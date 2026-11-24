MangaTur leva experiências turísticas a visitantes do Morro da MangueiraDivulgação / Instituto Morro da Mangueira
Morro da Mangueira ganha roteiro turístico validado pela Embratur
MangaTur tem o objetivo de gerar renda, fortalecer a economia criativa e movimentar a economia local, dando visibilidade à comunidade
Gerente do tráfico na Jaqueira com 18 anotações é preso em Caxias
Lázaro Henrry, o 'Gordinho', apontado como integrante do TCP, foi detido por PMs do 15º BPM na Baixada Fluminense
Estação Pavuna do metrô fica às escuras; veja vídeo
Transtorno aconteceu por volta das 21h desta terça-feira (24); passageiros reclamam da falta de orientação na plataforma
Superlua ilumina o céu do Rio e é vista da Praia de Botafogo
Fenômeno astronômico ocorreu na noite desta terça-feira (24); Lua cheia ficou próxima do ponto de maior aproximação da Terra
Condenado pela morte de Marielle, major Ronald é demitido da PM
Ato do governador em exercício do Rio foi publicado no Diário Oficial
Vídeo: tiro atinge van com passageiros em Costa Barros
A situação foi registrada pelo motorista do veículo, na tarde desta terça-feira (24)
Condenados por fraude com alvará falso em Gericinó têm sentença
Justiça Federal fixa penas de até 3 anos e 9 meses e multa a dupla ligada ao tráfico de armas; réus já estão recapturados
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