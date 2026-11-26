Encontro foi idealizado pelo Hub 1994 - Divulgação / João Ferraz

Encontro foi idealizado pelo Hub 1994 Divulgação / João Ferraz

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Publicado 26/11/2026 06:00

O Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira (MUHCAB) se tornou palco de encontros e debates durante a semana da Consciência Negra. Na última quinta-feira (19), O Hub 1994 reuniu 215 pessoas e 48 palestrantes no espaço para workshops, experiências focadas na cultura preta e urbana, na economia criativa e no empreendedorismo dos territórios periféricos.

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Com 15 painéis distribuídos em três palcos temáticos, o encontro aproximou artistas, criadores de conteúdo, empresários e profissionais do mercado para discutir oportunidades de negócios e o potencial econômico dos territórios periféricos.



A programação, que abordou temas como influência digital, educação financeira, empreendedorismo, música, construção de marcas e patrocínios, contou com nomes como Bryan Clem, Diretor Executivo da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel; Ingridy Costa, estrategista de marketing de influência; Thamires Oliveira, mentora no London International Awards (LIA); Júlia Miranda, head de conteúdo na Labof; Justen Nosoliny, produtor cultural e fundador do Samba Entre 4 Paredes e Black Base; Nathan Bragança, coordenador sênior de Negócios B2B no iFood; Maiara Vieira, RP de grandes eventos como Rock in Rio, Fórmula 1, SPFW e Carnaval da Sapucaí; William Reis, head de parcerias estratégicas e impacto do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, e mais.



Como um dos destaques do dia, a premiação homenageou movimentos da cultura preta que impulsionam a economia do Rio de Janeiro e contribuem de forma significativa para o fortalecimento, desenvolvimento e reconhecimento da identidade urbana.



Entre os homenageados, estão: Ademafia, Rasta Beach, CT Breaking, Batalha do Real, Batalha do Conhecimento, Mauacba, Black Base, Casa Savana, Casa Black Rio, Baile Black Bom, Kilariô, Treino Aberto de Manguinhos, Step One Cypher, Estudeo Funk, Loja Patuáe e Terra do Rap.

Idealizado por Raphael Machado, CEO e fundador da Hub1994, e por Gabriel Barreto (Gabriel Stal), co-fundador da Hub1994, o evento teve realização da Hub1994 em parceria com a agência Triaga e como Patrocinador Institucional a SEDHIR – Secretaria Especial de Direitos Humanos e Igualdade Racial, sob a liderança do secretário Márcio Santos. O encontro contou com o apoio da Riotur, Visit Rio e dos Jornais O Dia e Meia Hora.

Depois de movimentar o cenário da cultura preta e urbana, o Hub 1994 já começa a olhar para as próximas edições. A Conferência de Criatividade está entre os projetos que devem ganhar novos formatos, com dois dias de atividades, mais palcos e uma programação que inclui apresentações musicais, oficinas e workshops. A organização também prepara o lançamento de novos produtos. A intenção é fazer com que o encontro vá além da programação cultural, funcionando como um ambiente de aproximação entre diferentes profissionais, incentivo ao empreendedorismo e construção de oportunidades dentro da economia criativa.