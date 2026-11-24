Diego, Marcos e Perseu morreram; Daniel Proença (direita) sobreviveram - Reprodução / Redes sociais

Diego, Marcos e Perseu morreram; Daniel Proença (direita) sobreviveramReprodução / Redes sociais

Publicado 24/11/2026 12:59

A Justiça do Rio marcou para o dia 14 de dezembro a continuação da audiência de instrução e julgamento sobre os assassinatos dos médicos Diego Ralf de Souza Bonfim, 35 anos, Marcos de Andrade Corsato, 62, e Perseu Ribeiro Almeida, 33. O crime aconteceu na praia da Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio, em outubro de 2023 . Dos cinco réus, quatro estão foragidos, incluindo três líderes do Comando Vermelho (CV).

Diego, Marcos, Perseu e o também médico Daniel Sonnewend Proença, 32, foram atacados a tiros, enquanto estavam em um quiosque. Imagens de câmeras de segurança mostraram que os executores desceram de um carro e atiraram diversas vezes contra os ortopedistas, que estavam no Rio para um evento médico. Um dos homens chegou a voltar para atirar mais em uma das vítimas, que tentava se refugiar atrás do estabelecimento.

Três médicos são mortos a tiros em um quiosque na Barra da Tijuca, Zona Oeste. Imagens mostram o momento em que homens armados desembarcam de um veículo e disparam na direção dos profissionais de saúde. Crédito: Rede Social #ODia https://t.co/YltU9aRZcL — Jornal O Dia (@jornalodia) October 5, 2023

Perseu levou cinco tiros: dois de raspão na mão e no braço, um na mão direita, um no peito - que perfurou o pulmão - e outro na barriga, que atingiu o fígado; Diego foi atingido por oito disparos, tendo ferimentos nas costas, peito e trapézio; e Marcos acabou sendo alvejado por seis tiros, dois deles na cabeça. O único sobrevivente, Daniel, foi atingido por 14 disparos.

A primeira audiência do caso, realizada em setembro de 2025, foi marcada pela ausência de oito testemunhas

Morte por engano

Os executores teriam confundido Perseu com Taillon de Alcântara Pereira Barbosa , apontado como chefe da milícia atuante em Rio das Pedras, na Zona Sudoeste do Rio. Uma das linhas da investigação é de que os criminosos teriam sido avisados sobre a presença do miliciano no quiosque e ido ao local para executá-lo. Contudo, o plano não deu certo, pois quem estava no local era o médico e não o miliciano.

Na época do atentado, Taillon cumpria pena em regime semiaberto. Ele tinha como residência um apartamento na Avenida Lúcio Costa, a menos de 1 km do quiosque onde os médicos foram executados. Policiais federais prenderam o miliciano dias depois do assassinato dos ortopedistas.

Por ser considerado um criminoso de alta periculosidade, Francisco será ouvido por videoconferência durante a audiência de dezembro. Ele está custodiado no presídio Bangu 3, no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio.

Doca é considerado um dos líderes do Comando Vermelho (CV) e chefe do tráfico do Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio. Ele tem Gadernal como seu comparsa. Já BMW, membro da mesma facção, é acusado de estar à frente da guerra entre traficantes e milicianos pela Gardênia Azul e Rio das Pedras. Além disso, ele também é investigado por integrar um grupo de extermínio conhecido como "Equipe Sombra", que ficava baseado na Cidade de Deus.

Giovanni é apontado como o "batedor" dos executores ao observar de moto a movimentação de viaturas policiais durante o percurso, evitando que os comparsas fossem abordados.