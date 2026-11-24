Agentes recolheram 866 unidades de cocaína, maconha, crack, skank e loló durante operação em Caxias - Divulgação PMRJ

Agentes recolheram 866 unidades de cocaína, maconha, crack, skank e loló durante operação em CaxiasDivulgação PMRJ

Publicado 24/11/2026 14:56

Três homens foram presos pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), na manhã desta terça-feira (24), durante uma operação na comunidade do Corte Oito, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Na ação, os policiais apreenderam 866 unidades de materiais entorpecentes, com valor estimado em R$ 8,1 mil.

Os agentes identificaram os presos como André Lucas Oliveira da Silva, Gabriel Lucas da Silva Vieira e Lukas Eduardo Ribeiro da Silva. A ocorrência aconteceu na área de atuação do 15º BPM (Duque de Caxias), com apoio da Agência de Inteligência do Bope.



De acordo com informações da Polícia Militar, as equipes avançaram pela Rua Perestrelo com o auxílio de uma viatura blindada. Nas proximidades da Rua das Vassouras, os militares seguiram a pé e avistaram os suspeitos entrando em uma casa, onde o grupo acabou abordado.



Durante a revista no imóvel, os policiais encontraram dois celulares, um iPhone e um Motorola, e recolheram 866 unidades de entorpecentes. Ao todo, foram apreendidas 484 porções de cocaína, avaliadas em R$ 4.755, além de 124 de maconha, no valor de R$ 2.080, 123 de skank, estimadas em R$ 615, 102 de crack, avaliadas em R$ 805, e 33 frascos de loló.



O material suspeito de ser entorpecente teve valor potencial estimado em R$ 8.195, conforme os preços unitários informados pela corporação. Os três homens foram encaminhados à 59ª DP (Duque de Caxias), onde a ocorrência seria apresentada à autoridade policial.

A reportagem de O DIA não localizou a defesa dos suspeitos. O espaço segue aberto para manifestação.

Ex-padrasto é preso por morte de jovem





Segundo a corporação, equipes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí (DHNSG) estiveram no sepultamento do jovem, realizado na tarde de segunda-feira, no Cemitério Parque da Paz, em São Gonçalo. Durante a cerimônia, os agentes entrevistaram parentes e amigos da vítima e perceberam um comportamento incomum do padrasto, que tentou esconder e limpar o carro ainda durante o enterro. A Polícia Civil prendeu, na noite desta segunda-feira (23), o ex-padrasto de Marllon Galdino dos Santos , de 19 anos, que teve o corpo parcialmente carbonizado encontrado dentro de um carro em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Marcelo David da Costa, de 50 anos, foi detido por fraude processual, após tentar limpar o próprio veículo, que estava manchado com o sangue.Segundo a corporação, equipes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí (DHNSG) estiveram no sepultamento do jovem, realizado na tarde de segunda-feira, no Cemitério Parque da Paz, em São Gonçalo. Durante a cerimônia, os agentes entrevistaram parentes e amigos da vítima e perceberam um comportamento incomum do padrasto, que tentou esconder e limpar o carro ainda durante o enterro.

Já na delegacia, onde os familiares e pessoas próximas foram encaminhados para prestar depoimento, o automóvel foi apreendido e submetido à perícia, que identificou vestígios de sangue.