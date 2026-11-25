A Polícia Civil realizou, nesta quarta-feira (25), mais uma fase da Operação Espoliador , que consiste em uma iniciativa da instituição para cumprir mandados contra foragidos da Justiça e combater crimes patrimoniais e às estruturas que lucram com essas atividades. Ao todo, 423 pessoas foram detidas.

A ação aconteceu em todo o estado e mobiliza agentes das delegacias vinculadas aos Departamentos-Gerais de Polícia da Capital (DGPC), da Baixada (DGPB), do Interior (DGPI), Especializada (DGPE), de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DGHPP).

Paralelamente às diligências para cumprimentos de ordens judiciais, os agentes realizaram ações de fiscalização e repressão à receptação, à comercialização de produtos ilícitos e a crimes relacionados a veículos, assim como a aparelhos celulares.

Os mandados de prisão expedidos pela Justiça do Rio são decorrentes de inquéritos policiais. As investigações apontam que boa parte dos roubos praticados é feita por criminosos que não somente vendem entorpecentes em comunidades, mas também exploram os territórios das mais diferentes formas.

Segundo a Polícia Civil, o objetivo da ofensiva desta quarta-feira (25) foi atingir toda a cadeia econômica que movimenta esses crimes, desde os líderes das quadrilhas até os receptadores e comerciantes envolvidos na circulação de bens de origem ilícita.

Além dos presos, os agentes apreenderam 14 armas de fogo - incluindo um fuzil -, 155 celulares, 29 veículos, drogas e dinheiro em espécie.

Outras fases

A Operação Espoliador é uma ofensiva voltada para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra foragidos da Justiça e investigados por crimes como roubo, latrocínio (roubo seguido de morte), receptação e delitos ligados a facções criminosas.

De acordo com as apurações, parte dos roubos é financiada ou articulada por grupos criminosos que também exploram territórios e revendem itens roubados.

Em fevereiro deste ano, uma outra fase da operação terminou com mais de 600 presos em todo o Estado do Rio . Um dos detidos foi um homem apontado como integrante de um grupo envolvido em diversos roubos a veículos no estado, principalmente em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Ele possui 11 anotações criminais e quatro mandados de prisão em aberto. Policiais da 35ª DP (Campo Grande) também capturaram dois milicianos que atuavam em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Eles eram integrantes da milícia comandada por Gilson Ingrácio de Souza Junior, o Juninho Varão.

Ainda na ação de fevereiro, agentes da 31ª DP (Ricardo Albuquerque) prenderam Matheus Maia de Azeredo , acusado de matar a produtora cultural Bianca Villaça, de 36 anos, morta com 13 tiros em agosto do ano passado, em Magalhães Bastos, na Zona Oeste.

Em março de 2025, mais de 600 pessoas foram detidas. Um deles foi Luiz Carlos de Lomba, o Chocolate, de 61 anos , apontado como um dos três pilares da hierarquia do Terceiro Comando Puro (TCP) no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio.

Em agosto de 2020, houve a prisão de mais 400 pessoas . Entre os detidos está um homem, que era apontado como chefe do tráfico de drogas da comunidade da Palmeirinha, em Honório Gurgel, na Zona Norte da capital. Márcio Rafael Moreira, de 45 anos, foi encontrado com um Honda HR-V clonado, avaliado em pouco mais de R$ 100 mil.

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