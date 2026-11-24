Momento em que ’X-Tudo’ foi capturado e levado para a delegacia - Reprodução/Polícia Civil

Momento em que ’X-Tudo’ foi capturado e levado para a delegaciaReprodução/Polícia Civil

Publicado 24/11/2026 18:07

Policiais civis da Polinter prenderam ontem (23), Jeferson dos Santos Teixeira, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Condenado pelo crime de roubo, o homem, conhecido como "X-Tudo", foi encontrado pelos agentes enquanto dormia, coberto por lençóis. Contra ele, havia um mandado de prisão definitiva.

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Criminoso conhecido como 'X-Tudo' é preso enquanto dormia Reprodução Redes Sociais https://t.co/rbBZdgOtOe — Jornal O Dia (@jornalodia) November 24, 2026

De acordo com a Polícia Civil, Jeferson possui diversas anotações criminais por roubo, além de registros por tráfico de drogas, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, entre outros delitos. Após ser detido, ele foi levado para a unidade policial para a realização dos procedimentos legais.

Segundo a corporação, o homem ficará à disposição do Poder Judiciário para o cumprimento da condenação.

A reportagem tenta o contato da defesa de Jeferson dos Santos Teixeira. O espaço segue aberto para posicionamentos.

Van suspeita de fraude é apreendida em Campo Grande

Uma van que circulava com um validador do Jaé vinculado a outro veículo foi apreendida pela Prefeitura do Rio, ontem (23), no Centro de Campo Grande, na Zona Oeste. Segundo a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), a irregularidade fazia com que passageiros com direito à integração tarifária com ônibus e BRT pagassem uma nova passagem, no valor de R$ 5.



A fraude foi identificada na linha L5217, que liga São Pedro a Campo Grande, após denúncias de usuários. A fiscalização foi realizada em conjunto pela SMTR e pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop).



De acordo com a prefeitura, a van pertence ao Serviço de Transporte Público Urbano Local (STPL), que permite a integração com os ônibus municipais e o BRT. No entanto, o equipamento utilizado para registrar as passagens estava cadastrado em um veículo do Transporte Urbano Especial Complementar de Passageiros (TEC), modalidade que não oferece o benefício.



Com a utilização do validador de outra categoria, passageiros que já haviam pago a tarifa em um ônibus ou no BRT e tinham direito à integração precisavam desembolsar mais R$ 5 para embarcar na van. O valor era direcionado ao operador do veículo vinculado ao equipamento.



Após receber as reclamações, a SMTR analisou os dados de GPS e identificou que o validador circulava regularmente entre o Centro de Campo Grande e Cosmos. Entre 22 de setembro e 23 de novembro, o aparelho registrou 13.638 pagamentos de tarifa cheia, que totalizaram R$ 68.190, além de 1.922 gratuidades. Nenhuma integração foi contabilizada pelo equipamento nesse intervalo.

