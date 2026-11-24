Ivonete dos Santos - Arquivo pessoal

Ivonete dos SantosArquivo pessoal

Publicado 24/11/2026 15:47





De acordo com a família, a mudança ocorreu em novembro de 2025, quando Lídia levou a mãe para uma vila em São Cristóvão, Zona Norte do Rio, sem informar o novo endereço aos demais parentes. Os filhos contam que descobriram o primeiro local em que estavam com a ajuda do homem que fez o transporte dos pertences da idosa. LEIA MAIS: Viatura da PM atropela três mulheres e criança em Nilópolis De acordo com a família, a mudança ocorreu em novembro de 2025, quando Lídia levou a mãe para uma vila em São Cristóvão, Zona Norte do Rio, sem informar o novo endereço aos demais parentes. Os filhos contam que descobriram o primeiro local em que estavam com a ajuda do homem que fez o transporte dos pertences da idosa.

Depois disso, conseguiram encontrar Ivonete em algumas ocasiões, mas perderam contato novamente. Os filhos afirmam que não conseguem contato com ela há quatro meses, quando a viram pela última vez em um refeitório de uma igreja, no mesmo bairro.

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"A última vez que eu vi minha mãe foi dia 21 de junho. A gente não sabe o paradeiro da minha mãe", relatou Nádia, filha de Ivonete, em entrevista à reportagem de O DIA



Segundo Nádia, a família tentou manter contato com a idosa depois da mudança, mas encontrou dificuldades. Em uma das ocasiões em que os parentes foram até o endereço em que Ivonete estava, a mãe chegou a sair para conversar com eles, mas foi chamada de volta para dentro da casa pela outra filha.



"A minha mãe veio pra fora, conversou com a gente, mas depois ela chamando a mãe lá pra dentro, trancou minha mãe e a minha mãe não saiu mais", lembrou.



A filha também relata que a família não conseguiu mais encontrar a idosa nas buscas feitas em São Cristóvão. "Já rodamos o Campo de São Cristóvão todo. Fomos lá, na Rua Bela, rodamos tudo. Não achamos, não encontramos nada", contou.



Os familiares procuraram Ivonete em diferentes pontos do bairro, incluindo a região da Barreira do Vasco e da Rua Bela. Também dizem ter tentado encontrá-la em outros endereços onde acreditavam que ela poderia estar, mas não conseguiram obter informações sobre a localização dela.



A família manifesta preocupação com as condições de saúde e de vida de Ivonete. Em uma das casas onde conseguiram encontrá-la anteriormente, havia sujeira e comida estragada. Também receberam informações de que uma vizinha teria visto a idosa sendo empurrada e que profissionais de uma Clínica da Família tentaram realizar um atendimento domiciliar, mas não conseguiram examiná-la.



Segundo Nádia, a mãe apresentava dificuldades para andar na última vez em que foi vista. "A última vez que vimos ela estava mancando", afirmou. Os parentes ainda levantam suspeitas de isolamento e possível exploração financeira da aposentadoria da idosa.

"A última vez que eu vi minha mãe foi dia 21 de junho. A gente não sabe o paradeiro da minha mãe", relatou Nádia, filha de Ivonete, em entrevista à reportagem deSegundo Nádia, a família tentou manter contato com a idosa depois da mudança, mas encontrou dificuldades. Em uma das ocasiões em que os parentes foram até o endereço em que Ivonete estava, a mãe chegou a sair para conversar com eles, mas foi chamada de volta para dentro da casa pela outra filha."A minha mãe veio pra fora, conversou com a gente, mas depois ela chamando a mãe lá pra dentro, trancou minha mãe e a minha mãe não saiu mais", lembrou.A filha também relata que a família não conseguiu mais encontrar a idosa nas buscas feitas em São Cristóvão. "Já rodamos o Campo de São Cristóvão todo. Fomos lá, na Rua Bela, rodamos tudo. Não achamos, não encontramos nada", contou.Os familiares procuraram Ivonete em diferentes pontos do bairro, incluindo a região da Barreira do Vasco e da Rua Bela. Também dizem ter tentado encontrá-la em outros endereços onde acreditavam que ela poderia estar, mas não conseguiram obter informações sobre a localização dela.A família manifesta preocupação com as condições de saúde e de vida de Ivonete. Em uma das casas onde conseguiram encontrá-la anteriormente, havia sujeira e comida estragada. Também receberam informações de que uma vizinha teria visto a idosa sendo empurrada e que profissionais de uma Clínica da Família tentaram realizar um atendimento domiciliar, mas não conseguiram examiná-la.Segundo Nádia, a mãe apresentava dificuldades para andar na última vez em que foi vista. "A última vez que vimos ela estava mancando", afirmou. Os parentes ainda levantam suspeitas de isolamento e possível exploração financeira da aposentadoria da idosa.

A reportagem do O DIA tenta localizar Lídia Carlos e Ivonete dos Santos. O espaço segue aberto para manifestações.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Um registro de ocorrência foi feito na Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (Deapti), em 28 de novembro de 2025, por outra filha de Ivonete, Simone Carlos de Almeida Santos. O documento aponta uma apuração com base no artigo 99 do Estatuto da Pessoa Idosa, que trata de expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica de uma pessoa idosa.



No despacho, a polícia determinou que fossem ouvidas as pessoas citadas e pediu que fossem detalhados os possíveis atos de exposição da idosa a riscos, informasse se ela apresentava alguma enfermidade e apontasse testemunhas e elementos que pudessem comprovar as declarações.



Em termo prestado à Deapti em 29 de outubro de 2026, Simone afirmou que a mãe estava em local incerto e não sabido junto com Lídia. Ela declarou que as duas estavam sem contato com a família havia aproximadamente cinco meses e relatou ter espalhado cartazes com a foto da idosa em São Cristóvão. Segundo Simone, os avisos teriam sido retirados dos locais onde foram colocados.

Para a reportagem, Nádia disse que a polícia não a colocou como desaparecida pelo fato dela "estar com Lídia" e que por "opção delas, não queriam manter contato com o resto da família", disse a filha



Procurada, a Polícia Civil se limitou a informar que a investigação está em andamento na Deapti. Segundo a corporação, agentes realizam diligências para apurar e esclarecer os fatos.



A família pede informações que possam ajudar a localizar Ivonete e pede que entrem em contato pelos números 21968034592 (Nádia), 21991894856 (Ivan), 21980583640 (Simone), 21959463956 (Noel) e 21974129859 (Nady).