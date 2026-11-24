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Superlua ilumina o céu do Rio e é vista da Praia de Botafogo
Fenômeno astronômico ocorreu na noite desta terça-feira (24); Lua cheia ficou próxima do ponto de maior aproximação da Terra
A superlua desta terça-feira (24) foi registrada no céu do Rio de Janeiro. O fenômeno pôde ser observado da Praia de Botafogo, na Zona Sul, onde a Lua cheia apareceu sobre a paisagem da Baía de Guanabara. A observação ocorreu em meio à nebulosidade prevista para a cidade pelo Sistema Alerta Rio, que também indicava possibilidade de pancadas de chuva durante a noite.
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Mas o que faz uma Lua cheia ser considerada uma superlua? O fenômeno acontece quando a fase cheia ocorre próxima do perigeu, nome dado ao ponto da órbita em que o satélite natural fica mais perto da Terra. Como o caminho percorrido pela Lua é elíptico, e não perfeitamente circular, a distância entre os dois astros varia ao longo do mês.
Quando a Lua cheia coincide com essa aproximação, ela pode parecer maior e mais brilhante do que em outras ocasiões. A diferença de tamanho, porém, pode ser discreta a olho nu. A chamada ilusão lunar também contribui para a impressão de que o satélite está maior quando aparece próximo ao horizonte.
De acordo com o Observatório Nacional, a Lua atingiu a fase cheia às 11h53 desta terça-feira, a aproximadamente 360.768 quilômetros da Terra. O perigeu ocorre nesta quarta-feira (25), às 18h02. A classificação como superlua depende do critério utilizado: a ocorrência não atende aos parâmetros de distância máxima de 360 mil quilômetros nem ao intervalo de até 12 horas entre a Lua cheia e o perigeu, mas cumpre o critério que considera a proximidade relativa de pelo menos 90% do ponto de maior aproximação.
O termo superlua não é uma definição oficial da União Astronômica Internacional. Por isso, diferentes critérios são usados para classificar o fenômeno.
Mas o que faz uma Lua cheia ser considerada uma superlua? O fenômeno acontece quando a fase cheia ocorre próxima do perigeu, nome dado ao ponto da órbita em que o satélite natural fica mais perto da Terra. Como o caminho percorrido pela Lua é elíptico, e não perfeitamente circular, a distância entre os dois astros varia ao longo do mês.
Quando a Lua cheia coincide com essa aproximação, ela pode parecer maior e mais brilhante do que em outras ocasiões. A diferença de tamanho, porém, pode ser discreta a olho nu. A chamada ilusão lunar também contribui para a impressão de que o satélite está maior quando aparece próximo ao horizonte.
De acordo com o Observatório Nacional, a Lua atingiu a fase cheia às 11h53 desta terça-feira, a aproximadamente 360.768 quilômetros da Terra. O perigeu ocorre nesta quarta-feira (25), às 18h02. A classificação como superlua depende do critério utilizado: a ocorrência não atende aos parâmetros de distância máxima de 360 mil quilômetros nem ao intervalo de até 12 horas entre a Lua cheia e o perigeu, mas cumpre o critério que considera a proximidade relativa de pelo menos 90% do ponto de maior aproximação.
O termo superlua não é uma definição oficial da União Astronômica Internacional. Por isso, diferentes critérios são usados para classificar o fenômeno.
Outras superluas de 2026
A primeira Lua cheia classificada como superlua neste ano ocorreu em 3 de janeiro. Na ocasião, o satélite estava a 362.312 quilômetros da Terra e também se enquadrou apenas no critério de proximidade relativa de 90%, segundo os cálculos do Observatório Nacional.
A próxima está prevista para 23 de dezembro, quando a Lua cheia ocorrerá a 356.740 quilômetros do planeta. Essa será a ocorrência mais próxima entre as três destacadas pelo órgão em 2026 e atenderá aos três critérios utilizados para a classificação.
Para observar o fenômeno, não é necessário usar telescópio ou binóculos. A recomendação é procurar um local com visão livre do horizonte e pouca interferência de prédios ou outras estruturas.
A próxima está prevista para 23 de dezembro, quando a Lua cheia ocorrerá a 356.740 quilômetros do planeta. Essa será a ocorrência mais próxima entre as três destacadas pelo órgão em 2026 e atenderá aos três critérios utilizados para a classificação.
Para observar o fenômeno, não é necessário usar telescópio ou binóculos. A recomendação é procurar um local com visão livre do horizonte e pouca interferência de prédios ou outras estruturas.
RIO DE JANEIRO
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