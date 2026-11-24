Espetáculo 'Ruído Bruto' será apresentado no Teatro Carlos GomesDivulgação
Aproximadamente 100 alunos estarão em cena. Os demais participantes, das turmas de caracterização e maquiagem, cenografia, dramaturgia, figurino e indumentária e produção cultural, também integram a produção, com atuação nas respectivas áreas técnicas do espetáculo.
A peça apresenta uma história inspirada na Pequena África, território da região portuária que reúne importantes referências da memória e da cultura afro-brasileira. A narrativa acompanha uma trupe de artistas que enfrenta o desafio de contar uma história e tem como fio condutor a jornada dos irmãos gêmeos Dante e Dandara em busca de suas origens.
Durante o percurso, os personagens se deparam com diferentes histórias e memórias relacionadas ao Morro da Providência, à Pedra do Sal e à Pequena África. Os locais não aparecem apenas como cenários, mas como elementos centrais da trama, representando saberes, resistências e sentimentos de pertencimento.
A montagem também aborda as dificuldades e descobertas envolvidas no processo de reconstrução de memórias, explorando histórias conhecidas e outras pouco retratadas sobre a formação da cidade do Rio. A proposta é conduzir o público por diferentes períodos e espaços, relacionando passado, presente e futuro.
"Em clima de celebração, a montagem propõe que olhar para trás não interrompe o movimento da vida, e sim amplia as formas de entender o presente e de imaginar outros futuros", explicam os diretores Dadado de Freitas e Mauricio Lima.
O texto original foi desenvolvido pelos estudantes da turma de dramaturgia, a partir de uma atividade do curso que incluiu um circuito guiado pela Pequena África para conhecer o legado africano na região. Intitulado "SANKOFA (nunca é tarde para voltar e buscar o que ficou para trás)", o material serviu de base para a construção da peça.
Estreia em palco tradicional
A parceria com o Teatro Carlos Gomes foi estabelecida no início deste ano. Durante a formação, as nove turmas tiveram aulas especiais em diferentes ambientes do espaço, como o Salão Guarani, a Sala Paraíso e a Sala de Espelhos. Os estudantes também participaram de visitas guiadas pelas instalações, incluindo palco, bastidores e camarins, além de conhecer a história centenária do teatro.
A direção geral de "Ruído Bruto" é assinada por Dadado de Freitas e Mauricio Lima, vencedores do Prêmio Shell de Teatro de Melhor Direção em 2025 pelo espetáculo "Arqueologias do Futuro". A direção musical é de Azulllllll, que participa do projeto pelo terceiro ano consecutivo.
A edição de 2026 conta ainda com professores de diferentes áreas das artes cênicas. Entre eles estão Beto Carramanhos, responsável por caracterização e maquiagem; Édio Nunes, de interpretação; Fábio Melo e Pepê Carvalho, de circo; Jorge Maya, de canto; Laís Salgueiro, de dança; e Renata Mizrahi, de dramaturgia.
O projeto é uma iniciativa da Ação da Cidadania, com patrocínio master da Shell e realização do Ministério da Cultura e do Governo Federal, por meio da Lei Rouanet. Em três edições, o programa já qualificou cerca de 500 pessoas em diferentes linguagens artísticas.
"Levarmos os alunos a um palco profissional em 2026 nos enche de alegria. O sonho de Betinho, de transformar a sociedade por meio da cultura, segue vivo e se realiza em cada um desses estudantes", afirma Daniel Souza, diretor de Cultura e presidente do Conselho da Ação da Cidadania.
A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso à formação artística e contribuir para a entrada de novos profissionais no mercado cultural.
Serviço
- Espetáculo: "Ruído Bruto"
- Datas: de 24 a 28 de novembro
- Horários: terça a sexta-feira, às 19h; sábado, às 17h
- Local: Teatro Carlos Gomes, Praça Tiradentes, s/n, Centro
- Entrada: gratuita
- Ingressos: retirada presencial na bilheteria, limitada a dois por pessoa, a partir de três horas antes de cada apresentação
- Duração: 90 minutos
- Classificação: livre
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