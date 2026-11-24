Pedestres registraram ônibus pegando fogo em Todos os Santos - Reprodução / X

Pedestres registraram ônibus pegando fogo em Todos os SantosReprodução / X

Publicado 24/11/2026 15:52 | Atualizado 24/11/2026 17:38

Um ônibus da linha 638 (Marechal Hermes x Saens Peña) pegou fogo na manhã desta terça-feira (24) na Rua Honório, entre as ruas Piauí e São Brás, em Todos os Santos, Zona Norte do Rio , assustando pedestres e moradores da região. Em nota, a concessionária Rio Ônibus informou que o coletivo sofreu uma pane elétrica e que será periciado para identificar as origens do problema.

Já o Corpo de Bombeiros esclareceu que agentes do Quartel de Ramos foram acionados por volta das 9h para a ocorrência. As chamas atingiram dois carros, mas não houve feridos. Os militares finalizaram a contenção do incêndio às 11h.

Suspeita de agredir filho dentro de ônibus é presa

Agentes da Força Municipal prenderam uma mulher por suspeita de agredir o próprio filho, de 8 anos, dentro de um ônibus, na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio, no último sábado (21). Ela também teria agredido uma passageira.

De acordo com a corporação, uma equipe recebeu acionamento para atender uma denúncia de agressão contra uma criança dentro de um coletivo. Os agentes chegaram no veículo e encontraram duas mulheres em meio a uma discussão.

Conforme a passageira relatou aos integrantes da Divisão de Elite da Guarda Municipal, ela tentou intervir ao presenciar as agressões da mãe contra o filho. Segundo o depoimento, foram realizados socos, tapas e até empurrões na vítima. Quando a mulher agiu para interferir, também teria sido agredida.

A Força Municipal informou que a equipe separou as envolvidas e controlou a situação. Posteriormente, ambas foram conduzidas à 4ª DP (Presidente Vargas).

A corporação destacou que a suspeita de agressão seguiu presa e que o filho foi encaminhado para atendimento médico. A reportagem tenta localizar a defesa da mulher. O espaço está aberto para manifestação.

A prisão da mulher foi uma das 38 conduções à delegacias realizadas pela Força Municipal de sexta-feira (20), feriado da Consciência Negra, até domingo (22). As equipes também cumpriram um mandado de busca e apreensão, além da recuperação de 15 celulares durante ações de policiamento preventivo e ostensivo.

Na noite de domingo (22), agentes apreenderam um adolescente depois de uma tentativa de furto de celular na Avenida Afrânio de Melo Franco, no Leblon, na Zona Sul do Rio.

A equipe patrulhava as imediações do Jardim de Alah, área mapeada pela alta incidência de roubos e furtos, quando recebeu o alerta de um pedestre sobre um crime ocorrido nas proximidades.

Ao chegar ao local, os guardas encontraram o adolescente e a vítima, que contou que ele havia tentado levar seu celular.

As equipes intervieram para evitar agressões de populares, apreenderam o suspeito e o levaram para a 14ª DP (Leblon), junto com a vítima. A ocorrência foi registrada como tentativa de furto. A bicicleta utilizada pelo adolescente também foi apreendida.