A entrega das medalhas foi alvo de críticas antes da cerimônia. Um abaixo-assinado contrário à concessão da Medalha Chiquinha Gonzaga a Campopiano reuniu mais de oito mil assinaturas.

A iniciativa argumentava que a honraria simboliza a luta das mulheres e deveria ser destinada a pessoas comprometidas com os direitos femininos e a igualdade de gênero.

A vereadora Tatiana Roque (PSB) também apresentou uma proposta de alteração do regimento interno da Câmara para restringir a concessão de honrarias a pessoas que promovam ou façam apologia à tortura, ao racismo, ao preconceito, à violência de gênero, religiosa ou política e a violações de direitos fundamentais. A proposta reuniu 17 assinaturas e precisava de 26 votos para ser aprovada.