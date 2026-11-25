Materiais apreendidos com os suspeitos presos na Zona Sudoeste - Divulgação/PMERJ

Materiais apreendidos com os suspeitos presos na Zona SudoesteDivulgação/PMERJ

Publicado 25/11/2026 06:49



A Polícia Militar prendeu dois homens e apreendeu um adolescente, na noite desta terça-feira (24), durante uma perseguição seguida de tiroteio na Avenida das Américas, na altura do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio. O trio é suspeito de participar de disputas territoriais na região.

De acordo com o 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), a ação ocorreu após as equipes receberem informações de que um carro com registro de roubo estaria circulando pela via. Durante a tentativa de abordagem, os policiais foram atacados a tiros e houve confronto.



Segundo os agentes que atenderam a ocorrência, um dos suspeitos estava ferido no pé e recebeu atendimento médico. Além dos presos, outros dois criminosos conseguiram fugir em direção a uma área de mata, levando um fuzil.



Ao todo, as equipes apreenderam duas pistolas, carregadores de pistola e de fuzil, dois rádios transmissores, munições e um veículo Volkswagen Polo prata com registro de roubo.

Materiais apreendidos com suspeitos presos após perseguição na Avenida das Américas, no Recreio Divulgação/PMERJ



Em nota, a PM ressaltou que mantém operações e ações de inteligência e policiamento ostensivo para localizar e prender integrantes de grupos criminosos envolvidos em disputas territoriais na Zona Sudoeste da capital, retirar armas de circulação e impedir a expansão de atividades criminosas. Em nota, a PM ressaltou que mantém operações e ações de inteligência e policiamento ostensivo para localizar e prender integrantes de grupos criminosos envolvidos em disputas territoriais na Zona Sudoeste da capital, retirar armas de circulação e impedir a expansão de atividades criminosas.

Região é alvo de disputas

A Zona Sudoeste tem sido palco de disputas territoriais entre criminosos rivais há meses. Por conta disso, a PM realiza operações constantes em comunidades da região.

Na última segunda (23), agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) atuaram para coibir a atuação de criminosos na Cidade de Deus , assim como para combater roubos de veículos em Jacarepaguá. Na ação, os agentes prenderam um homem com mandado de prisão preventiva em aberto por extorsão e associação criminosa. Com ele, foi apreendido uma pistola, munições e grande quantidade de drogas.

No mesmo dia, agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) realizaram uma operação na comunidade da Gardênia Azul para reprimir a movimentação de criminosos na localidade.

Na semana anterior, um vídeo que circulava nas redes sociais mostrava homens armados ao lado de um blindado da Polícia Militar, na comunidade Cabeça de Porco, na Taquara, Zona Sudoeste do Rio. Na ocasião, o comando do 18º BPM (Jacarepaguá) informou que apura o caso e, em uma análise preliminar, afirma que as imagens teriam sido produzidas por drones da facção que atua na região, o Comando Vermelho. Segundo denúncias, os homens que aparecem na gravação seriam milicianos.

Na último dia 16, um homem foi preso após deixar d uas coroas de flores com os nomes de policiais militares em frente ao 18º BPM (Jacarepaguá), na Freguesia, Zona Sudoeste do Rio. Os agentes citados no objeto estão vivos e atuam na unidade. As duas coroas traziam os dizeres: "Combateste o bom combate, acabaste a carreira, guardaste a fé" e a frase em latim "Si vis pacem para bellum", que, em tradução livre, significa: "Se queres a paz, prepara-te para a guerra".