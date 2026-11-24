Van é atingida por tiro na altura de Costa Barros, Zona Norte do Rio, na terça-feira (24) - Reprodução/Instagram

Van é atingida por tiro na altura de Costa Barros, Zona Norte do Rio, na terça-feira (24)Reprodução/Instagram

Publicado 24/11/2026 21:21

Veja as imagens abaixo. Uma van que faz o trajeto Pavuna x Madureira foi atingida por um tiro nas proximidades da cancela de Costa Barros , na Zona Norte do Rio, na tarde desta terça-feira (24). Em um vídeo gravado pelo motorista, é possível ver que o disparo atingiu o para-brisa, na altura do banco do passageiro.

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Após o disparo, o condutor decidiu retornar e interromper o trajeto em direção a Costa Barros.



Confira o vídeo:



Van que faz o trajeto Pavuna x Madureira é atingida por tiro próximo à cancela de Costa Barros, na Zona Norte do Rio, na tarde desta terça-feira (24) Crédito: Reprodução/Instagram https://t.co/QnkDajSp5n — Jornal O Dia (@jornalodia) November 24, 2026

Apesar do susto, nenhum ocupante da van ficou ferido. Moradores relatam que os confrontos armados são frequentes na região.



Procurado, o comando do 41º BPM (Irajá) informou que não houve acionamento da Polícia Militar para a ocorrência. O registro também mostra que o veículo estava cheio de passageiros. Assustados, eles se abaixaram e se sentaram no chão da van para se proteger. Segundo o motorista, o episódio aconteceu quando ele passava pelas proximidades da comunidade do Chapadão, região marcada por constantes confrontos entre criminosos do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP).Após o disparo, o condutor decidiu retornar e interromper o trajeto em direção a Costa Barros.Confira o vídeo:Apesar do susto, nenhum ocupante da van ficou ferido. Moradores relatam que os confrontos armados são frequentes na região.Procurado, o comando do 41º BPM (Irajá) informou que não houve acionamento da Polícia Militar para a ocorrência.

Clima de guerra em Costa Barros

No último dia 10, Isaque Caldas Rodrigues Soares, 27 anos, foi assassinado na Rua Mogiqui, em Costa Barros. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte. Entre as linhas de investigação consta que o rapaz pode ter sido confundido com um traficante, mas o fato ainda não foi confirmado.

Segundo familiares ouvidos anteriormente por O DIA, o jovem vestia o uniforme de trabalho quando foi abordado por um homem. Um parente relatou que o suspeito teria chamado Isaque com um “psiu” e, em seguida, efetuado os disparos, sem dar chance de reação.



O assassinato ocorreu em uma região marcada por disputas territoriais entre grupos criminosos. Costa Barros é apontado como área de influência do Terceiro Comando Puro (TCP), que enfrenta investidas de integrantes do Comando Vermelho (CV), facção que controla o Complexo do Chapadão, conjunto de comunidades que faz divisa com o bairro.



A rivalidade entre os grupos alimenta confrontos e tentativas de expansão territorial na região. O cenário também provoca temor entre moradores e trabalhadores. Um familiar de Isaque contou que trabalha no Complexo do Chapadão e que pretende pedir transferência para outro bairro por medo de continuar circulando em uma área controlada por uma facção rival.



A dimensão da presença das organizações criminosas no estado também aparece em um relatório reservado do setor de inteligência da Polícia Militar. Segundo os dados divulgados anteriormente por O DIA, o Comando Vermelho está presente em 70 dos 92 municípios fluminenses. Apenas 15 cidades não teriam domínio consolidado de facções ou milícias.



O levantamento mapeou 1.648 localidades. Desse total, 1.036 (62,8%) estariam sob controle do CV; 340 (20,6%), do TCP; 229 (13,9%), de milícias; e 43 (2,6%), dos Amigos dos Amigos (ADA). A própria Polícia Militar ressalta que o cenário muda constantemente em razão dos confrontos e das disputas por territórios.

