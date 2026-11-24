Disque Denúncia divulga cartaz de foragidos por matar PMs em Macaé após não voltarem de saída temporária - Divulgação Disque Denúncia

Disque Denúncia divulga cartaz de foragidos por matar PMs em Macaé após não voltarem de saída temporáriaDivulgação Disque Denúncia

Publicado 24/11/2026 19:53 | Atualizado 24/11/2026 19:56

Dois homens condenados pela morte de dois policiais militares em Macaé, no Norte Fluminense, são procurados após não retornarem ao sistema prisional depois de receberem o benefício da Visita Periódica ao Lar (VPL). Nesta terça-feira (24) , o Disque Denúncia divulgou cartazes com as fotos e os nomes dos foragidos. Gutierrez da Silva Barcelos, conhecido como "Urso", 40 anos, e Charles Lima Cabral, o "CH", 44, são apontados como integrantes do Comando Vermelho (CV).

Os fugitivos são investigados pela participação no assassinato dos policiais militares Aquison de Souza, de 32 anos, e Luiz Carlos Gomes Afonso, de 30, ambos lotados no 32º BPM (Macaé). O crime aconteceu na manhã de 24 de abril de 2008, na Estrada do Imburo, a aproximadamente seis quilômetros do Centro da cidade.



Na ocasião, os agentes realizavam patrulhamento para verificar uma denúncia de sequestro-relâmpago. Ao abordarem uma caminhonete S-10 roubada em Rio das Ostras, foram surpreendidos por criminosos que dispararam mais de 40 vezes contra a viatura. Os dois policiais morreram no ataque. Após os tiros, os autores ainda roubaram as armas dos militares.



Segundo as informações divulgadas pelo Disque Denúncia, Urso e CH integravam uma quadrilha especializada em roubos de veículos na região de Macaé.

Dupla também é relacionada a outro homicídio



Antes da morte dos policiais, em 9 de abril de 2008, por volta das 10h, os dois criminosos teriam participado de outro ataque a tiros, na Rua Adalberto Ramires da Costa, número 115, no Parque Aeroporto, em Macaé.



De acordo com os registros do caso, os disparos atingiram três pessoas. Uma delas morreu em decorrência dos ferimentos, enquanto as demais sofreram lesões. A motivação estaria relacionada a uma vingança: Gutierrez acreditava que uma das vítimas tinha envolvimento na morte de seu pai, Edmo Almeida Barcelos, conhecido como "Edinho Sem Camisa".



Os dois foram presos em 12 de dezembro de 2008, em um motel na Baixada Fluminense. Na ocasião, estavam descansando e foram surpreendidos por policiais da 59ª DP (Duque de Caxias).



Em abril de 2013, o Tribunal do Júri de Macaé condenou Gutierrez e Charles a 45 anos e dez meses de prisão, em regime fechado, por dois crimes de latrocínio (roubo seguido de morte). A condenação considerou que, após matarem os policiais, os criminosos levaram as armas das vítimas.

Dupla também é relacionada a outro homicídio



Antes da morte dos policiais, em 9 de abril de 2008, por volta das 10h, os dois criminosos teriam participado de outro ataque a tiros, na Rua Adalberto Ramires da Costa, número 115, no Parque Aeroporto, em Macaé.



De acordo com os registros do caso, os disparos atingiram três pessoas. Uma delas morreu em decorrência dos ferimentos, enquanto as demais sofreram lesões. A motivação estaria relacionada a uma vingança, Gutierrez acreditava que uma das vítimas tinha envolvimento na morte de seu pai, Edmo Almeida Barcelos, conhecido como "Edinho Sem Camisa".



Os dois foram presos em 12 de dezembro de 2008, em um motel na Baixada Fluminense. Na ocasião, estavam descansando e foram surpreendidos por policiais da 59ª DP (Duque de Caxias).



Em abril de 2013, o Tribunal do Júri de Macaé condenou Gutierrez e Charles a 45 anos e dez meses de prisão, em regime fechado, por dois crimes de latrocínio (roubo seguido de morte). A condenação considerou que, após matarem os policiais, os criminosos levaram as armas das vítimas.

Fugitivos deixaram presídios em 2025 e 2026



Após a progressão do regime fechado para o semiaberto, Gutierrez conquistou o direito à Visita Periódica ao Lar (VPL), em abril de 2025. Ele deixou a unidade prisional em 18 de outubro daquele ano, mas não retornou.



Charles também avançou para o regime semiaberto, em junho de 2026. O criminoso recebeu autorização para uma saída temporária em comemoração ao Dia dos Pais e deveria voltar ao presídio até 13 de agosto, o que não aconteceu.



Os dois passaram a ser considerados evadidos do sistema penitenciário. Atualmente, cada um possui dois mandados de prisão em aberto.



Contra Gutierrez, há uma ordem de recaptura expedida pela Vara de Execuções Penais (VEP), referente à evasão durante o cumprimento de pena por roubo qualificado. Ele ainda tem 129 anos de prisão a cumprir, em regime semiaberto, conforme os registros apresentados. O segundo mandado foi expedido pela 2ª Vara Criminal de Macaé, com prisão preventiva pelos crimes de organização criminosa e extorsão.



Charles também é alvo de um mandado de recaptura da VEP, pelos crimes de roubo e homicídio, além de uma ordem de prisão preventiva expedida pela 2ª Vara Criminal de Macaé por organização criminosa e extorsão.

O histórico criminal dele reúne nove condenações por homicídio qualificado, roubo circunstanciado, roubo, receptação e extorsão mediante sequestro. A pena total é de 53 anos, 11 meses e nove dias. Desse período, já foram cumpridos 18 anos e 19 dias, o equivalente a aproximadamente 33% da condenação.

A reportagem de O DIA tenta localizar as defesas dos dois. O espaço segue aberto para manifestações.

Disque Denúncia recebe informações



Quem tiver informações que possam ajudar na localização dos dois foragidos pode entrar em contato com o Disque Denúncia pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177. Também é possível enviar informações pelo aplicativo Disque Denúncia RJ ou pelo WhatsApp (21) 2253-1177.



O serviço funciona 24 horas por dia, com garantia de anonimato para quem colaborar com as investigações.





