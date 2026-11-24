Momento em que ’X-Tudo’ foi capturado e levado para a delegaciaReprodução/Polícia Civil
Criminoso conhecido como 'X-Tudo' é preso enquanto dormia Reprodução Redes Sociais https://t.co/rbBZdgOtOe— Jornal O Dia (@jornalodia) November 24, 2026
Van suspeita de fraude é apreendida em Campo Grande
A fraude foi identificada na linha L5217, que liga São Pedro a Campo Grande, após denúncias de usuários. A fiscalização foi realizada em conjunto pela SMTR e pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop).
De acordo com a prefeitura, a van pertence ao Serviço de Transporte Público Urbano Local (STPL), que permite a integração com os ônibus municipais e o BRT. No entanto, o equipamento utilizado para registrar as passagens estava cadastrado em um veículo do Transporte Urbano Especial Complementar de Passageiros (TEC), modalidade que não oferece o benefício.
Com a utilização do validador de outra categoria, passageiros que já haviam pago a tarifa em um ônibus ou no BRT e tinham direito à integração precisavam desembolsar mais R$ 5 para embarcar na van. O valor era direcionado ao operador do veículo vinculado ao equipamento.
Após receber as reclamações, a SMTR analisou os dados de GPS e identificou que o validador circulava regularmente entre o Centro de Campo Grande e Cosmos. Entre 22 de setembro e 23 de novembro, o aparelho registrou 13.638 pagamentos de tarifa cheia, que totalizaram R$ 68.190, além de 1.922 gratuidades. Nenhuma integração foi contabilizada pelo equipamento nesse intervalo.
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