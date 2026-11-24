Ex-CEO da Hurb, João Ricardo Mendes - Reprodução/Redes sociais

Ex-CEO da Hurb, João Ricardo MendesReprodução/Redes sociais

Publicado 24/11/2026 17:02

empresário João Ricardo Rangel Mendes , de 44 anos, fundador e ex-CEO da agência de viagens Hurb, antiga Hotel Urbano, acabou preso nesta terça-feira (24), na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio. Ele foi localizado na manhã desta terça-feira dentro de um condomínio.

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Segundo policiais da 14ª DP (Leblon), João Ricardo colaborou inicialmente com a abordagem. No entanto, quando seria colocado na viatura, correu repentinamente pela rua, na tentativa de fugir.



Os agentes iniciaram uma perseguição e conseguiram alcançá-lo na Avenida Dulcídio Cardoso. Durante a fuga, o empresário tropeçou, caiu e foi imobilizado pelos policiais. Como sofreu ferimentos nas mãos, foi levado a uma unidade de saúde da região. Ele recebeu alta pouco depois.



Após o atendimento médico, João Ricardo acabou sendo conduzido à delegacia. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão pelo crime de furto qualificado. Segundo policiais da 14ª DP (Leblon), João Ricardo colaborou inicialmente com a abordagem. No entanto, quando seria colocado na viatura, correu repentinamente pela rua, na tentativa de fugir.Os agentes iniciaram uma perseguição e conseguiram alcançá-lo na Avenida Dulcídio Cardoso. Durante a fuga, o empresário tropeçou, caiu e foi imobilizado pelos policiais. Como sofreu ferimentos nas mãos, foi levado a uma unidade de saúde da região. Ele recebeu alta pouco depois.Após o atendimento médico, João Ricardo acabou sendo conduzido à delegacia. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão pelo crime de furto qualificado.

A reportagem tenta contato com a defesa do empresário João Ricardo. O espaço está aberto para manifestação.

Entenda o caso

O empresário já havia sido preso em flagrante em abril de 2025 , suspeito de furtar obras de arte na Barra da Tijuca. Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram após o desaparecimento de esculturas e quadros de um hotel de luxo e de um escritório de arquitetura localizado em um grande shopping do bairro. A direção do estabelecimento procurou a 16ª DP (Barra da Tijuca) para denunciar os furtos.

Imagens de câmeras de segurança ajudaram os investigadores a identificar João Ricardo como suspeito de cometer dois furtos. De acordo com a polícia, nos dois casos, ele utilizou uma motocicleta sem placa.



Na ocasião, o empresário foi localizado em casa, em um condomínio de luxo, enquanto tentava fugir pelo terraço. Durante a operação, os policiais recuperaram três esculturas de cerâmica e um quadro, avaliados em cerca de R$ 23 mil. Uma segunda pintura, estimada em R$ 17 mil, não foi encontrada.



Posteriormente, João Ricardo conseguiu um habeas corpus e passou a responder ao processo em liberdade. No entanto, no início de janeiro deste ano, a Justiça do Rio voltou a decretar sua prisão preventiva. Na decisão, o juiz André Felipe Veras de Oliveira, da 32ª Vara Criminal, justificou a medida pelo "evidente risco à ordem pública e à aplicação da lei penal".

Quem é o fundador da Hurb



Carioca, João Ricardo começou a empreender ainda jovem. Aos 18 anos, abriu uma barraca de bebidas na Praia do Pepê, na Barra da Tijuca. Depois de fazer um intercâmbio em Londres, passou a investir no comércio eletrônico.



Em 2011, ao identificar uma oportunidade no setor de turismo, fundou, ao lado do irmão, a agência de viagens Hotel Urbano, posteriormente rebatizada como Hurb. Ao longo dos anos, tornou-se o principal rosto da empresa.



Após mais de uma década à frente do negócio como CEO, renunciou ao cargo em meio a uma crise de imagem provocada pelo aumento das reclamações de clientes e hotéis parceiros.



Mendes também foi alvo de críticas pela maneira como reagia às queixas. Em vídeos publicados nas redes sociais, debochou de reclamações de consumidores, xingou clientes e expôs dados pessoais de pessoas que questionavam os serviços da empresa.



Em um dos episódios, compartilhou um vídeo gravado por um cliente identificado como Miguel, no qual aparece fazendo ameaças ao consumidor. "Fica satisfeito já de não viajar, porque tá arriscado alguém bater na tua casa hoje, hein! Nessa merda dessa tua casa", disse. A publicação foi apagada pouco depois.



Em seus perfis no LinkedIn e no Medium, João Ricardo afirmava ter como propósito "ajudar o maior número de pessoas a se tornarem mais corajosas, mais verdadeiras e mais engajadas na busca pelo que é significativo para atingir seu pleno potencial". "Esse é o meu motivo: elevar a fasquia, elevar as suas ambições", escreveu.