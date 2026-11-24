Fumaça tomou a estação do MetrôRio Saara/Presidente Vargas - Reprodução / Redes Sociais

Fumaça tomou a estação do MetrôRio Saara/Presidente VargasReprodução / Redes Sociais

Publicado 24/11/2026 12:02

Os passageiros do MetrôRio enfrentaram problemas pelo segundo dia consecutivo , nesta terça-feira (24). Durante a manhã, uma composição precisou ser evacuada na estação Saara/Presidente Vargas, no Centro do Rio, após apresentar fumaça.





Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a estação coberta de uma grande quantidade de fumaça branca, a ponto de não ser possível enxergar o que tinha à frente. Centenas de passageiros precisaram descer do trem. Leia mais! Vídeo: Carreta tomba, derruba estrutura e deixa feridos em Niterói Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a estação coberta de uma grande quantidade de fumaça branca, a ponto de não ser possível enxergar o que tinha à frente. Centenas de passageiros precisaram descer do trem.

Composição do MetrôRio apresenta problema e passageiros são evacuados em meio à fumaça Imagens: Reprodução / Redes Sociais https://t.co/U5h1PFhflQ — Jornal O Dia (@jornalodia) November 24, 2026

De acordo com a concessionária, uma composição apresentou problema técnico e foi evacuada na plataforma da estação Saara/Presidente Vargas, no sentido Jardim Oceânico. O trem foi retirado de circulação e enviado para o Centro de Manutenção.



Apesar do susto, a concessionária informou que não houve impacto nos intervalos, que seguem regulares nas linhas 1, 2 e 4.

Problema no teto e falta de energia

O incidente desta terça-feira não foi o primeiro enfrentado pelos passageiros do MetrôRio nesta semana. Nesta segunda-feira (23), problemas no teto da estação Central provocaram a queda no fornecimento de energia e prejudicaram a circulação das composições. A ocorrência afetou a operação das linhas 1, 2 e 4, causando transtornos aos passageiros.



Ao O DIA, usuários relataram metrôs parados nas estações. Um passageiro informou que ficou cerca de 40 minutos no interior de um vagão, na estação Praça XI, no sentido Central. De acordo com os avisos sonoros transmitidos, equipes da concessionária trabalharam em busca de restabelecer o fornecimento de energia e normalizar a circulação.



A equipe de reportagem estava a bordo de uma das composições afetadas e acompanhou de perto os impactos da paralisação, na manhã desta segunda-feira (23). O repórter presenciou todos os transtornos enfrentados pelos passageiros durante a interrupção da circulação dos metrôs.



Na Central, passageiros receberam orientações para não permanecer nas plataformas, sendo direcionados a deixar o local ou seguir diretamente à baldeação da Linha 2. Agentes de segurança da empresa também acompanharam a movimentação e orientaram os usuários.



A reportagem também registrou a situação na estação Praça XI, onde passageiros relataram uma espera de aproximadamente 40 minutos.



Em nota, o MetrôRio informou que lâminas metálicas do forro do teto da estação Central cederam. Ao passar no local, uma composição acabou gerando poeira e fumaça. A concessionária informou que, para garantir toda a segurança da via, foi necessário fazer o corte de energia.



Segundo a empresa, as equipes de manutenção atuaram na ocorrência para controlar os problemas e não houve registro de feridos. A estação Central já foi reaberta e a circulação dos metrôs nas linhas 1, 2 e 4 passou por normalização.