ação com o objetivo de coibir a atuação de criminosos e recuperar veículos roubados. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, três escolas tiveram as atividades suspensas pela incursão policial na comunidade.



No Terreirão, na Zona Sudoeste, policiais do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) também estão mobilizados para combater a criminalidade e recuperar veículos roubados. A Polícia Militar não informou, até o momento, se houve apreensões ou prisões durante a ação.



Outra operação acontece na comunidade do Muquiço, onde agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) atuam para reprimir a atuação de criminosos. Durante a incursão, um homem foi detido enquanto tentava fugir. Com ele, os policiais encontraram uma mochila com material entorpecente e um rádio transmissor.



O suspeito e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia, onde o caso será registrado e investigado.

Policiais militares realizam operações em quatro comunidades da cidade do Rio, desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira (24). As ações acontecem no Andaraí e no Muquiço, na Zona Norte; e no Morro do Jordão e no Terreirão, na Zona Sudoeste. Entre os objetivos das incursões estão reprimir a atuação de criminosos , retirar barricadas e recuperar veículos roubados. Até o momento, um homem foi detido durante uma das operações.Na comunidade do Andaraí, policiais do 6º BPM (Tijuca) atuam para combater a atividade de criminosos e remover obstáculos instalados nas vias. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, seis unidades escolares foram impactadas pela operação na região.Já no Morro do Jordão, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) realizam uma ação com o objetivo de coibir a atuação de criminosos e recuperar veículos roubados. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, três escolas tiveram as atividades suspensas pela incursão policial na comunidade.No Terreirão, na Zona Sudoeste, policiais do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) também estão mobilizados para combater a criminalidade e recuperar veículos roubados. A Polícia Militar não informou, até o momento, se houve apreensões ou prisões durante a ação.Outra operação acontece na comunidade do Muquiço, onde agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) atuam para reprimir a atuação de criminosos. Durante a incursão, um homem foi detido enquanto tentava fugir. Com ele, os policiais encontraram uma mochila com material entorpecente e um rádio transmissor.O suspeito e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia, onde o caso será registrado e investigado.

Disputas entre facções

A disputa por território entre grupos armados voltou a ganhar força no Rio de Janeiro. Com menos áreas ainda sem o domínio de alguma organização criminosa, as facções passaram a mirar regiões controladas por rivais, aumentando os confrontos. Um dos principais movimentos é do Comando Vermelho contra áreas antes dominadas por milícias.



Depois de anos de expansão, principalmente das milícias entre 2016 e 2020, o avanço sobre novos territórios ficou mais difícil. Com isso, as organizações passaram a buscar espaço por meio de confrontos diretos, o que tem contribuído para o aumento dos tiroteios e da violência em diferentes pontos do estado.

Esse cenário ficou evidente em julho, quando as disputas entre facções criminosas e milícias se intensificaram na região metropolitana do Rio. Ao todo, foram registrados 34 tiroteios provocados por conflitos entre grupos armados, o maior número de 2026. As ocorrências deixaram 29 pessoas baleadas, segundo um levantamento do Instituto Fogo Cruzado.



O número de confrontos mais que dobrou em relação a junho deste ano, quando foram registrados 16 tiroteios. Ainda de acordo com o levantamento, os bairros de Cordovil, Brás de Pina e Vigário Geral passaram por 12 dias seguidos de disputas entre grupos armados ao longo do mês de julho.



De janeiro a julho, foram registrados 138 tiroteios relacionados a disputas entre grupos armados. Veja os números por mês:

Janeiro: 21

Fevereiro: 14

Março: 17

Abril: 13

Maio: 23

Junho: 16

Julho: 34

Em entrevista ao DIA, o sociólogo, pesquisador e economista Helbson de Avila explicou que o aumento das disputas territoriais no Rio de Janeiro está relacionado às mudanças nas relações de poder e ao enfraquecimento das milícias.

“Nos últimos anos, as divisões internas e o enfraquecimento das milícias abriram espaço para o avanço do tráfico de drogas em determinados territórios. Com isso, diferentes grupos passaram a disputar o controle dessas áreas, aumentando a violência e a exposição dos moradores de favelas e periferias a confrontos armados. Esse cenário também evidencia as falhas das políticas de segurança pública no Rio de Janeiro.”



Sobre o avanço do Comando Vermelho em áreas antes controladas por milícias, o pesquisador Helbson de Avila afirma que a expansão para regiões da Zona Oeste do Rio e da Baixada Fluminense está relacionada à exploração econômica desses territórios.



“Essas áreas se tornaram disputadas porque as milícias já haviam criado formas de cobrança ilegal sobre os moradores, transformando serviços e a própria moradia em fontes de lucro. Ao ocupar esses territórios, o Comando Vermelho não apenas amplia o comércio de drogas, mas também pode passar a explorar atividades econômicas que já eram controladas pelas milícias. Isso mostra como a disputa por essas regiões também envolve o interesse em obter lucro com a população mais vulnerável, em um contexto marcado pelo racismo estrutural.”