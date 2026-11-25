Após dias de calor intenso, a aproximação e passagem de uma frente fria devem influenciar no tempo do Rio nos próximos dias. O Centro de Operações Rio (COR-Rio) emitiu um aviso meteorológico com risco de severidade alto, que dura das 15h de quarta-feira (25) até às 21h desta quinta-feira (26), pelo risco de temporais, raios e ventania.
A previsão é de pancadas de chuva moderada a forte entre o fim da tarde desta quarta-feira e a tarde de quinta-feira, podendo vir acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado a forte. A tendência é que as temperaturas permaneçam elevadas, com máxima de 39ºC e mínima de 23ºC.
Depois, ainda na quinta-feira, o clima permanecerá instável na capital. Assim, o céu estará nublado a encoberto com chuva moderada a pontualmente forte a qualquer momento do dia. Os ventos ficarão moderados a fortes e as temperaturas apresentarão queda acentuada.
Já na sexta-feira (27), o transporte de umidade do oceano deve fazer com que o céu fique nublado, com possibilidade de chuvas fracas a moderadas ao longo do dia. As temperaturas vão seguir amenas.
Conforme a previsão, o tempo instável deve permanecer ao longo do fim de semana. Segundo o COR-Rio, o céu permanecerá nublado, com chuvas fracas e moderadas, no sábado (28), devido a um sistema de formação de baixa pressão, que manterá a possibilidade de pancadas de chuva isoladas a qualquer momento no domingo (29).
Em meio à possibilidade de alterações severas no clima, as autoridades reforçam os cuidados que pedestres e motoristas precisam ter, além de recomendações para evitar acidentes.
- Redobre a atenção ao dirigir e mantenha os faróis acessos; - Permaneça em local seguro e evite áreas com alagamentos; - Não caminhe pelas águas, pois há perigo de correnteza e de ferimentos com objetos, quedas em buracos sob a água, além de risco de doenças; - Não fique próximo à beira de córregos e rios; - Nunca force a passagem de carros em vias alagadas.
Recomendações em caso de raios
- Evite locais abertos e a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar; - Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas; - Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção; - Fique atento: caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida. Nesta situação, há risco de acidentes causados por raios.
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