Vídeo mostra ex-padrasto de Marllon comprando gasolina em galão - Divulgação

Vídeo mostra ex-padrasto de Marllon comprando gasolina em galãoDivulgação

Publicado 24/11/2026 19:10 | Atualizado 24/11/2026 20:08

Um vídeo de quase três minutos mostra Marcelo David da Costa, de 50 anos, comprando gasolina e colocando o combustível em um galão plástico depois da morte de Marllon Galdino dos Santos . Nas imagens, é possível ver o homem chegando ao estabelecimento de bermuda, chinelos e sem camisa. Os registros fazem parte das provas reunidas contra o ex-padrasto do jovem de 19 anos, encontrado morto e com o corpo parcialmente carbonizado dentro de um carro em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

Vídeo mostra Marcelo David da Costa comprando gasolina antes de jovem ser encontrado carbonizado em São Gonçalo



Créditos: Divulgação https://t.co/ty9tETzDOL — Jornal O Dia (@jornalodia) November 24, 2026

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Marcelo foi preso na noite desta segunda-feira (23), inicialmente por fraude processual. Ele é suspeito de tentar limpar o próprio veículo, que apresentava manchas de sangue, enquanto a família da vítima participava do sepultamento do jovem.



De acordo com a Polícia Civil, agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí (DHNSG) acompanharam o enterro, realizado no Cemitério Parque da Paz, em São Gonçalo. Durante a cerimônia, os investigadores conversaram com parentes e amigos de Marllon e perceberam uma movimentação suspeita de Marcelo, que tentava limpar o automóvel.



Após os depoimentos, familiares e pessoas próximas foram encaminhados à delegacia. O veículo acabou apreendido e submetido à perícia, que identificou vestígios de sangue.



O delegado Pedro Henrique autuou Marcelo em flagrante por fraude processual e solicitou à Justiça a prisão temporária dele por suspeita de envolvimento no homicídio. Além das imagens da compra de combustível, os investigadores reuniram registros que apontam a presença do carro do suspeito nas proximidades do local de trabalho de Marllon, no bairro do Leme, na Zona Sul do Rio, no horário em que o rapaz deixou o serviço.



Segundo a investigação, o veículo seguiu posteriormente em direção a São Gonçalo. Para os agentes, a movimentação pode indicar o momento em que o jovem foi abordado. O corpo foi encontrado às margens da BR-101, na altura do bairro do Gradim.



Ao O DIA, o delegado Pedro Henrique afirmou que Marcelo não aceitava o fim do relacionamento com a mãe de Marllon.

Marcelo foi preso na noite desta segunda-feira (23), inicialmente por fraude processual. Ele é suspeito de tentar limpar o próprio veículo, que apresentava manchas de sangue, enquanto a família da vítima participava do sepultamento do jovem.De acordo com a Polícia Civil, agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí (DHNSG) acompanharam o enterro, realizado no Cemitério Parque da Paz, em São Gonçalo. Durante a cerimônia, os investigadores conversaram com parentes e amigos de Marllon e perceberam uma movimentação suspeita de Marcelo, que tentava limpar o automóvel.Após os depoimentos, familiares e pessoas próximas foram encaminhados à delegacia. O veículo acabou apreendido e submetido à perícia, que identificou vestígios de sangue.O delegado Pedro Henrique autuou Marcelo em flagrante por fraude processual e solicitou à Justiça a prisão temporária dele por suspeita de envolvimento no homicídio. Além das imagens da compra de combustível, os investigadores reuniram registros que apontam a presença do carro do suspeito nas proximidades do local de trabalho de Marllon, no bairro do Leme, na Zona Sul do Rio, no horário em que o rapaz deixou o serviço.Segundo a investigação, o veículo seguiu posteriormente em direção a São Gonçalo. Para os agentes, a movimentação pode indicar o momento em que o jovem foi abordado. O corpo foi encontrado às margens da BR-101, na altura do bairro do Gradim.Ao, o delegado Pedro Henrique afirmou que Marcelo não aceitava o fim do relacionamento com a mãe de Marllon.

Mensagens foram enviadas à mãe antes da morte



Marllon desapareceu no último sábado (21), depois de avisar à família que iria a uma festa. Ao DIA, Letycia Vale, de 25 anos, irmã do jovem, contou que ele deixou o trabalho por volta das 21h e seguiria para um churrasco no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo. No entanto, não chegou ao destino.



Já na madrugada de domingo (22), por volta da meia-noite, a mãe recebeu mensagens enviadas pelo número do filho. Nos textos, o remetente dizia ter saído com uma mulher apresentada por um amigo, mas que o encontro teria sido uma "maior furada". Em seguida, mencionava a possibilidade de um assalto.



"Acho que caí numa braba. Acho que vou perder tudo", diziam duas das mensagens.



A família, porém, desconfiou que Marllon não fosse o autor das mensagens. O amigo citado nas conversas, segundo a mãe e a irmã, cresceu com o jovem e não teria qualquer envolvimento no caso. Os investigadores apuram se o nome dele foi utilizado para confundir as apurações.



Marllon morava com a mãe no bairro Porto Novo, também em São Gonçalo. A família havia se mudado para o endereço uma semana antes do crime.



A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Marcelo David da Costa. O espaço permanece aberto para manifestações.