MangaTur leva experiências turísticas a visitantes do Morro da Mangueira - Divulgação / Instituto Morro da Mangueira

MangaTur leva experiências turísticas a visitantes do Morro da MangueiraDivulgação / Instituto Morro da Mangueira

Publicado 24/11/2026 14:39

O Morro da Mangueira, na Zona Norte do Rio, ganhou o primeiro roteiro turístico validado pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur). O MangaTur leva as experiências turísticas do território para visitantes. O projeto tem o objetivo de gerar renda, fortalecer a economia criativa e movimentar a economia local, dando visibilidade à comunidade.

fotogaleria

Com cerca de 1h30 de duração, o percurso passa por vários pontos ligados a mestres e mestras que construíram a história da Mangueira. Os locais são marcados com azulejos em homenagem a Dona Neuma, Dona Zica, Cartola, Dalmo José e a Vovó Lucíola. O trajeto passa também pela residência de Ivo Meirelles, de onde se tem uma vista panorâmica do morro.

A gastronomia acompanha todo o caminho, sempre com uso da manga, fruta cuja árvore dá nome ao morro. Os visitantes são recebidos com água de coco, com canudo enfeitado com manga. Na Casa da Mangueira, primeira parada dentro do morro, é servida uma batida de manga. O imóvel de Ivo Meirelles oferece uma macarronese com manga, e a Tia Catarina, liderança local, recebe o grupo com sacolé da fruta.

O roteiro termina na sede do Instituto Morro da Mangueira, com mousse de manga e apresentação da bateria da Mangueira do Amanhã, formada por crianças que são remuneradas pela participação.

As próximas edições acontecem no dia 3 de dezembro, a pé, e em 5 de dezembro, com mototaxistas locais. A experiência é destinada a convidados. Depois do ciclo, o projeto vai abrir novas datas. A previsão é chegar em seis roteiros diferentes pelo morro.

O MangaTur já teve duas experiências com convidados percorrendo as vias de moto: uma em 6 de novembro, usando 26 veículos, e a segunda em 14 de novembro, com 30. No último dia 21, teve um percurso a pé.

"O MangaTur é a Mangueira contando a própria história, do jeito dela. Cada parada é uma casa, uma pessoa, uma memória que faz parte de quem somos. Ter o primeiro roteiro do morro validado pela Embratur mostra que o nosso território tem muito a oferecer e que o turismo pode gerar renda e oportunidade para quem vive aqui”, afirmou Evelyn Bastos, presidente do Instituto Morro da Mangueira.

A instituição é uma iniciativa da organização "Nós, Favela!" e tem governança formada quase integralmente por mulheres periféricas. Atua nas áreas de educação; cultura, patrimônio e memória; acolhimento; e desenvolvimento social.