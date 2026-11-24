A Justiça do Rio marcou para o dia 14 de dezembro a continuação da audiência de instrução e julgamento sobre os assassinatos dos médicos Diego Ralf de Souza Bonfim, 35 anos, Marcos de Andrade Corsato, 62, e Perseu Ribeiro Almeida, 33. O crime aconteceu na praia da Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio, em outubro de 2023. Dos cinco réus, quatro estão foragidos, incluindo três líderes do Comando Vermelho (CV).
Diego, Marcos, Perseu e o também médico Daniel Sonnewend Proença, 32, foram atacados a tiros, enquanto estavam em um quiosque. Imagens de câmeras de segurança mostraram que os executores desceram de um carro e atiraram diversas vezes contra os ortopedistas, que estavam no Rio para um evento médico. Um dos homens chegou a voltar para atirar mais em uma das vítimas, que tentava se refugiar atrás do estabelecimento.
Três médicos são mortos a tiros em um quiosque na Barra da Tijuca, Zona Oeste. Imagens mostram o momento em que homens armados desembarcam de um veículo e disparam na direção dos profissionais de saúde. Crédito: Rede Social #ODia https://t.co/YltU9aRZcL
Perseu levou cinco tiros: dois de raspão na mão e no braço, um na mão direita, um no peito - que perfurou o pulmão - e outro na barriga, que atingiu o fígado; Diego foi atingido por oito disparos, tendo ferimentos nas costas, peito e trapézio; e Marcos acabou sendo alvejado por seis tiros, dois deles na cabeça. O único sobrevivente, Daniel, foi atingido por 14 disparos.
Os executores teriam confundido Perseu com Taillon de Alcântara Pereira Barbosa, apontado como chefe da milícia atuante em Rio das Pedras, na Zona Sudoeste do Rio. Uma das linhas da investigação é de que os criminosos teriam sido avisados sobre a presença do miliciano no quiosque e ido ao local para executá-lo. Contudo, o plano não deu certo, pois quem estava no local era o médico e não o miliciano.
Por ser considerado um criminoso de alta periculosidade, Francisco será ouvido por videoconferência durante a audiência de dezembro. Ele está custodiado no presídio Bangu 3, no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio.
Doca é considerado um dos líderes do Comando Vermelho (CV) e chefe do tráfico do Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio. Ele tem Gadernal como seu comparsa. Já BMW, membro da mesma facção, é acusado de estar à frente da guerra entre traficantes e milicianos pela Gardênia Azul e Rio das Pedras. Além disso, ele também é investigado por integrar um grupo de extermínio conhecido como "Equipe Sombra", que ficava baseado na Cidade de Deus.
Giovanni é apontado como o "batedor" dos executores ao observar de moto a movimentação de viaturas policiais durante o percurso, evitando que os comparsas fossem abordados.
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