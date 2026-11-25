Cartaz pedindo por justiça pela morte de Kathlen Romeu, de 24 anos - Arquivo/ Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Cartaz pedindo por justiça pela morte de Kathlen Romeu, de 24 anosArquivo/ Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 25/11/2026 11:31

O julgamento dos policiais militares Rodrigo Correia de Frias e Marcos Felipe da Silva Salviano, acusados pela morte da modelo Kathlen Romeu , foi novamente adiado. A sessão, que estava prevista para esta quinta-feira (26), foi remarcada para o dia 8 de março de 2027. A decisão foi tomada pelo juiz substituto do 2º Tribunal do Júri, Renan Ongarato, após um pedido apresentado pela defesa de um dos agentes. O adiamento ocorreu em razão da morte da mãe de um dos advogados responsáveis pela defesa dos policiais.

"Só adiou mais uma vez e eu vou suportar, eu vou aguentar. Estou cansada, mas não vamos desistir”, disse Jacklline de Oliveira, mãe de Kathlen, após receber a notícia.



A nova data representa mais um atraso na conclusão do processo, que se arrasta há mais de cinco anos. Inicialmente, o julgamento estava previsto para 26 de novembro, mas a família da vítima aguardava a sessão como uma oportunidade de obter uma resposta da Justiça sobre a morte da jovem e do bebê que ela esperava.



Em entrevista concedida a O DIA antes deste novo adiamento, publicada no último sábado (21), Jacklline falou sobre a expectativa em relação ao julgamento e afirmou que espera uma reparação social por meio da responsabilização dos envolvidos.



"Existe uma memória que precisa ser lembrada, respeitada e honrada, e para isso lutamos arduamente há cinco anos e cinco meses, para que os policiais que assassinaram minha filha e meu neto sejam punidos com o máximo rigor da lei", declarou.



Na ocasião, Jacklline também destacou a importância da mobilização da sociedade e da atuação dos jurados. "Sou movida pelo amor a eles e entrei no tribunal com esperança de que tudo que fizemos terá uma grande resposta positiva", afirmou. As declarações foram feitas quando a família ainda esperava que o julgamento acontecesse nesta semana, antes da confirmação da nova data.



Kathlen tinha 24 anos e estava grávida de 13 semanas quando foi baleada no dia 8 de junho de 2021, enquanto caminhava com a avó, Sayonara Oliveira, no Lins de Vasconcelos, na Zona Norte do Rio. Na ocasião, policiais militares realizavam uma operação na região. A jovem foi atingida por um disparo de fuzil no tórax, chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu. O bebê também morreu.



Inicialmente, os agentes alegaram que houve confronto com criminosos. No entanto, as investigações apontaram que o disparo que atingiu a jovem partiu de policiais militares.



Em março de 2025, a Justiça decidiu que Rodrigo e Marcos deveriam ser submetidos a júri popular, diante dos elementos reunidos durante a investigação. Os dois respondem por homicídio qualificado.



O caso também teve um desdobramento relacionado à alteração da cena do crime. Em março de 2026, os dois policiais e Rafael Chaves de Oliveira foram condenados a dois anos e 15 dias de prisão, em regime aberto, por fraude processual. Segundo a denúncia do Ministério Público do Rio (MPRJ), houve retirada de cartuchos de munição do local, em uma tentativa de sustentar a versão de confronto armado.



Agora, a família terá que aguardar até março do próximo ano para acompanhar o julgamento que poderá definir a responsabilidade criminal dos dois agentes pela morte de Kathlen e do bebê.