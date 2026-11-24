Material apreendido foi levado à 17ª DP (São Cristóvão) - Divulgação / Polícia Civil

Material apreendido foi levado à 17ª DP (São Cristóvão)Divulgação / Polícia Civil

Publicado 24/11/2026 12:00

Dois suspeitos de envolvimento em um esquema de estelionato contra a empresa Honolulu Diesel, do ramo de autopeças, foram presos em flagrante nesta segunda-feira (23). Policiais civis capturaram Matheus Alves Souza e Luiz Gustavo de Assis Teixeira no bairro Pauline, em Belford Roxo , Baixada Fluminense, enquanto eles transportavam mercadorias.

As investigações apontam que a dupla realizou sete compras fraudulentas entre os dias 20 e 23 de novembro, que totalizam R$ 34.685, feitas por meio de diferentes números telefônicos e utilizando nomes de terceiros.

As buscas começaram quando a Honolulu Diesel procurou as autoridades para relatar que vinha recebendo pedidos de compras on-line acompanhados de comprovantes de transferências bancárias que não se concretizavam. Após conferir os extratos bancários, ficou constatado que os valores apresentados nos comprovantes não haviam sido efetivamente creditados na conta da empresa.

Todas as compras suspeitas eram acompanhadas de comprovantes que indicavam o mesmo suposto remetente.

Durante a abordagem, Matheus e Luiz Gustavo informaram que recebiam os produtos a pedido de um terceiro. Com um deles, os agentes encontraram uma nota fiscal de outra transação suspeita, no valor de R$ 7.440. Parte das mercadorias adquiridas anteriormente também foi localizada no veículo utilizado pela dupla.

Os agentes levaram os detidos à 17ª DP (São Cristóvão), junto aos produtos apreendidos. Eles acabaram presos em flagrante. A reportagem tenta contato com a defesa de ambos para um posicionamento. O espaço está aberto a manifestações.

As investigações seguem para identificar outros envolvidos e esclarecer a participação de cada integrante no esquema criminoso.

Justiça mantém prisão de gerente de oficina por golpe no Rio

A Justiça manteve, na última quinta-feira (19) , a prisão preventiva do gerente de uma oficina mecânica suspeito de aplicar golpes contra clientes na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio. Cidney Rodrigues Alves é investigado por cobrar valores abusivos e incluir serviços e peças que não teriam sido utilizados nos veículos. Um dos clientes, de 73 anos, recebeu um orçamento de R$ 21.396 para resolver um problema em um pneu. A família do suspeito contesta a versão da polícia.

A decisão foi tomada durante audiência de custódia, após manifestação do Núcleo de Atuação perante a Central de Audiência de Custódia (NACAC), do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). O gerente havia sido preso por policiais civis na terça-feira (17).

Segundo as investigações, a oficina atraía consumidores por meio de anúncios e promoções de troca de pneus e amortecedores. No entanto, ao chegarem ao estabelecimento, os clientes recebiam orçamentos com preços muito acima do esperado, incluindo cobranças por peças e serviços adicionais.

Um dos casos apurados envolve um idoso de 73 anos que procurou o local para solucionar um problema em um pneu. Na ocasião, ele recebeu um orçamento de R$ 21.396, com possibilidade de parcelamento em 12 vezes.

Durante a perícia, foi constatado que algumas peças haviam sido substituídas, enquanto outras, incluídas na cobrança, não teriam sido trocadas. Os agentes também encontraram indícios de recondicionamento de componentes no estabelecimento.