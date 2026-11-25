Policiais federais prenderam o suspeito em Queimados - Divulgação

Policiais federais prenderam o suspeito em QueimadosDivulgação

Publicado 25/11/2026 10:00

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante, na manhã desta quarta-feira (25), por armazenar fotos e vídeos com cenas de abuso sexual infantil em um aparelho celular. A prisão aconteceu em Queimados, na Baixada Fluminense, durante a Operação Guardiões VII, deflagrada pela Polícia Federal (PF) para combater o armazenamento e o compartilhamento desse tipo de conteúdo na internet.





Na ação, agentes da Delegacia de Polícia Federal em Nova Iguaçu (DPF/NIG) cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do investigado. Durante as diligências, os policiais encontraram materiais ilícitos armazenados no smartphone do homem, o que motivou a prisão em flagrante. O aparelho foi apreendido e será encaminhado para perícia técnica criminal.



De acordo com a Polícia Federal, as investigações tiveram início em janeiro de 2025, após a Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos da corporação na Paraíba receber uma denúncia sobre o armazenamento e o compartilhamento de vídeos com cenas de abuso sexual infantil. O material estaria sendo distribuído por meio de grupos em aplicativos de mensagens.



A partir da denúncia, os investigadores aprofundaram as apurações para identificar os responsáveis pela circulação dos arquivos. Durante o trabalho, os policiais conseguiram chegar ao homem preso nesta quarta-feira, apontado como administrador de um dos grupos utilizados para compartilhar o conteúdo.



Após a prisão, o investigado foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Segundo a PF, ele poderá responder pelo crime de armazenamento de mídias contendo cenas de abuso sexual infantil. A pena prevista para esse tipo de conduta pode variar de um a quatro anos de reclusão, além de multa, conforme o artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).



A corporação informou que as investigações continuarão, com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos no armazenamento e na distribuição dos arquivos. A análise do celular apreendido deverá contribuir para esclarecer a dimensão da atividade investigada e verificar a eventual participação de outras pessoas. LEIA MAIS: Perseguição seguida de tiroteio termina com três detidos no Recreio Na ação, agentes da Delegacia de Polícia Federal em Nova Iguaçu (DPF/NIG) cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do investigado. Durante as diligências, os policiais encontraram materiais ilícitos armazenados no smartphone do homem, o que motivou a prisão em flagrante. O aparelho foi apreendido e será encaminhado para perícia técnica criminal.De acordo com a Polícia Federal, as investigações tiveram início em janeiro de 2025, após a Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos da corporação na Paraíba receber uma denúncia sobre o armazenamento e o compartilhamento de vídeos com cenas de abuso sexual infantil. O material estaria sendo distribuído por meio de grupos em aplicativos de mensagens.A partir da denúncia, os investigadores aprofundaram as apurações para identificar os responsáveis pela circulação dos arquivos. Durante o trabalho, os policiais conseguiram chegar ao homem preso nesta quarta-feira, apontado como administrador de um dos grupos utilizados para compartilhar o conteúdo.Após a prisão, o investigado foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Segundo a PF, ele poderá responder pelo crime de armazenamento de mídias contendo cenas de abuso sexual infantil. A pena prevista para esse tipo de conduta pode variar de um a quatro anos de reclusão, além de multa, conforme o artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).A corporação informou que as investigações continuarão, com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos no armazenamento e na distribuição dos arquivos. A análise do celular apreendido deverá contribuir para esclarecer a dimensão da atividade investigada e verificar a eventual participação de outras pessoas.

Outra prisão na Zona Norte

A ação desta quarta-feira acontece um dia depois de outra operação da Polícia Federal contra crimes envolvendo conteúdos de abuso sexual infantil no Rio. Na manhã de terça-feira (24), um homem de 55 anos foi preso em flagrante no Méier, na Zona Norte, durante a Operação Guardiões da Rede.



Na ocasião, os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do investigado. Segundo a PF, ele teria compartilhado mais de 160 vídeos com registros de violência sexual contra crianças e adolescentes por meio de aplicativos na internet.



Durante as buscas, os policiais encontraram um computador com um aplicativo utilizado para acessar esse tipo de conteúdo. A ferramenta estava aberta no momento da diligência. Os agentes também identificaram rastros de arquivos deletados e outros elementos relacionados à investigação. Um celular também foi apreendido, e os equipamentos seriam submetidos à perícia.



O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e poderá responder pelo crime previsto no artigo 241-B, parágrafo 4º, do ECA. O dispositivo, incluído pela Lei 15.487, de agosto de 2026, estabelece punição para quem acessa ou visualiza aplicações de internet, serviços de streaming ou outras formas de registro que disponibilizem material de violência sexual contra crianças e adolescentes, com a finalidade de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiros. A pena pode chegar a seis anos de prisão.



A Polícia Federal reforça a importância de pais e responsáveis acompanharem o uso da internet por crianças e adolescentes. A orientação é manter um diálogo aberto sobre os riscos no ambiente digital e incentivar os jovens a comunicar situações suspeitas, como forma de prevenir crimes e proteger possíveis vítimas.