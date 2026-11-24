Ágatha Silva Santos de Souza morreu após se afogar na Praia do Pontal - Reprodução / Redes Sociais

Ágatha Silva Santos de Souza morreu após se afogar na Praia do PontalReprodução / Redes Sociais

Publicado 24/11/2026 13:35

Mãe de Ágatha Silva Santos de Souza, Tatiane Silva denunciou que o Cemitério Municipal de Campo Grande não possui horário para a jovem ser enterrada nesta terça-feira (24). A jovem de 18 anos morreu após se afogar na Praia do Pontal, Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste , na última sexta-feira (20). A mulher corre contra o tempo para viabilizar o velório e poder ver o rosto da filha uma última vez, antes do caixão ser fechado.

"Eu estou perguntando desde ontem qual vai ser horário. Se era ontem, hoje, que horas. E falavam: 'Não sabemos'. Aí, a minha sobrinha ligou para o cemitério e falaram que não é mais com eles, é com a funerária. O rapaz está falando que já fez o procedimento de tudo, mas infelizmente, diz que não tem vaga no Cemitério de Campo Grande. Que não tem o quê? Minha filha morreu no dia 20. Ela tem que ser enterrada hoje", disse.

Ágatha tinha o desejo de ser enterrada próxima à filha, neta de Tatiane, que morreu aos 2 anos há dois meses e foi sepultada no Cemitério de Campo Grande. Por isso, a família faz questão de atender ao pedido da jovem. No entanto, diante da falta de vagas alegada pelo espaço e do estado crítico do corpo, que, nesta terça-feira, completa cinco dias desde o afogamento, a tensão aumenta. "Daqui a pouco, eu não vou poder nem ver o rostinho dela", desabafa Tatiane.

Ela afirma, ainda, que sofre de enfermidades no coração e é diabética. Era Agatha quem cuidava de Tatiane, levando-a em consultas médicas. Agora, a mãe e as outras duas filhas, de 16 e 14 anos, estão desoladas.

"Todos os familiares deixaram de ir trabalhar para poder fazer o velório. Está fazendo cinco dias que minha filha faleceu. Minha filha não está podendo mais abrir o caixão porque está em estado crítico. Daqui a pouco, não vai dar pra poder ver o rosto da minha filha pelo visor. Peço encarecidamente, nem que seja nem para o último horário. Eu quero que a minha filha descanse em paz."

A reportagem tentou contato com a administração do Cemitério Municipal de Campo Grande via telefone, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria. O espaço está aberto para manifestações.

'Tem muita coisa errada aí'

Após a morte de Ágatha, Tatiane organizou uma vaquinha solidária para pagar o enterro e outros custos. A meta inicial de R$ 6 mil foi atingida, mas restam, agora, mais R$ 280 para bater devido aos custos de transporte.

Além disso, uma outra questão aflige a família: a certidão de óbito consta que Ágatha é indigente, apesar de ela ter certidão de nascimento, título de eleitor e CPF, que ela tirou no último dia 19. A previsão era agendar a emissão da carteira de identidade na segunda-feira seguinte, mas a jovem morreu antes que isso fosse possível.

"Minha filha não tinha identidade, mas tinha certidão de nascimento, CPF, título de eleitor e botaram na certidão de óbito que minha filha é indigente. Minha filha tem CPF. Está tudo errado. Tem muita coisa errada nisso daí. Eu só quero enterrar minha filha dignamente", lamentou.

Relembre o caso

Ágatha morreu na sexta-feira (20), depois de se afogar na Praia do Pontal, na altura do Posto 12. A jovem havia participado de um luau com amigos antes de entrar no mar.

Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas por volta das 6h15. Quando chegaram, encontraram Ágatha já retirada da água por banhistas, próximo à Pedra do Pontal. Ela apresentava grau 6 de afogamento, o mais grave da classificação, com parada cardiorrespiratória.

Os militares realizaram manobras de reanimação e conseguiram identificar pulso por volta das 7h15. Ágatha foi levada de helicóptero ao Hospital da Lagoa e, posteriormente, transferida para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Apesar dos esforços da equipe médica, ela morreu naquela tarde.