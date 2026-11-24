Estação de metrô na Pavuna, Zona Norte do Rio, sofre apagão nesta terça-feira (24) - Reprodução/Google Maps

Estação de metrô na Pavuna, Zona Norte do Rio, sofre apagão nesta terça-feira (24)Reprodução/Google Maps

Publicado 24/11/2026 21:52 | Atualizado 24/11/2026 22:54

O DIA, a queda de energia aconteceu por volta das 21h05. Usuários também reclamaram da falta de informações por parte da concessionária e da ausência de funcionários para orientar os passageiros e evitar acidentes nas plataformas. Veja o vídeo abaixo. A estação Pavuna do MetrôRio , na Zona Norte do Rio, ficou às escuras na noite desta terça-feira (24). Segundo relatos de passageiros enviados ao jornal, a queda de energia aconteceu por volta das 21h05. Usuários também reclamaram da falta de informações por parte da concessionária e da ausência de funcionários para orientar os passageiros e evitar acidentes nas plataformas.

Leia Mais Vídeo: tiro atinge van com passageiros em Costa Barros



A estudante Maria Alice Gomes Oliveira, de 27 anos, gravou um vídeo que mostra a situação. Nas imagens, é possível ver que a estação ficou completamente sem iluminação. Ela conta que chegou a permanecer por cerca de oito minutos dentro de um trem parado entre as estações.



"Quando a porta se abriu, só via a luz dos próprios passageiros. Do lado de fora, nos comércios, todos estavam com luz, menos a estação. Não houve nenhum comunicado ou explicação, nem mesmo pessoas orientando", relatou. Confira as imagens: A estudante Maria Alice Gomes Oliveira, de 27 anos, gravou um vídeo que mostra a situação. Nas imagens, é possível ver que a estação ficou completamente sem iluminação. Ela conta que chegou a permanecer por cerca de oito minutos dentro de um trem parado entre as estações."Quando a porta se abriu, só via a luz dos próprios passageiros. Do lado de fora, nos comércios, todos estavam com luz, menos a estação. Não houve nenhum comunicado ou explicação, nem mesmo pessoas orientando", relatou. Confira as imagens:

Passageiros ficam às escuras na estação do metrô da Pavuna, na Zona Norte do Rio, na noite desta terça-feira (24) Crédito: Arquivo pessoal https://t.co/40aaZgflgg — Jornal O Dia (@jornalodia) November 25, 2026 O MetrôRio se manifestou sobre o incidente. Confria a nota da concessionária: O MetrôRio se manifestou sobre o incidente. Confria a nota da concessionária:

O MetrôRio informa que, na noite desta terça-feira, houve uma falha no fornecimento de energia elétrica na estação Pavuna, mas o serviço logo foi restabelecido. Não houve impacto na circulação dos trens e os intervalos seguem regulares.

Este foi o terceiro problema envolvendo o serviço em dois dias.

Trem é evacuado após apresentar fumaça

Mais cedo, na manhã desta terça-feira (24), passageiros também enfrentaram transtornos. Uma composição precisou ser evacuada na estação Saara/Presidente Vargas, no Centro do Rio, após apresentar um problema técnico que provocou a saída de fumaça.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a estação tomada por uma grande quantidade de fumaça branca, que reduziu a visibilidade no local. Centenas de passageiros precisaram desembarcar do trem.



De acordo com a concessionária, a composição apresentou uma falha técnica e foi evacuada na plataforma da estação Saara/Presidente Vargas, no sentido Jardim Oceânico. O trem foi retirado de circulação e encaminhado ao Centro de Manutenção.

Problema no teto da Central afetou circulação na segunda

Já na segunda-feira (23), um problema no teto da estação Central provocou uma interrupção no fornecimento de energia e prejudicou a circulação dos trens. A ocorrência afetou a operação das linhas 1, 2 e 4 e causou transtornos aos passageiros.

Ao DIA, usuários relataram que as composições ficaram paradas em diferentes estações. Um passageiro contou que permaneceu cerca de 40 minutos dentro de um vagão na estação Praça XI, no sentido Central.



Na ocasião, avisos sonoros informaram que equipes da concessionária trabalhavam para restabelecer o fornecimento de energia e normalizar a circulação dos trens.