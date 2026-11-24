Vídeo mostra ex-padrasto de Marllon comprando gasolina em galãoDivulgação
Vídeo mostra Marcelo David da Costa comprando gasolina antes de jovem ser encontrado carbonizado em São Gonçalo— Jornal O Dia (@jornalodia) November 24, 2026
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Marcelo foi preso na noite desta segunda-feira (23), inicialmente por fraude processual. Ele é suspeito de tentar limpar o próprio veículo, que apresentava manchas de sangue, enquanto a família da vítima participava do sepultamento do jovem.
De acordo com a Polícia Civil, agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí (DHNSG) acompanharam o enterro, realizado no Cemitério Parque da Paz, em São Gonçalo. Durante a cerimônia, os investigadores conversaram com parentes e amigos de Marllon e perceberam uma movimentação suspeita de Marcelo, que tentava limpar o automóvel.
Após os depoimentos, familiares e pessoas próximas foram encaminhados à delegacia. O veículo acabou apreendido e submetido à perícia, que identificou vestígios de sangue.
O delegado Pedro Henrique autuou Marcelo em flagrante por fraude processual e solicitou à Justiça a prisão temporária dele por suspeita de envolvimento no homicídio. Além das imagens da compra de combustível, os investigadores reuniram registros que apontam a presença do carro do suspeito nas proximidades do local de trabalho de Marllon, no bairro do Leme, na Zona Sul do Rio, no horário em que o rapaz deixou o serviço.
Segundo a investigação, o veículo seguiu posteriormente em direção a São Gonçalo. Para os agentes, a movimentação pode indicar o momento em que o jovem foi abordado. O corpo foi encontrado às margens da BR-101, na altura do bairro do Gradim.
Ao O DIA, o delegado Pedro Henrique afirmou que Marcelo não aceitava o fim do relacionamento com a mãe de Marllon.
Mensagens foram enviadas à mãe antes da morte
Já na madrugada de domingo (22), por volta da meia-noite, a mãe recebeu mensagens enviadas pelo número do filho. Nos textos, o remetente dizia ter saído com uma mulher apresentada por um amigo, mas que o encontro teria sido uma "maior furada". Em seguida, mencionava a possibilidade de um assalto.
"Acho que caí numa braba. Acho que vou perder tudo", diziam duas das mensagens.
A família, porém, desconfiou que Marllon não fosse o autor das mensagens. O amigo citado nas conversas, segundo a mãe e a irmã, cresceu com o jovem e não teria qualquer envolvimento no caso. Os investigadores apuram se o nome dele foi utilizado para confundir as apurações.
Marllon morava com a mãe no bairro Porto Novo, também em São Gonçalo. A família havia se mudado para o endereço uma semana antes do crime.
A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Marcelo David da Costa. O espaço permanece aberto para manifestações.
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