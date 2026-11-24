Vizinho responde por estupro de vulnerável, ameaça e produção de conteúdo pornográfico infantil - Divulgação PCRJ

Vizinho responde por estupro de vulnerável, ameaça e produção de conteúdo pornográfico infantilDivulgação PCRJ

Publicado 24/11/2026 16:12

De acordo com a delegada Vanessa Martins, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti, em entrevista, a investigação começou depois que o irmão de uma das meninas encontrou fotografias da irmã no celular e alertou a mãe. Durante as apurações, a primeira vítima contou sobre a existência de outra criança que também teria sido alvo do homem.Segundo a delegada, foram encontradas no telefone imagens das duas meninas em situações de nudez. O investigado, conforme a apuração, orientava as crianças sobre como produzir e enviar os registros. Além de tocar as vítimas nas partes íntimas, ele também pedia que elas tocassem as partes íntimas dele."Ele orientava elas sobre como mandar as fotos. Havia imagens das próprias crianças se tocando e enviando o material para ele", explicou Vanessa.Além dos abusos, o homem teria ameaçado matar as meninas ou integrantes de suas famílias caso contassem o que acontecia. Ele responde por estupro de vulnerável, ameaça e produção de conteúdo pornográfico envolvendo crianças.A Polícia Civil trabalha com a possibilidade de que os crimes tenham começado pelo menos em meados de outubro. O suspeito não possuía anotações criminais anteriores e era considerado foragido no momento da prisão.A investigação está sob responsabilidade da Deam de São João de Meriti.