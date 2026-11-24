Marllon trabalhava como auxiliar de serviços gerais - Reprodução / Redes Sociais

Marllon trabalhava como auxiliar de serviços geraisReprodução / Redes Sociais

Publicado 24/11/2026 12:15

"Meu filho tinha confiança nesse cara". O desabafo é de Albertina Galdino, mãe de Marllon Galdino dos Santos, de 19 anos, assassinado pelo ex-padrasto, preso nesta segunda-feira (23) . O corpo do jovem foi encontrado carbonizado dentro de um veículo às margens da BR-101, no bairro Gradim, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

Segundo a mãe, os dois tinham uma boa relação. "Ele gostava muito dele... Nunca imaginei, nunca na minha vida. Deus dará justiça pro meu filho", lamentou Albertina.



De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí (DHNSG), Marcelo David da Costa, de 50 anos, esteve nas proximidades do local de trabalho do jovem, no bairro do Leme, na Zona Sul do Rio, no horário em que ele deixou o serviço. Em seguida, o veículo retornou a São Gonçalo. Para os investigadores, as imagens indicam o possível momento em que Marllon teria sido emboscado pelo ex-padrasto.



Ao O DIA, o delegado Pedro Henrique informou que Marcelo não aceitava o fim do relacionamento com a mãe do rapaz. O casal havia se separado recentemente.

Ex-padrasto compareceu ao velório



Marcelo chegou a comparecer ao sepultamento de Marllon, na tarde de segunda-feira (23), no Cemitério Parque da Paz, em São Gonçalo. Durante o velório, agentes da DHNSG, que também estiveram no local, conversaram com parentes e amigos da vítima e perceberam um comportamento incomum do suspeito, que tentou esconder e limpar o carro ainda durante o enterro.



Posteriormente, na delegacia, para onde familiares e pessoas próximas foram encaminhados para prestar depoimento, o automóvel foi apreendido e submetido à perícia. Os exames identificaram vestígios de sangue no veículo.

À imprensa, na manhã desta terça-feira (24), o delegado reforçou que, segundo depoimentos, a vítima e o ex-padrasto tinham um relacionamento paternal, sem relatos de desentendimentos. Ele explicou ainda como chegaram até o suspeito.

"Assim que nós chegamos à cerimônia, notamos um comportamento incomum por parte do Marcelo, um nervosismo que não se esperava de alguém que estivesse de luto. Ele estava com um comportamento destoante do de quem estava ali, o que chamou nossa atenção. Ele mudou o carro de lugar e o colocou em uma posição quase escondida. Quando conversamos com ele, disse que era porque estava muito sol. Mas já eram quase 16h, não tinha sol nenhum e o tempo ainda estava nublado. À medida que nos aprofundávamos nesses olhares, ele ficava cada vez mais suspeito", explicou.

O delegado destacou também que a grande maioria das manchas de sangue estavam escondidas a olho nu.



"Em conversa com a irmã do Marllon, ela disse que teve a impressão de ver uma mancha no carro do padrasto, mas que poderia não ser nada. Com base nessas informações, trouxemos todo mundo à delegacia. A olho nu, não dava pra ver muito bem, mas com análise conseguimos ver manchas latentes e depois vimos algumas visíveis De acordo com os elementos dos autos, eles nunca tiveram nenhuma discussão, nada mais acalorado, tinham uma relação até paternal", frisou.



Marcelo foi autuado em flagrante por fraude processual e o delegado solicitou à Justiça a prisão temporária dele por suspeita de envolvimento no homicídio. Ainda durante as investigações, os agentes reuniram imagens que contradizem a versão apresentada pelo suspeito. Os registros mostram, inclusive, o ex-padrasto comprando gasolina momentos antes de o corpo de Marllon ser encontrado carbonizado às margens da BR-101, na altura do Gradim.

Mensagens foram enviadas à mãe antes da morte

Marllon foi dado como desaparecido no último sábado (21) após avisar à família que iria para uma festa. Ao O DIA, Letycia Vale, de 25 anos, irmã da vítima, contou que o jovem teria saído do trabalho, por volta das 21h, para ir a um churrasco no bairro Jardim Catarina, já em São Gonçalo. No entanto, ele nunca chegou ao destino.



Ainda por volta de meia-noite de domingo (22), a mãe de Marllon recebeu mensagens do número dele, dizendo que tinha saído com uma menina que havia sido "desenrolada" por um amigo, mas que teria sido a "maior furada", citando logo depois uma possibilidade de assalto. "Acho que cai numa braba. Acho que vou perder tudo", dizem duas mensagens enviadas.



A família, no entanto, já desconfiava que as mensagens não tinham sido enviadas por Marllon. O amigo citado, inclusive, teria crescido com o jovem, e segundo a mãe e a irmã, não tem nenhum tipo de envolvimento no caso. O nome dele pode ter sido usado para confundir os agentes durante as investigações.



Marllon morava com a mãe no bairro Porto Novo, também em São Gonçalo. A família tinha se mudado há uma semana para o local.



A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Marcelo. O espaço está aberto para eventuais manifestações.



