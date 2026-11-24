Dupla que deixou a prisão em 2020 com ordem falsa recebe penas e multas - Tânia Rêgo/Agência Brasil

Dupla que deixou a prisão em 2020 com ordem falsa recebe penas e multasTânia Rêgo/Agência Brasil

Publicado 24/11/2026 20:41 | Atualizado 24/11/2026 20:44

Dois homens que conseguiram sair do Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio, com alvarás de soltura falsificados foram condenados pela Justiça Federal. As penas são de três anos e nove meses e três anos e seis meses de reclusão, além de multas de R$ 34 mil e R$ 29 mil, respectivamente. A sentença também determinou a prisão preventiva dos réus, que já foram recapturados e permanecem presos.

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Os condenados cumpriam penas por envolvimento em um esquema de tráfico internacional de armas, comércio ilegal de armamentos e organização criminosa. Eles faziam parte de uma estrutura responsável por abastecer facções criminosas do Rio com armas. Um deles é apontado pela polícia como um dos maiores traficantes de armas para o Brasil. Em uma das operações relacionadas ao esquema, agentes apreenderam 60 fuzis no Aeroporto Internacional do Galeão.

Os condenados cumpriam penas por envolvimento em um esquema de tráfico internacional de armas, comércio ilegal de armamentos e organização criminosa. Eles faziam parte de uma estrutura responsável por abastecer facções criminosas do Rio com armas. Um deles é apontado pela polícia como um dos maiores traficantes de armas para o Brasil. Em uma das operações relacionadas ao esquema, agentes apreenderam 60 fuzis no Aeroporto Internacional do Galeão.

Fraude para deixar a prisão



A saída dos dois detentos ocorreu em novembro de 2020, quando documentos falsificados foram apresentados à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), simulando decisões judiciais que autorizavam a liberdade dos presos. Com isso, eles deixaram a unidade prisional pela entrada principal, sem levantar suspeitas suficientes para impedir o cumprimento da falsa ordem.



A investigação, conduzida pelo Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial do Ministério Público Federal (MPF) no Rio, identificou que o esquema envolveu a elaboração de alvarás com informações, assinaturas e referências processuais fraudulentas. Os documentos chegaram à administração penitenciária por meio de comunicações eletrônicas que imitavam contatos oficiais da Justiça Federal.



A fraude explorou os procedimentos administrativos adotados para conferir e executar determinações judiciais de soltura. Apesar da aparência de legitimidade, os papéis continham inconsistências que poderiam ser constatadas em consultas aos sistemas oficiais do Judiciário.



Entre as irregularidades identificadas estavam uma assinatura digital atribuída a uma juíza que não fazia parte da vara mencionada nos documentos, números de processos incompatíveis e referências a decisões que nunca existiram. A verificação nos registros da Justiça Federal permitiria confirmar que não havia qualquer autorização legítima para a liberação dos detentos.



Condenação e recaptura



Na ação penal, o MPF demonstrou que os acusados não foram apenas beneficiados por uma fraude organizada por terceiros. Segundo o órgão, as provas indicaram que ambos sabiam que os documentos eram falsos e colaboraram voluntariamente para que o esquema fosse executado.



Para esclarecer a participação dos réus, a investigação reuniu mensagens eletrônicas, registros de comunicação, documentos falsificados e outros elementos que permitiram reconstruir a dinâmica da operação.



A sentença reconheceu os crimes de uso de documento público falso e promoção de fuga de pessoa legalmente presa. Com isso, foi rejeitada a alegação de que os condenados teriam sido apenas favorecidos por uma iniciativa de outras pessoas.



Além das penas de reclusão e das multas, a Justiça determinou novamente a prisão preventiva dos dois, levando em conta a gravidade dos fatos, os antecedentes criminais e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Ambos foram recapturados e seguem sob custódia.

A reportagem de O Dia não localizou a defesa dos detentos. O espaço segue aberto.