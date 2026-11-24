Passageiros aproveitaram para se cadastrar ontem na estação de metrô em Coelho Neto, Zona Norte - Carlos Elias Junior

Passageiros aproveitaram para se cadastrar ontem na estação de metrô em Coelho Neto, Zona NorteCarlos Elias Junior

Publicado 24/11/2026 16:33

Um posto de cadastramento da Tarifa Social do Bilhete Único Intermunicipal (BUI) foi instalado nesta terça-feira (24) na estação Coelho Neto do MetrôRio, na Zona Norte do Rio. O atendimento será realizado das 8h às 17h, até o dia 4 de dezembro.

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A iniciativa da Prodata Mobility Brasil, empresa responsável pela operação do Riocard Mais, tem como objetivo facilitar o acesso ao benefício para passageiros que atendem aos critérios exigidos. Após a habilitação, os usuários passam a pagar R$ 5 pela passagem do metrô ou do trem.



Moradora de Coelho Neto, a autônoma Érica Santana, 49 anos, esteve no posto para garantir o desconto. Ela acredita que o benefício permitirá uma economia significativa ao longo de um ano. "Acho a iniciativa boa para quem precisa pagar um pouco menos. Acredito que em um ano vou conseguir economizar bastante", afirmou.



Além do atendimento presencial, a habilitação da Tarifa Social do BUI também pode ser feita de forma totalmente digital, pelo aplicativo Riocard Mais ou pelo site site.riobilheteunico.com.br. A iniciativa da Prodata Mobility Brasil, empresa responsável pela operação do Riocard Mais, tem como objetivo facilitar o acesso ao benefício para passageiros que atendem aos critérios exigidos. Após a habilitação, os usuários passam a pagar R$ 5 pela passagem do metrô ou do trem.Moradora de Coelho Neto, a autônoma Érica Santana, 49 anos, esteve no posto para garantir o desconto. Ela acredita que o benefício permitirá uma economia significativa ao longo de um ano. "Acho a iniciativa boa para quem precisa pagar um pouco menos. Acredito que em um ano vou conseguir economizar bastante", afirmou.Além do atendimento presencial, a habilitação da Tarifa Social do BUI também pode ser feita de forma totalmente digital, pelo aplicativo Riocard Mais ou pelo site site.riobilheteunico.com.br.

Zona Sudoeste também ganha posto

Passageiros que precisam cadastrar o Bilhete Único Intermunicipal (BUI) para ter acesso à Tarifa Social também contam com um posto de atendimento presencial na estação Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste. O serviço começou nesta segunda-feira (9) e ficará disponível até 19 de novembro, em dias úteis, das 8h às 17h.

Quem tem direito ao benefício



O Bilhete Único Intermunicipal é um benefício social concedido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, vinculado ao CPF do passageiro e habilitado exclusivamente no cartão Riocard Mais. Quem tem direito ao BUI também pode utilizar as tarifas sociais do metrô, dos trens e das barcas, além de contar com o benefício em 23 municípios fluminenses.



Para fazer o cadastro no BUI, além da campanha itinerante, o passageiro também pode se cadastrar no site da Riocard Mais, preencher a declaração de renda e depois selecionar a opção “Deseja habilitar o Bilhete Único Intermunicipal?”. O passo a passo completo pode ser encontrado no site do BUI.



Para garantir o desconto na catraca, o passageiro precisa validar o embarque por biometria facial. Ao aproximar o cartão do equipamento, a orientação é posicionar o rosto de frente para a câmera e aguardar a confirmação do sistema antes de passar pela roleta.



O procedimento é importante para evitar inconsistências na validação e possíveis bloqueios do benefício. As regras de elegibilidade e a documentação necessária estão disponíveis nos canais oficiais do Riocard Mais.



