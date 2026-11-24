Homem teria compartilhado mais de 160 vídeos de abuso sexual infantil - Divulgação / PF

Homem teria compartilhado mais de 160 vídeos de abuso sexual infantil Divulgação / PF

Publicado 24/11/2026 12:18

Um homem de 55 anos foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF) , na manhã desta terça-feira (24), durante uma operação contra o armazenamento e o compartilhamento de vídeos com cenas de abuso sexual infantojuvenil na internet. A ação aconteceu no Méier, na Zona Norte do Rio, onde os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do investigado.

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Batizada de Operação Guardiões da Rede, a ofensiva foi conduzida por policiais federais da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DELECIBER). Segundo a PF, o homem teria compartilhado mais de 160 vídeos com registros de violência sexual contra crianças e adolescentes em aplicativos de internet.



As investigações começaram depois que os agentes identificaram uma circulação massiva e recente de arquivos com esse tipo de conteúdo em plataformas digitais. A partir da análise das informações, os policiais conseguiram identificar o suspeito e reunir elementos que levaram à expedição do mandado judicial pela 8ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro.



Durante o cumprimento da ordem judicial, os agentes encontraram um computador que continha um aplicativo utilizado para acessar vídeos com material de abuso sexual infantojuvenil. De acordo com a corporação, a ferramenta estava aberta no momento da diligência. No equipamento, também foram identificados rastros de arquivos deletados e outros elementos relacionados à investigação.



Diante das evidências encontradas, o homem recebeu voz de prisão em flagrante. Além do computador, os policiais apreenderam um celular que também era utilizado pelo investigado. Os equipamentos serão submetidos à perícia técnica criminal para aprofundar as apurações.



Após os procedimentos na sede da Polícia Federal, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Batizada de Operação Guardiões da Rede, a ofensiva foi conduzida por policiais federais da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DELECIBER). Segundo a PF, o homem teria compartilhado mais de 160 vídeos com registros de violência sexual contra crianças e adolescentes em aplicativos de internet.As investigações começaram depois que os agentes identificaram uma circulação massiva e recente de arquivos com esse tipo de conteúdo em plataformas digitais. A partir da análise das informações, os policiais conseguiram identificar o suspeito e reunir elementos que levaram à expedição do mandado judicial pela 8ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro.Durante o cumprimento da ordem judicial, os agentes encontraram um computador que continha um aplicativo utilizado para acessar vídeos com material de abuso sexual infantojuvenil. De acordo com a corporação, a ferramenta estava aberta no momento da diligência. No equipamento, também foram identificados rastros de arquivos deletados e outros elementos relacionados à investigação.Diante das evidências encontradas, o homem recebeu voz de prisão em flagrante. Além do computador, os policiais apreenderam um celular que também era utilizado pelo investigado. Os equipamentos serão submetidos à perícia técnica criminal para aprofundar as apurações.Após os procedimentos na sede da Polícia Federal, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Investigação e punição

O homem responderá pelo crime previsto no artigo 241-B, parágrafo 4º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O dispositivo, incluído pela Lei 15.487, de agosto de 2026, prevê punição para quem acessa ou visualiza aplicações de internet, serviços de streaming ou outras formas de registro que disponibilizem material de violência sexual contra crianças e adolescentes, com a finalidade de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiros. A pena pode chegar a seis anos de prisão.



A Polícia Federal reforçou a importância do acompanhamento de pais e responsáveis sobre o uso da internet por crianças e adolescentes. A corporação também destacou a necessidade de manter um diálogo aberto sobre segurança no ambiente digital e orientar os jovens a comunicar situações suspeitas.



A instituição ressalta ainda que, embora o termo "pornografia" continue presente no Estatuto da Criança e do Adolescente, a comunidade internacional prefere expressões como "abuso sexual de crianças e adolescentes" e "violência sexual de crianças e adolescentes", por refletirem com maior precisão a gravidade desses crimes.