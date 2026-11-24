Momento em que as motos são rebocadas pela SEOPDivulgação/SEOP
O secretário municipal de Ordem Pública, Marcus Belchior, afirmou que operações semelhantes serão realizadas em outros pontos da cidade.
“Vamos repetir ações como essa em diversos pontos do Rio com passarelas de acesso ao BRT. É uma questão de civilidade. É preciso que o motociclista respeite o regramento de trânsito para que a convivência na cidade melhore. A fiscalização será intensificada nesse sentido”, destacou.
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), transitar com veículo em passarelas é uma infração gravíssima. A penalidade prevista é de multa de R$ 880,41 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Estrangeiros são presos por tráfico internacional de bebês em Saquarema
As prisões foram realizadas por agentes da 124ª DP (Saquarema), após o hospital da região desconfiar de diversos partos de mulheres estrangeiras na unidade e comunicar o caso à Polícia Civil. A partir da denúncia, os investigadores iniciaram o monitoramento e identificaram os suspeitos.
De acordo com o delegado Vilson de Almeida Silva, titular da 124ª DP, os dois presos integram uma organização criminosa que enviava crianças para outros países. As investigações continuam para localizar os demais envolvidos.
"A Polícia Civil em Saquarema prendeu dois integrantes de uma quadrilha de tráfico internacional de pessoas que enviavam crianças para o exterior. O hospital desconfiou de vários partos de estrangeiros na unidade e comunicou à 124ª DP. Nós investigamos e conseguimos prender esses dois integrantes. A investigação continua para identificar outros elementos dessa quadrilha e prendê-los", afirmou o delegado.
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