Foram presos um neozelandês e uma chinesa suspeitos de integrar esquema de tráfico internacional de crianças - Divulgação PCRJ

Foram presos um neozelandês e uma chinesa suspeitos de integrar esquema de tráfico internacional de criançasDivulgação PCRJ

Publicado 24/11/2026 16:42

Um homem e uma mulher foram presos em flagrante, nesta terça-feira (24) , suspeitos de envolvimento em um esquema de tráfico internacional de crianças em Saquarema, na Região dos Lagos. A neozelandesa Kelly Lee Squire e chinês Qian Gao são investigados por organizar a vinda de gestantes tailandesas ao Brasil para dar à luz. Em seguida, os bebês eram levados para a Tailândia, na Ásia, onde seriam entregues a outras famílias mediante pagamento.

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As prisões foram realizadas por agentes da 124ª DP (Saquarema), após o hospital da região desconfiar de diversos partos de mulheres estrangeiras na unidade de saúde e comunicar o caso à Polícia Civil. A partir da denúncia, os investigadores iniciaram o monitoramento e identificaram os dois suspeitos.



De acordo com o delegado Vilson de Almeida Silva, titular da 124ª DP, os dois presos integram uma organização criminosa que enviava crianças para outros países. As investigações continuam para localizar os demais envolvidos.



"A Polícia Civil em Saquarema prendeu dois integrantes de uma quadrilha de tráfico internacional de pessoas que enviavam crianças para o exterior. O hospital desconfiou de vários partos de estrangeiros na unidade e comunicou à 124ª DP. Nós investigamos e conseguimos prender esses dois integrantes. A investigação continua para identificar outros elementos dessa quadrilha e prendê-los", afirmou o delegado.



Segundo as apurações, duas mulheres tailandesas viajaram ao Brasil no final da gravidez, por volta do oitavo mês. Os embriões implantados nas gestantes teriam sido fecundados com material genético de pais biológicos chineses.



No país, os suspeitos seriam responsáveis por organizar a logística das mulheres, incluindo transporte, hospedagem e acompanhamento médico. Após os partos, os pais biológicos vinham ao Brasil para registrar os bebês, com seus nomes nos documentos como pais e os das gestantes como mães.



Na sequência, o grupo organizava o retorno dos adultos e das crianças à Tailândia. No destino, os recém-nascidos seriam entregues às famílias que contrataram o serviço, que posteriormente seguiriam com os bebês para outros destinos.



Os dois presos vão responder por tráfico internacional de criança e associação criminosa. A Polícia Civil continua as diligências para identificar outros possíveis integrantes do esquema, esclarecer a participação de intermediários e apurar os procedimentos relacionados aos nascimentos e à transferência dos bebês. As prisões foram realizadas por agentes da 124ª DP (Saquarema), após o hospital da região desconfiar de diversos partos de mulheres estrangeiras na unidade de saúde e comunicar o caso à Polícia Civil. A partir da denúncia, os investigadores iniciaram o monitoramento e identificaram os dois suspeitos.De acordo com o delegado Vilson de Almeida Silva, titular da 124ª DP, os dois presos integram uma organização criminosa que enviava crianças para outros países. As investigações continuam para localizar os demais envolvidos."A Polícia Civil em Saquarema prendeu dois integrantes de uma quadrilha de tráfico internacional de pessoas que enviavam crianças para o exterior. O hospital desconfiou de vários partos de estrangeiros na unidade e comunicou à 124ª DP. Nós investigamos e conseguimos prender esses dois integrantes. A investigação continua para identificar outros elementos dessa quadrilha e prendê-los", afirmou o delegado.Segundo as apurações, duas mulheres tailandesas viajaram ao Brasil no final da gravidez, por volta do oitavo mês. Os embriões implantados nas gestantes teriam sido fecundados com material genético de pais biológicos chineses.No país, os suspeitos seriam responsáveis por organizar a logística das mulheres, incluindo transporte, hospedagem e acompanhamento médico. Após os partos, os pais biológicos vinham ao Brasil para registrar os bebês, com seus nomes nos documentos como pais e os das gestantes como mães.Na sequência, o grupo organizava o retorno dos adultos e das crianças à Tailândia. No destino, os recém-nascidos seriam entregues às famílias que contrataram o serviço, que posteriormente seguiriam com os bebês para outros destinos.Os dois presos vão responder por tráfico internacional de criança e associação criminosa. A Polícia Civil continua as diligências para identificar outros possíveis integrantes do esquema, esclarecer a participação de intermediários e apurar os procedimentos relacionados aos nascimentos e à transferência dos bebês.

A reportagem de O DIA não localizou a defesa de Kelly Lee Squire e Qian Gao. O espaço segue aberto para manifestação.