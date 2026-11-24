O major Ronald Paulo Alves Pereira foi condenado pelo STF em fevereiro - Luciano Belford/Agência O Dia

O major Ronald Paulo Alves Pereira foi condenado pelo STF em fevereiroLuciano Belford/Agência O Dia

Publicado 24/11/2026 21:50

O governador em exercício do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto, determinou a demissão do major da Polícia Militar (PM) Ronald Paulo Alves Pereira, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco . O ato do governador em exercício foi publicado no Diário Oficial do Estado, na edição desta terça-feira (24).