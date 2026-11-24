Momento em que as motos são rebocadas pela SEOP - Divulgação/SEOP

Momento em que as motos são rebocadas pela SEOPDivulgação/SEOP

Publicado 24/11/2026 18:24 | Atualizado 24/11/2026 18:24

Uma operação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) rebocou 34 motocicletas por circulação irregular em passarelas da Avenida Brasil, nesta terça-feira (24). A fiscalização foi realizada por equipes do programa BRT Seguro em seis pontos do corredor Transbrasil, na Zona Norte. Outros quatro automóveis também foram removidos por infrações diversas.

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Os agentes atuaram de forma itinerante nas proximidades das estações Ceasa/Irajá, Guadalupe, Jardim Guadalupe, Marinha Mercante, Mercado São Sebastião e Vigário Geral. Segundo a Seop, a ação teve como objetivo impedir que motociclistas utilizem as passarelas destinadas aos pedestres para atravessar a avenida e reduzir o tempo de deslocamento.



O secretário municipal de Ordem Pública, Marcus Belchior, afirmou que operações semelhantes serão realizadas em outros pontos da cidade.



“Vamos repetir ações como essa em diversos pontos do Rio com passarelas de acesso ao BRT. É uma questão de civilidade. É preciso que o motociclista respeite o regramento de trânsito para que a convivência na cidade melhore. A fiscalização será intensificada nesse sentido”, destacou.



De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), transitar com veículo em passarelas é uma infração gravíssima. A penalidade prevista é de multa de R$ 880,41 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Estrangeiros são presos por tráfico internacional de bebês em Saquarema

Um homem e uma mulher foram presos em flagrante, nesta terça-feira (24), suspeitos de envolvimento em um esquema de tráfico internacional de crianças em Saquarema, na Região dos Lagos. Identificados como Kelly Lee Squire, de nacionalidade neozelandesa, e Qian Gao, chinesa, eles são investigados por organizar a vinda de gestantes tailandesas ao Brasil para dar à luz e, posteriormente, levar os bebês para a Tailândia, onde seriam entregues a outras famílias mediante pagamento.



As prisões foram realizadas por agentes da 124ª DP (Saquarema), após o hospital da região desconfiar de diversos partos de mulheres estrangeiras na unidade e comunicar o caso à Polícia Civil. A partir da denúncia, os investigadores iniciaram o monitoramento e identificaram os suspeitos.



De acordo com o delegado Vilson de Almeida Silva, titular da 124ª DP, os dois presos integram uma organização criminosa que enviava crianças para outros países. As investigações continuam para localizar os demais envolvidos.



"A Polícia Civil em Saquarema prendeu dois integrantes de uma quadrilha de tráfico internacional de pessoas que enviavam crianças para o exterior. O hospital desconfiou de vários partos de estrangeiros na unidade e comunicou à 124ª DP. Nós investigamos e conseguimos prender esses dois integrantes. A investigação continua para identificar outros elementos dessa quadrilha e prendê-los", afirmou o delegado.