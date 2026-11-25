Procon orienta consumidor para compras durante a Black Friday - Divulgação/Secom

Procon orienta consumidor para compras durante a Black FridayDivulgação/Secom

Publicado 25/11/2026 14:00

A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, por meio do Procon Carioca, realizou pesquisas de preços de produtos de diferentes categorias anunciados para a Black Friday 2026 e constatou que os aumentos superaram as reduções, tanto nas lojas físicas quanto nas virtuais. Os levantamentos acompanharam a variação dos valores ao longo de outubro e novembro.

Nos estabelecimentos presenciais, dos 478 produtos analisados, 201 ficaram mais caros, 157 mantiveram os mesmos valores e apenas 120 tiveram redução. No comércio on-line, o cenário foi semelhante. Entre os 346 produtos com preços comparáveis, 169 apresentaram aumento, 79 não tiveram alteração e 98 ficaram mais baratos.

Na pesquisa realizada nas lojas virtuais, foram monitorados produtos comercializados em nove plataformas e redes de varejo, entre elas Amazon, Americanas, Casas Bahia, Magalu, Mercado Livre, Fast Shopping, Casa&Vídeo, Telerio e Ponto Frio.



Entre os aumentos mais expressivos identificados está o do ar-condicionado de 9 mil BTUs, na Amazon, que passou de R$ 1.235 para R$ 3.987,15, uma alta de 222,8%.

Outro produto, uma geladeira de 591 litros também chamou a atenção. O preço dela subiu de R$ 4.004,10 para R$ 10.671,97 em uma das lojas virtuais monitoradas, uma diferença de R$ 6.667,87, equivalente a um aumento de 166,5%. Uma geladeira de outra marca, de 455 litros, também sofreu aumento e passou de R$ 1.929 para R$ 3.599, o equivalente a 86,6%.

Já o levantamento em lojas físicas contemplou estabelecimentos comerciais distribuídos por 12 localidades do Rio de Janeiro, incluindo shoppings, centros comerciais e ruas de comércio popular. Foram acompanhados preços de produtos vendidos em lojas de sete redes como Americanas, Casas Bahia, Casa & Vídeo, Magalu, Telerio, Fast Shopping e Ponto Frio.



O itens que mais chamou a atenção na pesquisa em lojas físicas foi um smartphone MotoG7, encontrado em uma unidade da Americanas em Bangu, na Zona Oeste. O aparelho, que custava R$ 699, passou a ser anunciado por R$ 1.999, uma diferença de R$ 1.300, equivalente a uma alta de 186%.

Outro aumento significativo foi registrado no Samsung Galaxy A17 de 256 GB, também na Americanas, em que o preço subiu de R$ 999 para R$ 2.099, uma elevação de 110,1%. Já nas Casas Bahia, o mesmo aparelho, de 128 GB, passou de R$ 1.199 para R$ 1.799, uma alta de 50%, equivalente a R$ 600 a mais.



Na pesquisa realizada nas lojas on-line, foram considerados os preços à vista registrados em quatro períodos de monitoramento: de 13 a 16 de outubro, de 26 a 30 de outubro, de 9 a 13 de novembro e de 16 a 19 de novembro. Já no levantamento das lojas físicas, foi comparado o menor preço identificado nas três primeiras etapas (13 a 16 de outubro, 26 a 30 de outubro e 9 a 13 de novembro) com o valor registrado na última coleta, realizada entre 16 e 18 de novembro.



As pesquisas reforçam a importância do consumidor acompanhar o histórico de preços antes de concluir uma compra. A simples divulgação de descontos ou de ofertas promocionais não significa, necessariamente, que o produto esteja sendo vendido pelo menor valor praticado no período.



"Uma oferta só é realmente vantajosa quando representa uma economia concreta para o consumidor. Por isso, acompanhar a evolução dos preços é fundamental para identificar aumentos, comparar valores e evitar decisões de compra motivadas apenas pela publicidade de grandes descontos. Nosso objetivo é oferecer informação para que a população possa comprar com mais segurança e consciência", destaca Soraia Panella, diretora-executiva do Procon Carioca.

Orientações ao consumidor



O Procon Carioca recomenda que o consumidor pesquise o histórico de preços do produto desejado, compare os valores em diferentes estabelecimentos e verifique se o desconto anunciado corresponde a uma redução real. Também é importante observar o preço do frete, as condições de pagamento, os prazos de entrega e a política de troca e devolução.



Nas compras pela internet, o consumidor deve conferir se está adquirindo o produto em uma loja ou plataforma confiável, verificar a identificação do fornecedor e desconfiar de ofertas muito abaixo dos preços praticados no mercado.



O órgão reforça que o consumidor deve guardar anúncios, comprovantes de pagamento e registros da oferta, documentos que podem ajudar em caso de problemas na relação de consumo.

A reportagem procurou as empresas citadas no levantamento do Procon Carioca por aumentos nos preços dos produtos como: Amazon, Americanas e Casas Bahia.



Americanas e Casas Bahia informaram que não foram notificadas pelo órgão. A Amazon não havia se manifestado até a publicação desta reportagem. O espaço permanece aberto para eventuais esclarecimentos.