Momento do atropelamento em Nilópolis - Reprodução/Polícia Civil

Momento do atropelamento em NilópolisReprodução/Polícia Civil

Publicado 24/11/2026 14:46 | Atualizado 24/11/2026 17:55

Uma viatura da Polícia Militar atropelou três mulheres e uma criança, na manhã desta terça-feira (24), em Nilópolis, na Baixada Fluminense . O veículo atingiu a estrutura de um estabelecimento comercial após colidir com um carro durante uma tentativa de cerco policial. Além das quatro pessoas que estavam na calçada, dois policiais militares ficaram feridos.

Imagens de câmeras de segurança mostram as quatro vítimas na calçada momentos antes do acidente. A criança, que vestia uniforme escolar, estava de costas para a viatura quando foi atingida. As circunstâncias do atropelamento ocorreram durante uma ação de policiais do 20º BPM (Mesquita).

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Viatura da PM atropela três mulheres e uma criança em Nilópolis Reprodução/Redes Sociais https://t.co/rDQRFwCwkG — Jornal O Dia (@jornalodia) November 24, 2026 Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar, equipes do 20º BPM (Mesquita) realizavam uma operação para retirada de barricadas na comunidade da Chatuba, em Mesquita, quando avistaram indivíduos armados em aparente atividade de tráfico de drogas. Ao perceberem a aproximação dos policiais, três suspeitos fugiram: dois em uma motocicleta e outro a pé.



Ainda de acordo com a corporação, durante a tentativa de cerco, no cruzamento das ruas João Pessoa e Pedro Álvares Cabral, o motorista de um automóvel tentou desviar da motocicleta e colidiu com a viatura. Com o impacto, o veículo policial atingiu a estrutura de um estabelecimento comercial e feriu as quatro pessoas que estavam na calçada.



As vítimas foram socorridas e encaminhadas à UPA de Cabuís e ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Os dois agentes feridos foram levados ao Hospital Geral de Nova Iguaçu.



Paralelamente à perseguição, outra equipe conseguiu deter um dos suspeitos. Com ele, foram apreendidos 317 invólucros de entorpecentes, entre crack, cocaína e maconha, além de um rádio transmissor. Em nota, a Polícia Militar informou que a ocorrência ainda estava em andamento. A corporação não detalhou se os outros dois suspeitos foram localizados. Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar, equipes do 20º BPM (Mesquita) realizavam uma operação para retirada de barricadas na comunidade da Chatuba, em Mesquita, quando avistaram indivíduos armados em aparente atividade de tráfico de drogas. Ao perceberem a aproximação dos policiais, três suspeitos fugiram: dois em uma motocicleta e outro a pé.Ainda de acordo com a corporação, durante a tentativa de cerco, no cruzamento das ruas João Pessoa e Pedro Álvares Cabral, o motorista de um automóvel tentou desviar da motocicleta e colidiu com a viatura. Com o impacto, o veículo policial atingiu a estrutura de um estabelecimento comercial e feriu as quatro pessoas que estavam na calçada.As vítimas foram socorridas e encaminhadas à UPA de Cabuís e ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Os dois agentes feridos foram levados ao Hospital Geral de Nova Iguaçu.Paralelamente à perseguição, outra equipe conseguiu deter um dos suspeitos. Com ele, foram apreendidos 317 invólucros de entorpecentes, entre crack, cocaína e maconha, além de um rádio transmissor. Em nota, a Polícia Militar informou que a ocorrência ainda estava em andamento. A corporação não detalhou se os outros dois suspeitos foram localizados.

Por meio de nota, a direção do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), informou que Telma Cristina Sodré das Chagas e Cleide Correia tiveram fraturas e estão em estado estável.

Já a Prefeitura de Nilópolis, responsável pela UPA do bairro Cabuís informou que Evelyn Barbosa de Melo, 31 anos, e V.B.M., 9 anos, foram medicadas e liberadas sem maiores ferimentos.



Já o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) informou que os dois policiais, Valtencir Moreira Eduardo, de 54 anos, sofreu uma fratura no cotovelo direito, passou por atendimento médico, teve o membro imobilizado e recebeu alta hospitalar e Wanderson Ermínio da Silva, de 44 anos, sofreu traumas nos braços, passou por exames que não identificaram fraturas e deixou a unidade antes da conclusão do atendimento.