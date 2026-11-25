Suspeito de tentar roubar motoboy é amarrado a poste e agredidoReprodução / Redes Sociais
Leia mais! Homem é preso por armazenar vídeos de abuso sexual infantil em Queimados
Leia mais! Operação Espoliador: Polícia busca foragidos por crimes patrimoniais
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um grupo de motoboys amarrando o suspeito com uma espécie de fio grosso. Em seguida, começam a dar socos, principalmente na cabeça do homem.
O Corpo de Bombeiros informou que o quartel de Campo Grande foi acionado às 23h43 para a ocorrência de agressão corporal na altura do número 735 da rua, em frente ao Motel Novo Espigão. No local, os militares atenderam o suspeito e o encaminharam com ferimentos moderados ao Hospital Municipal Rocha Faria, também em Campo Grande.
A Polícia Militar informou que policiais militares do 40° BPM (Campo Grande), foram acionados para uma ocorrência de roubo. No local, os agentes encontraram um homem, acusado de praticar um assalto contra um motociclista, que apresentava sinais de agressões após ser contido por populares. O suspeito ficou sob custódia no hospital.
Perseguição e tiroteio terminam com três detidos no Recreio
De acordo com o 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), a ação ocorreu após as equipes receberem informações de que um carro com registro de roubo estaria circulando pela via. Durante a tentativa de abordagem, os policiais foram atacados a tiros e houve confronto.
Segundo os agentes que atenderam a ocorrência, um dos suspeitos estava ferido no pé e recebeu atendimento médico. Além dos presos, outros dois criminosos conseguiram fugir em direção a uma área de mata, levando um fuzil.
Ao todo, as equipes apreenderam duas pistolas, carregadores de pistola e de fuzil, dois rádios transmissores, munições e um veículo Volkswagen Polo prata com registro de roubo.
Em nota, a PM ressaltou que mantém operações e ações de inteligência e policiamento ostensivo para localizar e prender integrantes de grupos criminosos envolvidos em disputas territoriais na Zona Sudoeste da capital, retirar armas de circulação e impedir a expansão de atividades criminosas.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.