Momento do atropelamento em NilópolisReprodução/Polícia Civil
Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar, equipes do 20º BPM (Mesquita) realizavam uma operação para retirada de barricadas na comunidade da Chatuba, em Mesquita, quando avistaram indivíduos armados em aparente atividade de tráfico de drogas. Ao perceberem a aproximação dos policiais, três suspeitos fugiram: dois em uma motocicleta e outro a pé.
Viatura da PM atropela três mulheres e uma criança em Nilópolis Reprodução/Redes Sociais https://t.co/rDQRFwCwkG— Jornal O Dia (@jornalodia) November 24, 2026
Ainda de acordo com a corporação, durante a tentativa de cerco, no cruzamento das ruas João Pessoa e Pedro Álvares Cabral, o motorista de um automóvel tentou desviar da motocicleta e colidiu com a viatura. Com o impacto, o veículo policial atingiu a estrutura de um estabelecimento comercial e feriu as quatro pessoas que estavam na calçada.
As vítimas foram socorridas e encaminhadas à UPA de Cabuís e ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Os dois agentes feridos foram levados ao Hospital Geral de Nova Iguaçu.
Paralelamente à perseguição, outra equipe conseguiu deter um dos suspeitos. Com ele, foram apreendidos 317 invólucros de entorpecentes, entre crack, cocaína e maconha, além de um rádio transmissor. Em nota, a Polícia Militar informou que a ocorrência ainda estava em andamento. A corporação não detalhou se os outros dois suspeitos foram localizados.
Já o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) informou que os dois policiais, Valtencir Moreira Eduardo, de 54 anos, sofreu uma fratura no cotovelo direito, passou por atendimento médico, teve o membro imobilizado e recebeu alta hospitalar e Wanderson Ermínio da Silva, de 44 anos, sofreu traumas nos braços, passou por exames que não identificaram fraturas e deixou a unidade antes da conclusão do atendimento.
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