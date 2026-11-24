Passageiros aproveitaram para se cadastrar ontem na estação de metrô em Coelho Neto, Zona NorteCarlos Elias Junior
A iniciativa da Prodata Mobility Brasil, empresa responsável pela operação do Riocard Mais, tem como objetivo facilitar o acesso ao benefício para passageiros que atendem aos critérios exigidos. Após a habilitação, os usuários passam a pagar R$ 5 pela passagem do metrô ou do trem.
Moradora de Coelho Neto, a autônoma Érica Santana, 49 anos, esteve no posto para garantir o desconto. Ela acredita que o benefício permitirá uma economia significativa ao longo de um ano. "Acho a iniciativa boa para quem precisa pagar um pouco menos. Acredito que em um ano vou conseguir economizar bastante", afirmou.
Além do atendimento presencial, a habilitação da Tarifa Social do BUI também pode ser feita de forma totalmente digital, pelo aplicativo Riocard Mais ou pelo site site.riobilheteunico.com.br.
Zona Sudoeste também ganha posto
Quem tem direito ao benefício
Para garantir o desconto na catraca, o passageiro precisa validar o embarque por biometria facial. Ao aproximar o cartão do equipamento, a orientação é posicionar o rosto de frente para a câmera e aguardar a confirmação do sistema antes de passar pela roleta.
O procedimento é importante para evitar inconsistências na validação e possíveis bloqueios do benefício. As regras de elegibilidade e a documentação necessária estão disponíveis nos canais oficiais do Riocard Mais.
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