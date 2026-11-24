Homem teria compartilhado mais de 160 vídeos de abuso sexual infantil Divulgação / PF
Batizada de Operação Guardiões da Rede, a ofensiva foi conduzida por policiais federais da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DELECIBER). Segundo a PF, o homem teria compartilhado mais de 160 vídeos com registros de violência sexual contra crianças e adolescentes em aplicativos de internet.
As investigações começaram depois que os agentes identificaram uma circulação massiva e recente de arquivos com esse tipo de conteúdo em plataformas digitais. A partir da análise das informações, os policiais conseguiram identificar o suspeito e reunir elementos que levaram à expedição do mandado judicial pela 8ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro.
Durante o cumprimento da ordem judicial, os agentes encontraram um computador que continha um aplicativo utilizado para acessar vídeos com material de abuso sexual infantojuvenil. De acordo com a corporação, a ferramenta estava aberta no momento da diligência. No equipamento, também foram identificados rastros de arquivos deletados e outros elementos relacionados à investigação.
Diante das evidências encontradas, o homem recebeu voz de prisão em flagrante. Além do computador, os policiais apreenderam um celular que também era utilizado pelo investigado. Os equipamentos serão submetidos à perícia técnica criminal para aprofundar as apurações.
Após os procedimentos na sede da Polícia Federal, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.
Investigação e punição
A Polícia Federal reforçou a importância do acompanhamento de pais e responsáveis sobre o uso da internet por crianças e adolescentes. A corporação também destacou a necessidade de manter um diálogo aberto sobre segurança no ambiente digital e orientar os jovens a comunicar situações suspeitas.
A instituição ressalta ainda que, embora o termo "pornografia" continue presente no Estatuto da Criança e do Adolescente, a comunidade internacional prefere expressões como "abuso sexual de crianças e adolescentes" e "violência sexual de crianças e adolescentes", por refletirem com maior precisão a gravidade desses crimes.
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