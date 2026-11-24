PMs do 15º BPM prendem 'Gordinho', suspeito de chefiar tráfico na Jaqueira - Divulgação PMRJ

PMs do 15º BPM prendem 'Gordinho', suspeito de chefiar tráfico na JaqueiraDivulgação PMRJ

Publicado 24/11/2026 21:57 | Atualizado 24/11/2026 21:59

Apontado como gerente do tráfico de drogas na comunidade da Jaqueira, em Duque de Caxias, Lázaro Henrry Rocha de Almeida, conhecido como "Gordinho"de 25 anos foi preso na noite desta terça-feira (24) , na Baixada Fluminense. Lázaro Henrry e acumula 18 anotações criminais, sendo 12 por roubo e três por homicídio. Com o suspeito, foram apreendidos um revólver calibre 38 e cinco celulares.

A prisão aconteceu durante uma ação de monitoramento de agentes do 15º BPM (Duque de Caxias), no Condomínio Parma, na Vila São José. Segundo a Polícia Militar, os policiais observaram Lázaro armado e acompanhado de uma mulher. Os dois supostamente coordenavam a atuação de outros integrantes do grupo criminoso na região.



Ao perceber a aproximação da equipe, o suspeito tentou fugir, mas acabou alcançado. Durante a revista pessoal, os agentes encontraram a arma e os aparelhos telefônicos.



De acordo com a PM, além das 12 anotações por roubo e três por homicídio, Lázaro possui registros por associação criminosa, extorsão e tráfico de drogas. Ele é apontado como integrante do Terceiro Comando Puro (TCP), facção que exerce influência na localidade.



Ainda segundo a corporação, o homem é marido de Dominik Aparecida dos Santos Davi, suspeita de realizar, junto com a mãe, Silvia Maria Mendes dos Santos, cobranças relacionadas a serviços básicos dos condomínios da região.



O caso seguiu para a 60ª DP (Campos Elíseos), onde os policiais apresentaram o suspeito e o material apreendido à autoridade policial.



A reportagem de O Dia não localizou a defesa do suspeito. O espaço segue aberto.

Três homens são presos pelo Bope





Os agentes identificaram os presos como André Lucas Oliveira da Silva, Gabriel Lucas da Silva Vieira e Lukas Eduardo Ribeiro da Silva. A ocorrência aconteceu na área de atuação do 15º BPM (Duque de Caxias), com apoio da Agência de Inteligência do Bope. Três homens foram presos pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) , na manhã desta terça-feira (24), durante uma operação na comunidade do Corte Oito, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Na ação, os policiais apreenderam 866 unidades de materiais entorpecentes, com valor estimado em R$ 8,1 mil.Os agentes identificaram os presos como André Lucas Oliveira da Silva, Gabriel Lucas da Silva Vieira e Lukas Eduardo Ribeiro da Silva. A ocorrência aconteceu na área de atuação do 15º BPM (Duque de Caxias), com apoio da Agência de Inteligência do Bope.

De acordo com informações da Polícia Militar, as equipes avançaram pela Rua Perestrelo com o auxílio de uma viatura blindada. Nas proximidades da Rua das Vassouras, os militares seguiram a pé e avistaram os suspeitos entrando em uma casa, onde o grupo acabou abordado.



Durante a revista no imóvel, os policiais encontraram dois celulares, um iPhone e um Motorola, e recolheram 866 unidades de entorpecentes. Ao todo, foram apreendidas 484 porções de cocaína, avaliadas em R$ 4.755, além de 124 de maconha, no valor de R$ 2.080, 123 de skank, estimadas em R$ 615, 102 de crack, avaliadas em R$ 805, e 33 frascos de loló.



O material suspeito de ser entorpecente teve valor potencial estimado em R$ 8.195, conforme os preços unitários informados pela corporação. Os três homens foram encaminhados à 59ª DP (Duque de Caxias), onde a ocorrência seria apresentada à autoridade policial.