Van que circulava de maneira irregularReprodução/STPL
A fraude foi identificada na linha L5217, que liga São Pedro a Campo Grande, após denúncias de usuários. A fiscalização foi realizada em conjunto pela SMTR e pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop).
De acordo com a prefeitura, a van pertence ao Serviço de Transporte Público Urbano Local (STPL), que permite a integração com os ônibus municipais e o BRT. No entanto, o equipamento utilizado para registrar as passagens estava cadastrado em um veículo do Transporte Urbano Especial Complementar de Passageiros (TEC), modalidade que não oferece o benefício.
Com a utilização do validador de outra categoria, passageiros que já haviam pago a tarifa em um ônibus ou no BRT e tinham direito à integração precisavam desembolsar mais R$ 5 para embarcar na van. O valor era direcionado ao operador do veículo vinculado ao equipamento.
Após receber as reclamações, a SMTR analisou os dados de GPS e identificou que o validador circulava regularmente entre o Centro de Campo Grande e Cosmos. Entre 22 de setembro e 23 de novembro, o aparelho registrou 13.638 pagamentos de tarifa cheia, que totalizaram R$ 68.190, além de 1.922 gratuidades. Nenhuma integração foi contabilizada pelo equipamento nesse intervalo.
A abordagem ocorreu por volta das 10h de segunda-feira. Agentes da Coordenadoria Especial de Transporte Complementar (CETC), ligada à Seop, pararam a van e confirmaram a irregularidade. A tela do validador exibia o código T9999, utilizado pelo sistema Jaé para identificar o serviço TEC, que não possui itinerário fixo.
Além da apreensão do veículo, o validador foi bloqueado. O motorista, que não foi identificado, foi encaminhado à 35ª DP (Campo Grande).
A SMTR informou que vai abrir processos administrativos para cassar as duas permissões envolvidas: a do operador da van do STPL e a do responsável pelo veículo do TEC ao qual o equipamento estava vinculado. As secretarias municipais de Transportes e de Ordem Pública também afirmaram que vão intensificar a fiscalização para coibir o uso irregular dos validadores do Jaé no transporte complementar.
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