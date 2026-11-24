Espetáculo 'Ruído Bruto' será apresentado no Teatro Carlos Gomes - Divulgação

Espetáculo 'Ruído Bruto' será apresentado no Teatro Carlos GomesDivulgação

Publicado 24/11/2026 14:36

Cerca de 200 estudantes de artes cênicas vão ocupar o Teatro Carlos Gomes, na Praça Tiradentes, no Centro do Rio, a partir desta terça-feira (24). O grupo participa do espetáculo inédito "Ruído Bruto", que marca o encerramento das atividades de 2026 do projeto FormAção Ação & Shell. Com entrada gratuita, a montagem terá apresentações até sábado (28), reunindo diferentes linguagens artísticas, como canto, circo, dança e interpretação.



Aproximadamente 100 alunos estarão em cena. Os demais participantes, das turmas de caracterização e maquiagem, cenografia, dramaturgia, figurino e indumentária e produção cultural, também integram a produção, com atuação nas respectivas áreas técnicas do espetáculo.



A peça apresenta uma história inspirada na Pequena África, território da região portuária que reúne importantes referências da memória e da cultura afro-brasileira. A narrativa acompanha uma trupe de artistas que enfrenta o desafio de contar uma história e tem como fio condutor a jornada dos irmãos gêmeos Dante e Dandara em busca de suas origens.



Durante o percurso, os personagens se deparam com diferentes histórias e memórias relacionadas ao Morro da Providência, à Pedra do Sal e à Pequena África. Os locais não aparecem apenas como cenários, mas como elementos centrais da trama, representando saberes, resistências e sentimentos de pertencimento.



A montagem também aborda as dificuldades e descobertas envolvidas no processo de reconstrução de memórias, explorando histórias conhecidas e outras pouco retratadas sobre a formação da cidade do Rio. A proposta é conduzir o público por diferentes períodos e espaços, relacionando passado, presente e futuro.



"Em clima de celebração, a montagem propõe que olhar para trás não interrompe o movimento da vida, e sim amplia as formas de entender o presente e de imaginar outros futuros", explicam os diretores Dadado de Freitas e Mauricio Lima.



O texto original foi desenvolvido pelos estudantes da turma de dramaturgia, a partir de uma atividade do curso que incluiu um circuito guiado pela Pequena África para conhecer o legado africano na região. Intitulado "SANKOFA (nunca é tarde para voltar e buscar o que ficou para trás)", o material serviu de base para a construção da peça.

Estreia em palco tradicional

Pela primeira vez desde a criação do FormAção Ação & Shell, o espetáculo de encerramento será apresentado em um teatro tradicional da cidade. Nas edições anteriores, as montagens aconteciam na própria sede nacional da Ação da Cidadania, na Gamboa, onde também são realizadas as atividades do projeto.



A parceria com o Teatro Carlos Gomes foi estabelecida no início deste ano. Durante a formação, as nove turmas tiveram aulas especiais em diferentes ambientes do espaço, como o Salão Guarani, a Sala Paraíso e a Sala de Espelhos. Os estudantes também participaram de visitas guiadas pelas instalações, incluindo palco, bastidores e camarins, além de conhecer a história centenária do teatro.



A direção geral de "Ruído Bruto" é assinada por Dadado de Freitas e Mauricio Lima, vencedores do Prêmio Shell de Teatro de Melhor Direção em 2025 pelo espetáculo "Arqueologias do Futuro". A direção musical é de Azulllllll, que participa do projeto pelo terceiro ano consecutivo.



A edição de 2026 conta ainda com professores de diferentes áreas das artes cênicas. Entre eles estão Beto Carramanhos, responsável por caracterização e maquiagem; Édio Nunes, de interpretação; Fábio Melo e Pepê Carvalho, de circo; Jorge Maya, de canto; Laís Salgueiro, de dança; e Renata Mizrahi, de dramaturgia.



O projeto é uma iniciativa da Ação da Cidadania, com patrocínio master da Shell e realização do Ministério da Cultura e do Governo Federal, por meio da Lei Rouanet. Em três edições, o programa já qualificou cerca de 500 pessoas em diferentes linguagens artísticas.



"Levarmos os alunos a um palco profissional em 2026 nos enche de alegria. O sonho de Betinho, de transformar a sociedade por meio da cultura, segue vivo e se realiza em cada um desses estudantes", afirma Daniel Souza, diretor de Cultura e presidente do Conselho da Ação da Cidadania.



A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso à formação artística e contribuir para a entrada de novos profissionais no mercado cultural.



Serviço



- Espetáculo: "Ruído Bruto"

- Datas: de 24 a 28 de novembro

- Horários: terça a sexta-feira, às 19h; sábado, às 17h

- Local: Teatro Carlos Gomes, Praça Tiradentes, s/n, Centro

- Entrada: gratuita

- Ingressos: retirada presencial na bilheteria, limitada a dois por pessoa, a partir de três horas antes de cada apresentação

- Duração: 90 minutos

- Classificação: livre