Jamil Chade é autor do livro "O Escudo da Lei: Nélio Machado e a construção do Estado de Direito no Brasil" - Arquivo pessoal

Jamil Chade é autor do livro "O Escudo da Lei: Nélio Machado e a construção do Estado de Direito no Brasil"Arquivo pessoal

Publicado 24/11/2026 14:56

Da defesa de presos políticos na ditadura aos primeiros questionamentos sobre a Lava Jato. Em meio aos debates sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) e os limites do poder judicial, o jornalista Jamil Chade lança no próximo dia 1 de dezembro o livro “O Escudo da Lei: Nélio Machado e a construção do Estado de Direito no Brasil. O lançamento será na Casa São Miguel, localizado na Rua Assunção, 33, em Botafogo, Zona Sul do Rio, às 19h.

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Jamil Chade é autor do livro "O Escudo da Lei: Nélio Machado e a construção do Estado de Direito no Brasil" Arquivo pessoal



A obra, publicada pela editora Contracorrente, percorre mais de cinco décadas de atuação do criminalista, que segue em atividade, em processos que marcaram o país. O livro retrata uma advocacia independente, técnica e em que a coragem seja a tônica para enfrentar decisões judiciais e posições dominantes em defesa das garantias constitucionais. A obra, publicada pela editora Contracorrente, percorre mais de cinco décadas de atuação do criminalista, que segue em atividade, em processos que marcaram o país. O livro retrata uma advocacia independente, técnica e em que a coragem seja a tônica para enfrentar decisões judiciais e posições dominantes em defesa das garantias constitucionais.

História do autor

Em 1971, ainda estudante de Direito e estagiário do pai, Lino Machado Filho, Nélio participou da estratégia jurídica que contestou a versão militar sobre o desaparecimento de Rubens Paiva, sequestrado e assassinado pela repressão. Um simples recibo emitido pelo próprio DOI do I Exército ajudou a comprovar que o ex-deputado estivera sob custódia do Estado.

O documento foi entregue a Renée Paiva Guimarães, irmã do ex-deputado, quando ela foi buscar o automóvel do irmão em um quartel do Exército, no Rio de Janeiro. Enquanto os militares sustentavam que Rubens Paiva havia sido resgatado por “terroristas”, o recibo comprovava que seu carro estivera sob a guarda do órgão de repressão. Anexado pela defesa a um habeas corpus no Superior Tribunal Militar (STM), o documento permitiu contestar a versão oficial com uma prova produzida pelo próprio regime.

A advocacia diante do poder

A obra recupera embates de Nélio no STF diante de ministros como Sepúlveda Pertence, Celso de Mello, Eros Grau e Marco Aurélio. Em meio aos debates atuais sobre a Corte, ressalta a importância do equilíbrio entre os poderes, do contraditório e da liberdade dos advogados para contestar decisões, independentemente de pressões políticas.

"Busco o exercício de uma advocacia combativa, corajosa e independente. Herdei isso do meu pai. As passagens do livro mostram a importância da argumentação jurídica com desprendimento de influências políticas. Isso me permitiu obter vitórias importantes e, acima de tudo, lutar pelo Estado de Direito no Brasil. Assim permaneço", afirma Nélio.

Da ditadura à Lava Jato

Na Lava Jato, Nélio criticou o uso de prisões preventivas para pressionar investigados a delatar e protagonizou embates com Sérgio Moro. Desde 2014, questionava práticas que, anos depois, seriam objeto de decisões do STF sobre a incompetência da Justiça Federal de Curitiba e violações ao devido processo legal.

A biografia também aborda a defesa de Daniel Dantas, cuja ação penal foi anulada pelo STJ e STF; a absolvição de Lygia Pape na Justiça Militar; a disputa societária de Pelé com Hélio Viana; e o trancamento da ação contra Ana Lúcia Magalhães Pinto, no caso Banco Nacional.

O dossiê involuntário

Entre os documentos históricos recuperados por Jamil Chade está um dossiê de 14 páginas produzido pela Divisão de Segurança e Informações do Ministério da Justiça durante a ditadura. O regime monitorava a atuação de Nélio e de seu pai, reunindo informações sobre processos, entrevistas e declarações dos dois advogados. A preocupação dos militares não se restringia às iniciativas judiciais, mas também à repercussão pública de suas denúncias. Ao tentar documentar a atuação dos advogados contra seus interesses, a ditadura acabou registrando a própria resistência que pretendia combater.

Outro episódio revelador da trajetória do criminalista ocorreu em 2014, quando Nélio deixou a defesa de Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras e primeiro delator da Lava Jato, por discordar do acordo de colaboração premiada. Em seus embates com Moro, ao criticar a confusão entre as funções de acusar e julgar, chegou a dizer que o então juiz havia errado de concurso.



Com documentos históricos, registros de julgamentos e QR Codes que dão acesso a áudios originais, Jamil Chade vai além da biografia de um criminalista. A obra revisita a construção da democracia brasileira sob a perspectiva do direito de defesa e propõe uma reflexão sobre a importância de uma advocacia que possa atuar com independência, mesmo diante de pressões políticas, institucionais ou da opinião pública.



