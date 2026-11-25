Agentes revistam motorista que dirigia carro roubado e clonado - Divulgação / Polícia Civil

Agentes revistam motorista que dirigia carro roubado e clonadoDivulgação / Polícia Civil

Publicado 25/11/2026 11:11

Um homem foi preso na tarde desta terça-feira (24) por dirigir uma caminhonete roubada e clonada na Estrada da Barra da Tijuca, altura da Ilha dos Pescadores, no Itanhangá, Zona Sudoeste do Rio . Policiais civis identificaram e abordaram o automóvel na pista, no sentido Alto da Boa Vista, por volta das 16h50.

Após análise e consultas aos sistemas disponíveis, os agentes constataram que o carro tinha placa diferente da original. O veículo, da marca Ford Ranger, de cor preta, havia sido roubado no último dia 9 de maio, na área da 20ª DP (Vila Isabel), conforme boletim de ocorrência da época.

O motorista, identificado como Denithy Natividade de Deus, foi preso em flagrante e conduzido, junto com a caminhonete recuperada, à 18ª DP (Praça da Bandeira). A reportagem tenta contato com a defesa do detido para manifestações. O espaço está aberto para posicionamentos.

A ação também contou com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Civitas-Rio, central de vigilância da prefeitura, no trabalho de inteligência, monitoramento e cruzamento de informações.

Casos de carros roubados ligam alerta das autoridades

Um homem foi preso por suspeita de receptação ao ser flagrado dirigindo um carro roubado há quase um mês na Ponte Rio-Niterói (BR-101), na madrugada deste sábado (21). O veículo havia sido levado no dia 26 de outubro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

A abordagem aconteceu por volta de 1h, na altura da praça do pedágio. Durante a fiscalização, policiais rodoviários federais da 2ª Delegacia (Niterói) identificaram sinais de adulteração nos elementos de identificação do automóvel.

Após consultas aos sistemas de segurança pública, os agentes confirmaram que o carro tinha registro de roubo. Questionado, o motorista afirmou que o veículo pertencia ao tio.

Ainda segundo a PRF, o condutor já havia sido preso anteriormente por estupro de vulnerável e estelionato. A ocorrência foi encaminhada à 76ª DP (Niterói), onde o caso foi registrado.

Já na madrugada da última quinta-feira (19), um outro caso chocou moradores da Zona Sul. Um homem foi preso após lançar propositalmente um carro contra o muro da Delegacia Especializada de Apoio ao Turismo (Deat), na Avenida Afrânio de Melo Franco, no Leblon.

Segundo a Força Municipal, o veículo havia sido furtado de um familiar do próprio suspeito, que afirmou ter provocado a colisão porque queria ser preso.

Agentes faziam patrulhamento nas proximidades do Jardim de Alah, em uma área apontada pela corporação como de alta incidência de roubos e furtos, quando flagraram o momento em que o automóvel atingiu a estrutura da unidade policial. O impacto causou danos ao muro.

Os guardas abordaram o motorista e o levaram para a delegacia. Na unidade, ele confessou ter furtado o veículo de um parente. A informação foi confirmada após consulta ao registro de ocorrência feito pelo proprietário, segundo a Força Municipal.

Questionado, o homem afirmou que, depois de pegar o carro, decidiu jogá-lo contra o muro da delegacia com a intenção de ser preso. Ele foi autuado por dano ao patrimônio público e furto. O automóvel foi recuperado e apreendido.